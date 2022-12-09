14:17 09.12.2022 (обновлено: 15:24 09.12.2022)
Лукашенко заявил, что Запад хотел начать войну в Донбассе в 2021 году
Лукашенко: Запад после событий в Белоруссии в 2020 году планировал начать войну в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Страны Запада планировали начать войну с Россией в 2021-2022 годах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 24".
Он подчеркнул, что сведения об этом в скором времени предадут огласке. По словам Лукашенко, столкновение должно было произойти при успешном для Запада исходе протестов в Белоруссии в 2020 году. В этом случае страны НАТО захватили бы с помощью прозападной оппозиции власть в стране и вышли на границу со Смоленской областью. После этого альянс намеревался начать войну с Россией на территории Донбасса, заявил белорусский лидер.
"Причиной должно (было. — Прим. ред.) послужить то, что Россия захватила чужие территории. Оттуда должна была начаться война в 2021-2022 году. Россия сработала на упреждение", — сказал Лукашенко.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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