Рейтинг@Mail.ru
"Норникель" удвоит пожертвования для медведя Диксона - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221209/dikson-1837575419.html
"Норникель" удвоит пожертвования для медведя Диксона
"Норникель" удвоит пожертвования для медведя Диксона - РИА Новости, 09.12.2022
"Норникель" удвоит пожертвования для медведя Диксона
Компания "Норникель" удвоит пожертвования, которые будут направлены в фонд спасенного белого медведя с острова Диксон, сообщил журналистам вице-президент по... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T17:42
2022-12-09T17:42
красноярский край
диксон
норильский никель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827529958_9:0:1360:760_1920x0_80_0_0_c5087c45894615e443f18c79d243afef.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Компания "Норникель" удвоит пожертвования, которые будут направлены в фонд спасенного белого медведя с острова Диксон, сообщил журналистам вице-президент по федеральным и региональным программам компании Андрей Грачев.Раненого белого медведя обнаружили в сентябре на полярном острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день его привезли в Москву для лечения. При обследовании у медведя нашли огнестрельное ранение в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Медведь мог только шевелить головой и передними лапами. У зверя нашли порядка 25-30 ран от картечи разного диаметра. Было решено оставить Диксона жить в Московском зоопарке, так как с его травмой невозможно выжить в дикой природе, и создать него уникальный реабилитационный бассейн со специальной подъемной конструкцией на случай, если он не сможет плавать."Светлана Геннадьевна Радионова (глава Росприродназдора - ред.) призвала помочь спасенному белому медведю в зоопарке. Мы приняли решение, что любое пожертвование, сделанное по итогам года, допустим, один миллион, мы добавим еще один миллион, то есть 100% того, что получит фонд медведя, - мы будем добавлять", - заявил топ-менеджер компании в кулуарах форума "Арктика настоящее и будущее"."Норникель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы - структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%).
https://ria.ru/20221110/zoopark-1830262272.html
красноярский край
диксон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827529958_87:0:1130:782_1920x0_80_0_0_8dae53d372b40839aa335312a70d0ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, диксон, норильский никель
Красноярский край, Диксон, Норильский никель
17:42 09.12.2022
 
"Норникель" удвоит пожертвования для медведя Диксона

"Норникель" удвоит пожертвования для спасенного в Красноярском крае белого медведя Диксона

© Светлана Акулова/TelegramБелый медведь Диксон
Белый медведь Диксон
© Светлана Акулова/Telegram
Белый медведь Диксон
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Компания "Норникель" удвоит пожертвования, которые будут направлены в фонд спасенного белого медведя с острова Диксон, сообщил журналистам вице-президент по федеральным и региональным программам компании Андрей Грачев.
Раненого белого медведя обнаружили в сентябре на полярном острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день его привезли в Москву для лечения. При обследовании у медведя нашли огнестрельное ранение в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Медведь мог только шевелить головой и передними лапами. У зверя нашли порядка 25-30 ран от картечи разного диаметра. Было решено оставить Диксона жить в Московском зоопарке, так как с его травмой невозможно выжить в дикой природе, и создать него уникальный реабилитационный бассейн со специальной подъемной конструкцией на случай, если он не сможет плавать.
"Светлана Геннадьевна Радионова (глава Росприродназдора - ред.) призвала помочь спасенному белому медведю в зоопарке. Мы приняли решение, что любое пожертвование, сделанное по итогам года, допустим, один миллион, мы добавим еще один миллион, то есть 100% того, что получит фонд медведя, - мы будем добавлять", - заявил топ-менеджер компании в кулуарах форума "Арктика настоящее и будущее".
"Норникель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы - структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%).
Белый медведь, спасенный с острова Большевик Красноярского края - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 05:34Туризм
Посетители Московского зоопарка смогут подсматривать за медведем Диксоном
 
Красноярский крайДиксонНорильский никель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала