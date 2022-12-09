Рейтинг@Mail.ru
На берегу Байкала появятся модульные отели - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221209/buryatiya-1837401070.html
На берегу Байкала появятся модульные отели
На берегу Байкала появятся модульные отели - РИА Новости, 09.12.2022
На берегу Байкала появятся модульные отели
В Бурятии создают сеть модульных гостиниц, которые разместят на наиболее востребованных у туристов территориях, в том числе на берегу Байкала, сообщает... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T12:05
2022-12-09T12:05
туризм
новости - туризм
байкал
отели
республика бурятия
туризм
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785599477_0:290:3068:2016_1920x0_80_0_0_6bff658ea7763db1ad235e7fe8d26775.jpg
КРАСНОЯРСК, 9 дек — РИА Новости. В Бурятии создают сеть модульных гостиниц, которые разместят на наиболее востребованных у туристов территориях, в том числе на берегу Байкала, сообщает пресс-служба регионального правительства."В 2022 году нам была предоставлена субсидия в размере 300 миллионов рублей из резервного фонда правительства России на строительство модульных некапитальных средств размещения. Всего в республике будет 19 проектов на 644 места", — рассказали в пресс-службе.Отели разместят на самых популярных у отдыхающих территориях — это Заиграевский, Кабанский, Баргузинский, Закаменский и Тункинский районы.Ранее в правительстве республики заявили, что за девять месяцев текущего года турпоток в регион вырос почти в два раза и составил 493,4 тысячи человек.
https://ria.ru/20221115/krym-1831533893.html
байкал
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785599477_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_4f452cccdba316d15d39321ef2e82c3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, байкал, отели, республика бурятия, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Байкал, Отели, Республика Бурятия, Туризм, туристы
12:05 09.12.2022
 
На берегу Байкала появятся модульные отели

В Бурятии создают сеть модульных гостиниц общей вместимостью более 600 мест

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в медиабанкВизит-центр "Байкал заповедный" на берегу озера Байкал в Бурятии
Визит-центр Байкал заповедный на берегу озера Байкал в Бурятии - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 9 дек — РИА Новости. В Бурятии создают сеть модульных гостиниц, которые разместят на наиболее востребованных у туристов территориях, в том числе на берегу Байкала, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В 2022 году нам была предоставлена субсидия в размере 300 миллионов рублей из резервного фонда правительства России на строительство модульных некапитальных средств размещения. Всего в республике будет 19 проектов на 644 места", — рассказали в пресс-службе.
Отели разместят на самых популярных у отдыхающих территориях — это Заиграевский, Кабанский, Баргузинский, Закаменский и Тункинский районы.
Ранее в правительстве республики заявили, что за девять месяцев текущего года турпоток в регион вырос почти в два раза и составил 493,4 тысячи человек.
Отель Мрия Резорт & СПА в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 12:08Туризм
В Крыму к Новому году откроются первые модульные отели
 
ТуризмНовости - ТуризмБайкалОтелиРеспублика БурятияТуризмтуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала