https://ria.ru/20221209/buryatiya-1837401070.html

На берегу Байкала появятся модульные отели

На берегу Байкала появятся модульные отели - РИА Новости, 09.12.2022

На берегу Байкала появятся модульные отели

В Бурятии создают сеть модульных гостиниц, которые разместят на наиболее востребованных у туристов территориях, в том числе на берегу Байкала, сообщает... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T12:05

2022-12-09T12:05

2022-12-09T12:05

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КРАСНОЯРСК, 9 дек — РИА Новости. В Бурятии создают сеть модульных гостиниц, которые разместят на наиболее востребованных у туристов территориях, в том числе на берегу Байкала, сообщает пресс-служба регионального правительства."В 2022 году нам была предоставлена субсидия в размере 300 миллионов рублей из резервного фонда правительства России на строительство модульных некапитальных средств размещения. Всего в республике будет 19 проектов на 644 места", — рассказали в пресс-службе.Отели разместят на самых популярных у отдыхающих территориях — это Заиграевский, Кабанский, Баргузинский, Закаменский и Тункинский районы.Ранее в правительстве республики заявили, что за девять месяцев текущего года турпоток в регион вырос почти в два раза и составил 493,4 тысячи человек.

https://ria.ru/20221115/krym-1831533893.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, байкал, отели, республика бурятия, туризм, туристы