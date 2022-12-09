https://ria.ru/20221209/brendy-1837364309.html

Российские автодилеры рассказали, сколько брендов осталось на рынке

Российские автодилеры рассказали, сколько брендов осталось на рынке - РИА Новости, 09.12.2022

Российские автодилеры рассказали, сколько брендов осталось на рынке

Только 14 брендов из 60 остались на российском автомобильном рынке к концу 2022 года, три из них российские, а остальные — китайские, следует из письма... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T03:24

2022-12-09T03:24

2022-12-09T12:56

экономика

авто

россия

российские автомобильные дилеры

группа газ

ульяновский автомобильный завод (уаз)

lada vesta

volkswagen touareg

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Только 14 брендов из 60 остались на российском автомобильном рынке к концу 2022 года, три из них российские, а остальные — китайские, следует из письма ассоциации "Российские автомобильные дилеры" в адрес дилеров китайских брендов (есть в распоряжении РИА Новости)."На сегодняшний день на нашем авторынке новых автомобилей осталось работать из 60 брендов (на начало 2022 года. — Прим. ред.) только 14. Из них три бренда — отечественные. Lada, ГАЗ, УАЗ. Остальные — китайские: Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda", — подчеркнули в ассоциации."С точки зрения национального микса (количества национальных брендов, работающих на нашем рынке. — Прим. ред.) российский авторынок уже китайский на 78 процентов", — уточняется в письме.На данный момент почти все европейские, американские и корейские бренды приостановили поставки автомобилей в Россию. Минпромторг, в свою очередь, внес их в перечень параллельного импорта, так, в него, в частности, вошли: Volkswagen, Skoda, Toyota, Lexus, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Lamborghini, Infiniti, Rolls-Royce, Jaguar, Land Rover, Ford, General Motors, Bugatti, Bentley, Jeep, Chrysler, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari, Aston Martin.Как ранее сообщили РИА Новости в "Авилоне", параллельный импорт улучшает ситуацию на российском авторынке, но полностью решить ее не может: в 2023 году дефицит предложения сохранится, сейчас он наиболее заметен в сегменте седанов.

https://ria.ru/20221122/avtorynok-1833234573.html

https://ria.ru/20220617/avtomobili-1796356647.html

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экономика, авто, россия, российские автомобильные дилеры, группа газ, ульяновский автомобильный завод (уаз), lada vesta, volkswagen touareg, skoda octavia