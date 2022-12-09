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Украинские войска обстреляли центр Донецка из "Града"

Украинские войска обстреляли центр Донецка из "Града" - РИА Новости, 09.12.2022

Украинские войска обстреляли центр Донецка из "Града"

Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T14:45

2022-12-09T14:45

2022-12-09T14:45

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Ворошиловский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Мэр Донецка Алексей Кулемзин добавил, что очевидцы сообщают о прилетах возле старого Планетария.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк