https://ria.ru/20221209/brendy-1837364309.html
Российские автодилеры рассказали, сколько брендов осталось на рынке
Российские автодилеры рассказали, сколько брендов осталось на рынке - РИА Новости, 09.12.2022
Российские автодилеры рассказали, сколько брендов осталось на рынке
Только 14 брендов из 60 остались на российском автомобильном рынке к концу 2022 года, три из них российские, а остальные — китайские, следует из письма... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T03:24
2022-12-09T03:24
2022-12-09T12:56
экономика
авто
россия
российские автомобильные дилеры
группа газ
ульяновский автомобильный завод (уаз)
lada vesta
volkswagen touareg
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Только 14 брендов из 60 остались на российском автомобильном рынке к концу 2022 года, три из них российские, а остальные — китайские, следует из письма ассоциации "Российские автомобильные дилеры" в адрес дилеров китайских брендов (есть в распоряжении РИА Новости)."На сегодняшний день на нашем авторынке новых автомобилей осталось работать из 60 брендов (на начало 2022 года. — Прим. ред.) только 14. Из них три бренда — отечественные. Lada, ГАЗ, УАЗ. Остальные — китайские: Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda", — подчеркнули в ассоциации."С точки зрения национального микса (количества национальных брендов, работающих на нашем рынке. — Прим. ред.) российский авторынок уже китайский на 78 процентов", — уточняется в письме.На данный момент почти все европейские, американские и корейские бренды приостановили поставки автомобилей в Россию. Минпромторг, в свою очередь, внес их в перечень параллельного импорта, так, в него, в частности, вошли: Volkswagen, Skoda, Toyota, Lexus, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Lamborghini, Infiniti, Rolls-Royce, Jaguar, Land Rover, Ford, General Motors, Bugatti, Bentley, Jeep, Chrysler, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari, Aston Martin.Как ранее сообщили РИА Новости в "Авилоне", параллельный импорт улучшает ситуацию на российском авторынке, но полностью решить ее не может: в 2023 году дефицит предложения сохранится, сейчас он наиболее заметен в сегменте седанов.
https://ria.ru/20221122/avtorynok-1833234573.html
https://ria.ru/20220617/avtomobili-1796356647.html
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экономика, авто, россия, российские автомобильные дилеры, группа газ, ульяновский автомобильный завод (уаз), lada vesta, volkswagen touareg, skoda octavia
Экономика, Авто, Россия, Российские автомобильные дилеры, Группа ГАЗ, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Lada Vesta, Volkswagen Touareg, Skoda Octavia
03:24 09.12.2022 (обновлено: 12:56 09.12.2022)
Российские автодилеры рассказали, сколько брендов осталось на рынке
"РОАД": только 14 брендов из 60 остались на отечественном авторынке к концу года