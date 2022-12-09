https://ria.ru/20221209/but-1837440068.html

Жена Бута заявила, что ее мужу понадобится медицинская помощь

Жена Бута заявила, что ее мужу понадобится медицинская помощь - РИА Новости, 09.12.2022

Жена Бута заявила, что ее мужу понадобится медицинская помощь

Российский бизнесмен Виктор Бут, вернувшийся домой из американской тюрьмы в результате обмена заключенными между Россией и США, находится в состоянии крайнего... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T12:22

2022-12-09T12:22

2022-12-09T12:22

виктор бут

россия

общество

сша

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Российский бизнесмен Виктор Бут, вернувшийся домой из американской тюрьмы в результате обмена заключенными между Россией и США, находится в состоянии крайнего физического и нервного истощения, ему понадобится медицинская помощь, сообщила РИА Новости в пятницу жена россиянина Алла Бут. Накануне Алла Бут вместе с матерью Виктора встретила мужа в аэропорту Внуково-2."Виктор очень истощен и нервно, и физически. Мне больно смотреть на него. По сравнению с тем, как он выглядел три года назад, когда мы с дочерью ездили в США и месяц жили в городке Мэрион, посещая Виктора в тюрьме, сейчас он выглядит совершенно иначе. Мы ведь эти три года общались только по телефону, не видя друг друга", - сказала агентству Бут."Тогда, три года назад, он был бодр, насколько это позволяли условия тюрьмы, он держался за счет своего совершенно несгибаемого характера, за счет постоянных занятий йогой, за счет того, что, как мог в условиях тюрьмы, контролировал свое питание. До 2019 года мы виделись в предыдущий раз только в 2012 году, и Виктор за 7 лет практически не изменился. Но сейчас он выглядит совершенно иначе, чем в 2019 году, а ведь в этот раз прошло всего три года", - сказала она.Конечно, продолжила Алла Бут, немалую роль сыграли почти трое суток без сна, прошедшие с момента, когда Виктора ночью разбудили в американской тюрьме и сообщили об обмене, до момента приземления его самолета в Москве. "Но дело не только в этом. Видно, что сказалась и долгая болезнь в этом году, когда Виктору в течение полугода, с января по середину лета, не могли даже поставить диагноз, потому что к нему не пускали врачей-специалистов, ссылаясь на ковидные ограничения в тюремной системе США", - предположила она."Теперь главное – восстановить полностью здоровье Виктора. Мы будем вместе, сами, делать все для этого, но, конечно, ему понадобится и хорошая профессиональная медицинская помощь. Мы будем рады любому содействию в восстановлении здоровья Виктора", - сказала агентству Бут."Сейчас Виктор спит. Думаю, что в ближайшие два дня ему надо хотя бы немного восстановиться, так что, наверно, в эти дни мы не сможем пока общаться с прессой", - добавила она.

https://ria.ru/20221209/zhena-1837356992.html

https://ria.ru/20221208/obmen-1837334536.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

виктор бут, россия, общество, сша