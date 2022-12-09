"Норникель" удвоит пожертвования для медведя Диксона
"Норникель" удвоит пожертвования для спасенного в Красноярском крае белого медведя Диксона
Белый медведь Диксон
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Компания "Норникель" удвоит пожертвования, которые будут направлены в фонд спасенного белого медведя с острова Диксон, сообщил журналистам вице-президент по федеральным и региональным программам компании Андрей Грачев.
Раненого белого медведя обнаружили в сентябре на полярном острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день его привезли в Москву для лечения. При обследовании у медведя нашли огнестрельное ранение в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Медведь мог только шевелить головой и передними лапами. У зверя нашли порядка 25-30 ран от картечи разного диаметра. Было решено оставить Диксона жить в Московском зоопарке, так как с его травмой невозможно выжить в дикой природе, и создать него уникальный реабилитационный бассейн со специальной подъемной конструкцией на случай, если он не сможет плавать.
"Светлана Геннадьевна Радионова (глава Росприродназдора - ред.) призвала помочь спасенному белому медведю в зоопарке. Мы приняли решение, что любое пожертвование, сделанное по итогам года, допустим, один миллион, мы добавим еще один миллион, то есть 100% того, что получит фонд медведя, - мы будем добавлять", - заявил топ-менеджер компании в кулуарах форума "Арктика настоящее и будущее".
"Норникель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы - структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%).