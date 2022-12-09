https://ria.ru/20221209/britantsy-1837577421.html
"Страна чахнет": жители Великобритании выходят на забастовки
"Страна чахнет": жители Великобритании выходят на забастовки - РИА Новости, 09.12.2022
"Страна чахнет": жители Великобритании выходят на забастовки
Великобритания попала под невиданную волну забастовок и стачек из-за резкого падения уровня жизни и бездействия властей, пишет в статье для The New York Times... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T17:46
2022-12-09T17:46
2022-12-09T18:07
владимир путин
великобритания
россия
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католическое рождество
в мире
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Великобритания попала под невиданную волну забастовок и стачек из-за резкого падения уровня жизни и бездействия властей, пишет в статье для The New York Times Рейчел Шаби.По словам автора, среди пикетчиков и забастовщиков оказались почтовые работники, государственные служащие, сотрудники благотворительных организаций, водители автобусов, пожарные и фабричные рабочие."Национальная служба здравоохранения на последнем издыхании, общественный транспорт буксует, а на рынке труда после Брексита отчаянно не хватает рабочих рук. Семьи ломают голову, как выплачивать ипотеку по растущим ставкам, ни в чем не провинившихся квартиросъемщиков выселяют, а миллионы не могут себе позволить нормального отопления. Продовольственные программы, о которых еще десять лет назад никто даже не слыхал, трещат по швам, а 14,5 миллиона британцев живут в нищете. Настала зима, и положение прескверное", — пояснила Шаби.Журналистка напомнила, что позиция британских властей, желающих сократить социальную поддержку, чтобы сократить госдолг, не сработала во время предыдущего мирового кризиса 2008 года.Особую роль в текущем кризисе сыграл дефицит энергоресурсов. Шаби пояснила, что подорожавшее электричество во многом стало для британцев последней каплей."250 000 участников организации "Не плати!" пообещали 1 декабря начать скоординированную национальную забастовку по оплате счетов за электроэнергию в поддержку тех трех миллионов, кому попросту нечем платить. Вопреки критике, что невыплата повлечет за собой суровые кары для наиболее уязвимых слоев населения, кампания направлена на коллективную поддержку сограждан, оказавшихся в тяжелой ситуации", — рассказала она.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221203/britaniya-1836044637.html
https://ria.ru/20221128/britaniya-1834652127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, великобритания, россия, украина, католическое рождество, в мире
Владимир Путин, Великобритания, Россия, Украина, Католическое Рождество, В мире
17:46 09.12.2022 (обновлено: 18:07 09.12.2022)
"Страна чахнет": жители Великобритании выходят на забастовки
NYT: жители Великобритании выходят на забастовки из-за бедственного положения
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости
. Великобритания попала под невиданную волну забастовок и стачек из-за резкого падения уровня жизни и бездействия властей, пишет в статье для The New York Times
Рейчел Шаби.
По словам автора, среди пикетчиков и забастовщиков оказались почтовые работники, государственные служащие, сотрудники благотворительных организаций, водители автобусов, пожарные и фабричные рабочие.
"Национальная служба здравоохранения на последнем издыхании, общественный транспорт буксует, а на рынке труда после Брексита отчаянно не хватает рабочих рук. Семьи ломают голову, как выплачивать ипотеку по растущим ставкам, ни в чем не провинившихся квартиросъемщиков выселяют, а миллионы не могут себе позволить нормального отопления. Продовольственные программы, о которых еще десять лет назад никто даже не слыхал, трещат по швам, а 14,5 миллиона британцев живут в нищете. Настала зима, и положение прескверное", — пояснила Шаби.
Журналистка напомнила, что позиция британских властей, желающих сократить социальную поддержку, чтобы сократить госдолг, не сработала во время предыдущего мирового кризиса 2008 года.
"Профсоюзные лидеры рассуждают о дороговизне жизни как о классовой войне, видя в ней возможности для спекулянтов выкачивать деньги из населения при полном содействии правительства. Пример тому — отказ правительства повысить налоги для сверхбогатых", — объяснила автор.
Особую роль в текущем кризисе сыграл дефицит энергоресурсов. Шаби пояснила, что подорожавшее электричество во многом стало для британцев последней каплей.
"250 000 участников организации "Не плати!" пообещали 1 декабря начать скоординированную национальную забастовку по оплате счетов за электроэнергию в поддержку тех трех миллионов, кому попросту нечем платить. Вопреки критике, что невыплата повлечет за собой суровые кары для наиболее уязвимых слоев населения, кампания направлена на коллективную поддержку сограждан, оказавшихся в тяжелой ситуации", — рассказала она.
После начала специальной военной операции на Украине
Запад усилил санкционное давление на Россию
, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе
и США
. Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.