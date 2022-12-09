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Украинские войска обстреляли центр Донецка из "Града"
Украинские войска обстреляли центр Донецка из "Града" - РИА Новости, 09.12.2022
Украинские войска обстреляли центр Донецка из "Града"
Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T14:45
2022-12-09T14:45
2022-12-09T14:45
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Ворошиловский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Мэр Донецка Алексей Кулемзин добавил, что очевидцы сообщают о прилетах возле старого Планетария.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска обстреляли центр Донецка из "Града"
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по центру Донецка