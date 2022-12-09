https://ria.ru/20221209/bolshayakniga-1837408952.html

Павел Басинский стал лауреатом премии "Большая книга"

Павел Басинский стал лауреатом премии "Большая книга" - РИА Новости, 09.12.2022

Павел Басинский стал лауреатом премии "Большая книга"

Павел Басинский занял первое место на национальной литературной премии "Большая книга" за произведение "Подлинная история Анны Карениной", сообщили РИА Новости... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T11:07

2022-12-09T11:07

2022-12-09T11:07

культура

новости культуры

книги

павел басинский

алексей варламов

гузель яхина

мурманск

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155251/09/1552510900_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_eddee3c42a369fffc3da38efc1c0e6d2.jpg

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Павел Басинский занял первое место на национальной литературной премии "Большая книга" за произведение "Подлинная история Анны Карениной", сообщили РИА Новости в пресс-службе премии.Он получит три миллиона рублей. Второе место у Алексея Варламова "Имя Розанова" (награда автора составит полтора миллиона рублей). Третье — у Сергея Белякова с романом "Парижские мальчики в Сталинской Москве" (приз составит один миллион рублей).Победитель народного голосования — Гузель Яхина с книгой "Эшелон на Самарканд". Роман Сергея Белякова также стал обладателем спецприза "Выбор поколения", который был учрежден премией в 2022 году с целью популяризации современной прозы в молодежной среде и повышения интереса к отечественной литературе. Председатель студенческого жюри Анна Нуждина вручила автору диплом "за внимательный взгляд на молодость в эпоху потрясений".Лучший книжный блогер — Дина Озерова из Мурманска, автор сообщества "Книжный странник" и соведущая подкастов "Лед и книги" и "Букстор".Спецприз премии "Большая книга" за вклад в литературу получил Институт прикладной астрономии РАН за увековечивании литературных деятелей России в Солнечной системе.Церемония объявления и награждения лауреатов премии по традиции прошла в Доме Пашкова в Москве.Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена некоммерческим партнерством "Центр поддержки отечественной словесности" и существует с 2005 года. В свое время за главный приз премии боролись такие авторы, как Светлана Алексиевич, Захар Прилепин, Евгений Чижов, Владимир Шаров.

https://ria.ru/20221206/teatral-1836590277.html

мурманск

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, книги, павел басинский, алексей варламов, гузель яхина, мурманск, россия, москва, российская академия наук, большая книга, что почитать