https://ria.ru/20221208/buryatiya-1837128477.html

Бурятию за девять месяцев посетили почти полмиллиона туристов

Бурятию за девять месяцев посетили почти полмиллиона туристов - РИА Новости, 08.12.2022

Бурятию за девять месяцев посетили почти полмиллиона туристов

За девять месяцев текущего года поток туристов в Бурятию вырос почти в два раза до 493,4 тысячи человек, сообщает пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T11:40

2022-12-08T11:40

2022-12-08T12:29

туризм

туризм

новости - туризм

туристы

республика бурятия

байкал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790637201_0:233:3164:2013_1920x0_80_0_0_8e64d6690ec25d0ff50a01abf6452031.jpg

КРАСНОЯРСК, 8 дек - РИА Новости. За девять месяцев текущего года поток туристов в Бурятию вырос почти в два раза до 493,4 тысячи человек, сообщает пресс-служба правительства республики."На сегодня в туристской отрасли у нас работают 30 туроператоров, 70 турагентств, 475 коллективных средств размещения, включая 20 санаторно-курортных организаций", – говорится в сообщении.В правительстве отметили, что одним из толчков роста стали реализация нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", чартерной программы, туров по России с кешбэком и других. В частности, в этом году во время зимнего и летнего чартера принято 15 рейсов и около 2,5 тысяч гостей.В правительстве рассказали, что свой вклад в приток туристов вносят событийные мероприятия. Так, в 2022 году Минтуризма республики провело "Сказочный Сагаалган в Бурятии", "Байкальская миля", "Baikal Travel Mart-2022", Дни туризма на Великом Шелковом пути. Такие мероприятия в сельской местности позволили привлечь 11 тысяч туристов.

https://ria.ru/20221118/buryatiya-1832422489.html

республика бурятия

байкал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, республика бурятия, байкал