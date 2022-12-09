https://ria.ru/20221209/donbass-1837475768.html

Лукашенко заявил, что Запад хотел начать войну в Донбассе в 2021 году

Лукашенко заявил, что Запад хотел начать войну в Донбассе в 2021 году - РИА Новости, 09.12.2022

Лукашенко заявил, что Запад хотел начать войну в Донбассе в 2021 году

Страны Запада планировали начать войну с Россией в 2021-2022 годах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Павлу Зарубину для программы... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T14:17

2022-12-09T14:17

2022-12-09T15:24

специальная военная операция на украине

в мире

белоруссия

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донецкая народная республика

нато

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Страны Запада планировали начать войну с Россией в 2021-2022 годах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 24".Он подчеркнул, что сведения об этом в скором времени предадут огласке. По словам Лукашенко, столкновение должно было произойти при успешном для Запада исходе протестов в Белоруссии в 2020 году. В этом случае страны НАТО захватили бы с помощью прозападной оппозиции власть в стране и вышли на границу со Смоленской областью. После этого альянс намеревался начать войну с Россией на территории Донбасса, заявил белорусский лидер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221014/amerika-1823805325.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, нато, ситуация в днр и лнр