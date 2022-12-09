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Павел Басинский стал лауреатом премии "Большая книга" - РИА Новости, 09.12.2022
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Культура
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Павел Басинский стал лауреатом премии "Большая книга"
Павел Басинский стал лауреатом премии "Большая книга" - РИА Новости, 09.12.2022
Павел Басинский стал лауреатом премии "Большая книга"
Павел Басинский занял первое место на национальной литературной премии "Большая книга" за произведение "Подлинная история Анны Карениной", сообщили РИА Новости... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T11:07
2022-12-09T11:07
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Павел Басинский занял первое место на национальной литературной премии "Большая книга" за произведение "Подлинная история Анны Карениной", сообщили РИА Новости в пресс-службе премии.Он получит три миллиона рублей. Второе место у Алексея Варламова "Имя Розанова" (награда автора составит полтора миллиона рублей). Третье — у Сергея Белякова с романом "Парижские мальчики в Сталинской Москве" (приз составит один миллион рублей).Победитель народного голосования — Гузель Яхина с книгой "Эшелон на Самарканд". Роман Сергея Белякова также стал обладателем спецприза "Выбор поколения", который был учрежден премией в 2022 году с целью популяризации современной прозы в молодежной среде и повышения интереса к отечественной литературе. Председатель студенческого жюри Анна Нуждина вручила автору диплом "за внимательный взгляд на молодость в эпоху потрясений".Лучший книжный блогер — Дина Озерова из Мурманска, автор сообщества "Книжный странник" и соведущая подкастов "Лед и книги" и "Букстор".Спецприз премии "Большая книга" за вклад в литературу получил Институт прикладной астрономии РАН за увековечивании литературных деятелей России в Солнечной системе.Церемония объявления и награждения лауреатов премии по традиции прошла в Доме Пашкова в Москве.Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена некоммерческим партнерством "Центр поддержки отечественной словесности" и существует с 2005 года. В свое время за главный приз премии боролись такие авторы, как Светлана Алексиевич, Захар Прилепин, Евгений Чижов, Владимир Шаров.
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новости культуры, книги, павел басинский, алексей варламов, гузель яхина, мурманск, россия, москва, российская академия наук, большая книга, что почитать
Культура, Новости культуры, Книги, Павел Басинский, Алексей Варламов, Гузель Яхина, Мурманск, Россия, Москва, Российская академия наук, Большая книга, что почитать
11:07 09.12.2022
 
Павел Басинский стал лауреатом премии "Большая книга"

Павел Басинский получил премию "Большая книга" за "Подлинную историю Анны Карениной"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкАвтор текста диктанта этого года Павел Басинский во время пресс-конференции, посвященной Тотальному диктанту - 2019
Автор текста диктанта этого года Павел Басинский во время пресс-конференции, посвященной Тотальному диктанту - 2019 - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Павел Басинский занял первое место на национальной литературной премии "Большая книга" за произведение "Подлинная история Анны Карениной", сообщили РИА Новости в пресс-службе премии.
Он получит три миллиона рублей. Второе место у Алексея Варламова "Имя Розанова" (награда автора составит полтора миллиона рублей). Третье — у Сергея Белякова с романом "Парижские мальчики в Сталинской Москве" (приз составит один миллион рублей).
Победитель народного голосования — Гузель Яхина с книгой "Эшелон на Самарканд".
Роман Сергея Белякова также стал обладателем спецприза "Выбор поколения", который был учрежден премией в 2022 году с целью популяризации современной прозы в молодежной среде и повышения интереса к отечественной литературе. Председатель студенческого жюри Анна Нуждина вручила автору диплом "за внимательный взгляд на молодость в эпоху потрясений".
Лучший книжный блогер — Дина Озерова из Мурманска, автор сообщества "Книжный странник" и соведущая подкастов "Лед и книги" и "Букстор".
Спецприз премии "Большая книга" за вклад в литературу получил Институт прикладной астрономии РАН за увековечивании литературных деятелей России в Солнечной системе.
Церемония объявления и награждения лауреатов премии по традиции прошла в Доме Пашкова в Москве.
Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена некоммерческим партнерством "Центр поддержки отечественной словесности" и существует с 2005 года. В свое время за главный приз премии боролись такие авторы, как Светлана Алексиевич, Захар Прилепин, Евгений Чижов, Владимир Шаров.
Статуэтка XII церемонии вручения ежегодной премии Звезда Театрала в театре имени Евгения Вахтангова. - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 11:51Культура
Названы лауреаты зрительской премии "Звезда Театрала"
 
КультураНовости культурыКнигиПавел БасинскийАлексей ВарламовГузель ЯхинаМурманскРоссияМоскваРоссийская академия наукБольшая книгачто почитать
 
 
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