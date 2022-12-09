https://ria.ru/20221209/borrel-1837619370.html

"Все помним". Пользователей Twitter восхитил жесткий ответ Путина Боррелю

"Все помним". Пользователей Twitter восхитил жесткий ответ Путина Боррелю - РИА Новости, 10.12.2022

"Все помним". Пользователей Twitter восхитил жесткий ответ Путина Боррелю

Пользователи Twitter оценили ответ президента России Владимира Путина главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю за его выпад в сторону жителей Африки. РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-09T20:00

2022-12-09T20:00

2022-12-10T04:36

политика

владимир путин

жозеп боррель

мария захарова

россия

африка

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836352834_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_c3107f67a4c43ffd04575f1ee780758b.jpg

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter оценили ответ президента России Владимира Путина главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю за его выпад в сторону жителей Африки.Ранее Боррель на заседании комитета Европарламента по борьбе с иностранным вмешательством заявил, что искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения. По его мнению, согласные с позицией Москвы жители Африки "не знают, где находится Донбасс". Путин в ответ на это высказывание напомнил европейскому министру, что африканцы прекрасно знают о России и ее роли в освобождении региона от колониализма."Итак, Боррель считает африканцев глупыми и утверждает, что мы не знаем, кто такой Путин и где находится Донбасс. К вашему сведению мы, африканцы, прекрасно знаем, кто начал вооруженный конфликт на Украине, мы помним о распаде СССР и знакомы со знаменитой мюнхенской речью Путина, которую он произнес в 2007 году", — написали в комментариях"Мы и наши лидеры поддерживаем Россию. <…> Она имеет право защищать себя от террористов, спонсируемых Евросоюзом и США", — поделился мнением еще один пользователь.Многие участники беседы назвали заявления Борреля о жителях континента нелепыми.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывание главы дипломатии ЕС, призвала его не мерить людей по себе. Она подчеркнула, что деградация коллективного Запада не означает таких же процессов у других народов.

https://ria.ru/20221209/evropa-1837305314.html

https://ria.ru/20221207/ukraina-1836876792.html

россия

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, владимир путин, жозеп боррель, мария захарова, россия, африка, евросоюз