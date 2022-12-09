https://ria.ru/20221209/blagoustroystvo-1837573746.html

Аллеи Славы благоустроят по всей Кировской области

Аллеи Славы благоустроят по всей Кировской области - РИА Новости, 09.12.2022

Аллеи Славы благоустроят по всей Кировской области

Аллеи Славы благоустроят во всех районах Кировской области, заявил глава региона Александр Соколов. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T17:40

2022-12-09T17:40

2022-12-09T17:42

кировская область

общество

александр соколов

елена водорезова

кировская область

киров

афганистан

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Аллеи Славы благоустроят во всех районах Кировской области, заявил глава региона Александр Соколов.Губернатор Кировской области встретился с родственниками погибших воинов-десантников 6-й роты и героев специальной военной операции в День Героев Отечества."Губернатор подчеркнул, что ребята отдали жизнь, защищая народ и Отечество. Он отметил, что региональное правительство готово рассмотреть любые предложения по увековечению памяти героев и помощи семьям. Мать погибшего бойца СВО Елена Водорезова предложила на законодательном уровне установить варианты увековечения памяти погибших военнослужащих. Это может быть установка мемориальной доски на здании школы или стенда с информацией о подвиге военнослужащего, или именной парты героя в школе, где он учился, или размещение памятной зоны в здании школы. Соколов поддержал эту инициативу и поручил подготовить соответствующий законопроект", - говорится в сообщении.Родственники погибших бойцов обратили внимание на состояние Аллеи Славы на Ново-Макарьевском кладбище, которую необходимо благоустроить, привести в порядок. По поручению губернатора глава администрации Кирова Вячеслав Симаков выедет с родственниками погибших военнослужащих на место и проработает варианты решения вопроса.Мать погибшего воина-десантника 6-й роты Надежда Некрасова добавила, что требуется благоустройство мест захоронений военнослужащих, погибших в Афганистане, Чечне. По ее словам, за могилами некому ухаживать: родители воинов уже умерли либо находятся в преклонном возрасте."Нужно сделать Аллеи Славы во всех муниципалитетах. Обязательства по увековечению памяти героев – защитников Отечества область возьмет на себя", – сказал губернатор Кировской области.Также глава региона предложил создать мемориал, в том числе в память о погибших в СВО военнослужащих. Предложение обсудят на совместной встрече ветеранских организаций и родственников погибших бойцов. К обсуждению проекта памятника и места его размещения привлекут жителей области.Кроме того, семьи попросили обратить внимание на психологическое состояние и медицинскую поддержку ребят, которые вернутся домой. "Важный вопрос, который нужно отработать. Подумать необходимо не только о бойцах, но и о их семьях. Уже есть решение открыть для них наши санатории – для восстановления и лечения", – сказал губернатор.

https://ria.ru/20221102/mid-1828708245.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, александр соколов, елена водорезова, кировская область, киров, афганистан