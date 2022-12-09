https://ria.ru/20221209/buryatiya-1837401070.html
На берегу Байкала появятся модульные отели
На берегу Байкала появятся модульные отели - РИА Новости, 09.12.2022
На берегу Байкала появятся модульные отели
В Бурятии создают сеть модульных гостиниц, которые разместят на наиболее востребованных у туристов территориях, в том числе на берегу Байкала, сообщает... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T12:05
2022-12-09T12:05
2022-12-09T12:05
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КРАСНОЯРСК, 9 дек — РИА Новости. В Бурятии создают сеть модульных гостиниц, которые разместят на наиболее востребованных у туристов территориях, в том числе на берегу Байкала, сообщает пресс-служба регионального правительства."В 2022 году нам была предоставлена субсидия в размере 300 миллионов рублей из резервного фонда правительства России на строительство модульных некапитальных средств размещения. Всего в республике будет 19 проектов на 644 места", — рассказали в пресс-службе.Отели разместят на самых популярных у отдыхающих территориях — это Заиграевский, Кабанский, Баргузинский, Закаменский и Тункинский районы.Ранее в правительстве республики заявили, что за девять месяцев текущего года турпоток в регион вырос почти в два раза и составил 493,4 тысячи человек.
https://ria.ru/20221115/krym-1831533893.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, байкал, отели, республика бурятия, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Байкал, Отели, Республика Бурятия, Туризм, туристы
На берегу Байкала появятся модульные отели
В Бурятии создают сеть модульных гостиниц общей вместимостью более 600 мест