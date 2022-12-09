https://ria.ru/20221209/britantsy-1837577421.html

"Страна чахнет": жители Великобритании выходят на забастовки

"Страна чахнет": жители Великобритании выходят на забастовки - РИА Новости, 09.12.2022

"Страна чахнет": жители Великобритании выходят на забастовки

Великобритания попала под невиданную волну забастовок и стачек из-за резкого падения уровня жизни и бездействия властей, пишет в статье для The New York Times... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T17:46

2022-12-09T17:46

2022-12-09T18:07

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Великобритания попала под невиданную волну забастовок и стачек из-за резкого падения уровня жизни и бездействия властей, пишет в статье для The New York Times Рейчел Шаби.По словам автора, среди пикетчиков и забастовщиков оказались почтовые работники, государственные служащие, сотрудники благотворительных организаций, водители автобусов, пожарные и фабричные рабочие."Национальная служба здравоохранения на последнем издыхании, общественный транспорт буксует, а на рынке труда после Брексита отчаянно не хватает рабочих рук. Семьи ломают голову, как выплачивать ипотеку по растущим ставкам, ни в чем не провинившихся квартиросъемщиков выселяют, а миллионы не могут себе позволить нормального отопления. Продовольственные программы, о которых еще десять лет назад никто даже не слыхал, трещат по швам, а 14,5 миллиона британцев живут в нищете. Настала зима, и положение прескверное", — пояснила Шаби.Журналистка напомнила, что позиция британских властей, желающих сократить социальную поддержку, чтобы сократить госдолг, не сработала во время предыдущего мирового кризиса 2008 года.Особую роль в текущем кризисе сыграл дефицит энергоресурсов. Шаби пояснила, что подорожавшее электричество во многом стало для британцев последней каплей."250 000 участников организации "Не плати!" пообещали 1 декабря начать скоординированную национальную забастовку по оплате счетов за электроэнергию в поддержку тех трех миллионов, кому попросту нечем платить. Вопреки критике, что невыплата повлечет за собой суровые кары для наиболее уязвимых слоев населения, кампания направлена на коллективную поддержку сограждан, оказавшихся в тяжелой ситуации", — рассказала она.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221203/britaniya-1836044637.html

https://ria.ru/20221128/britaniya-1834652127.html

https://ria.ru/20221207/rozhdestvo-1836884746.html

великобритания

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

владимир путин, великобритания, россия, украина, католическое рождество, в мире