https://ria.ru/20221209/dikson-1837575419.html

"Норникель" удвоит пожертвования для медведя Диксона

"Норникель" удвоит пожертвования для медведя Диксона - РИА Новости, 09.12.2022

"Норникель" удвоит пожертвования для медведя Диксона

Компания "Норникель" удвоит пожертвования, которые будут направлены в фонд спасенного белого медведя с острова Диксон, сообщил журналистам вице-президент по... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T17:42

2022-12-09T17:42

2022-12-09T17:42

красноярский край

диксон

норильский никель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827529958_9:0:1360:760_1920x0_80_0_0_c5087c45894615e443f18c79d243afef.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Компания "Норникель" удвоит пожертвования, которые будут направлены в фонд спасенного белого медведя с острова Диксон, сообщил журналистам вице-президент по федеральным и региональным программам компании Андрей Грачев.Раненого белого медведя обнаружили в сентябре на полярном острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день его привезли в Москву для лечения. При обследовании у медведя нашли огнестрельное ранение в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Медведь мог только шевелить головой и передними лапами. У зверя нашли порядка 25-30 ран от картечи разного диаметра. Было решено оставить Диксона жить в Московском зоопарке, так как с его травмой невозможно выжить в дикой природе, и создать него уникальный реабилитационный бассейн со специальной подъемной конструкцией на случай, если он не сможет плавать."Светлана Геннадьевна Радионова (глава Росприродназдора - ред.) призвала помочь спасенному белому медведю в зоопарке. Мы приняли решение, что любое пожертвование, сделанное по итогам года, допустим, один миллион, мы добавим еще один миллион, то есть 100% того, что получит фонд медведя, - мы будем добавлять", - заявил топ-менеджер компании в кулуарах форума "Арктика настоящее и будущее"."Норникель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы - структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%).

https://ria.ru/20221110/zoopark-1830262272.html

красноярский край

диксон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

красноярский край, диксон, норильский никель