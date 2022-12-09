https://ria.ru/20221209/bespilotniki-1837635604.html

Кадыров рассказал о применении беспилотников в зоне спецоперации

Кадыров рассказал о применении беспилотников в зоне спецоперации - РИА Новости, 09.12.2022

Кадыров рассказал о применении беспилотников в зоне спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram-канале о широком применении беспилотников чеченскими подразделениями в зоне проведения спецоперации. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T21:11

2022-12-09T21:11

2022-12-09T21:27

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828511641_0:0:3380:1901_1920x0_80_0_0_2fee15e8ec012cd452dd80c0ccc984a7.jpg

ГРОЗНЫЙ, 9 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram-канале о широком применении беспилотников чеченскими подразделениями в зоне проведения спецоперации.Он опубликовал кадры обучения бойцов управлению БПЛА на линии фронта.Он рассказал, что бойцов из Чечни обучают управлять беспилотниками практически на линии огневого соприкосновения. По словам Кадырова, таким образом совмещаются теория и практика, что позволяет ускорить процесс подготовки. После нее подразделение начинает применять беспилотники в боевых условиях."Прошедшие обучающий курс воины смогут управлять не только этими аппаратами, но и БПЛА побольше, предназначенными также для поражения огневых средств противника и живой силы", — добавил глава Чечни.

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рамзан кадыров, донбасс