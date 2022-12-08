https://ria.ru/20221208/buryatiya-1837128477.html
Бурятию за девять месяцев посетили почти полмиллиона туристов
Бурятию за девять месяцев посетили почти полмиллиона туристов - РИА Новости, 08.12.2022
Бурятию за девять месяцев посетили почти полмиллиона туристов
За девять месяцев текущего года поток туристов в Бурятию вырос почти в два раза до 493,4 тысячи человек, сообщает пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T11:40
2022-12-08T11:40
2022-12-08T12:29
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КРАСНОЯРСК, 8 дек - РИА Новости. За девять месяцев текущего года поток туристов в Бурятию вырос почти в два раза до 493,4 тысячи человек, сообщает пресс-служба правительства республики."На сегодня в туристской отрасли у нас работают 30 туроператоров, 70 турагентств, 475 коллективных средств размещения, включая 20 санаторно-курортных организаций", – говорится в сообщении.В правительстве отметили, что одним из толчков роста стали реализация нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", чартерной программы, туров по России с кешбэком и других. В частности, в этом году во время зимнего и летнего чартера принято 15 рейсов и около 2,5 тысяч гостей.В правительстве рассказали, что свой вклад в приток туристов вносят событийные мероприятия. Так, в 2022 году Минтуризма республики провело "Сказочный Сагаалган в Бурятии", "Байкальская миля", "Baikal Travel Mart-2022", Дни туризма на Великом Шелковом пути. Такие мероприятия в сельской местности позволили привлечь 11 тысяч туристов.
https://ria.ru/20221118/buryatiya-1832422489.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, республика бурятия, байкал
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Республика Бурятия, Байкал
11:40 08.12.2022 (обновлено: 12:29 08.12.2022)
Бурятию за девять месяцев посетили почти полмиллиона туристов
Турпоток в Бурятию за девять месяцев вырос в два раза – почти до 500 тысяч человек