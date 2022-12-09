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"Все помним". Пользователей Twitter восхитил жесткий ответ Путина Боррелю - РИА Новости, 10.12.2022
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"Все помним". Пользователей Twitter восхитил жесткий ответ Путина Боррелю
"Все помним". Пользователей Twitter восхитил жесткий ответ Путина Боррелю - РИА Новости, 10.12.2022
"Все помним". Пользователей Twitter восхитил жесткий ответ Путина Боррелю
Пользователи Twitter оценили ответ президента России Владимира Путина главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю за его выпад в сторону жителей Африки. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-09T20:00
2022-12-10T04:36
политика
владимир путин
жозеп боррель
мария захарова
россия
африка
евросоюз
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter оценили ответ президента России Владимира Путина главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю за его выпад в сторону жителей Африки.Ранее Боррель на заседании комитета Европарламента по борьбе с иностранным вмешательством заявил, что искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения. По его мнению, согласные с позицией Москвы жители Африки "не знают, где находится Донбасс". Путин в ответ на это высказывание напомнил европейскому министру, что африканцы прекрасно знают о России и ее роли в освобождении региона от колониализма."Итак, Боррель считает африканцев глупыми и утверждает, что мы не знаем, кто такой Путин и где находится Донбасс. К вашему сведению мы, африканцы, прекрасно знаем, кто начал вооруженный конфликт на Украине, мы помним о распаде СССР и знакомы со знаменитой мюнхенской речью Путина, которую он произнес в 2007 году", — написали в комментариях"Мы и наши лидеры поддерживаем Россию. &lt;…&gt; Она имеет право защищать себя от террористов, спонсируемых Евросоюзом и США", — поделился мнением еще один пользователь.Многие участники беседы назвали заявления Борреля о жителях континента нелепыми.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывание главы дипломатии ЕС, призвала его не мерить людей по себе. Она подчеркнула, что деградация коллективного Запада не означает таких же процессов у других народов.
https://ria.ru/20221209/evropa-1837305314.html
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политика, владимир путин, жозеп боррель, мария захарова, россия, африка, евросоюз
Политика, Владимир Путин, Жозеп Боррель, Мария Захарова, Россия, Африка, Евросоюз
20:00 09.12.2022 (обновлено: 04:36 10.12.2022)
 
"Все помним". Пользователей Twitter восхитил жесткий ответ Путина Боррелю

Пользователи Twitter похвалили Путина за ответ на слова Борреля об африканцах

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter оценили ответ президента России Владимира Путина главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю за его выпад в сторону жителей Африки.
Ранее Боррель на заседании комитета Европарламента по борьбе с иностранным вмешательством заявил, что искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения. По его мнению, согласные с позицией Москвы жители Африки "не знают, где находится Донбасс". Путин в ответ на это высказывание напомнил европейскому министру, что африканцы прекрасно знают о России и ее роли в освобождении региона от колониализма.

"Шикарный ответ российского лидера европейской политической мафии", — считает один из участников дискуссии.

"Итак, Боррель считает африканцев глупыми и утверждает, что мы не знаем, кто такой Путин и где находится Донбасс. К вашему сведению мы, африканцы, прекрасно знаем, кто начал вооруженный конфликт на Украине, мы помним о распаде СССР и знакомы со знаменитой мюнхенской речью Путина, которую он произнес в 2007 году", — написали в комментариях
"Мы и наши лидеры поддерживаем Россию. <…> Она имеет право защищать себя от террористов, спонсируемых Евросоюзом и США", — поделился мнением еще один пользователь.
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Многие участники беседы назвали заявления Борреля о жителях континента нелепыми.

"Это не бред дряхлого старика, а заведомо расистский выпад, который вписывается в контекст новой холодной войны", — подытожил Salil SARKAR.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывание главы дипломатии ЕС, призвала его не мерить людей по себе. Она подчеркнула, что деградация коллективного Запада не означает таких же процессов у других народов.
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ПолитикаВладимир ПутинЖозеп БоррельМария ЗахароваРоссияАфрикаЕвросоюз
 
 
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