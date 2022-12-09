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Кадыров рассказал о применении беспилотников в зоне спецоперации - РИА Новости, 09.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221209/bespilotniki-1837635604.html
Кадыров рассказал о применении беспилотников в зоне спецоперации
Кадыров рассказал о применении беспилотников в зоне спецоперации - РИА Новости, 09.12.2022
Кадыров рассказал о применении беспилотников в зоне спецоперации
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram-канале о широком применении беспилотников чеченскими подразделениями в зоне проведения спецоперации. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T21:11
2022-12-09T21:27
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
донбасс
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ГРОЗНЫЙ, 9 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram-канале о широком применении беспилотников чеченскими подразделениями в зоне проведения спецоперации.Он опубликовал кадры обучения бойцов управлению БПЛА на линии фронта.Он рассказал, что бойцов из Чечни обучают управлять беспилотниками практически на линии огневого соприкосновения. По словам Кадырова, таким образом совмещаются теория и практика, что позволяет ускорить процесс подготовки. После нее подразделение начинает применять беспилотники в боевых условиях."Прошедшие обучающий курс воины смогут управлять не только этими аппаратами, но и БПЛА побольше, предназначенными также для поражения огневых средств противника и живой силы", — добавил глава Чечни.
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рамзан кадыров, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Донбасс
21:11 09.12.2022 (обновлено: 21:27 09.12.2022)
 
Кадыров рассказал о применении беспилотников в зоне спецоперации

Кадыров опубликовал видео обучения бойцов управлению БПЛА в зоне спецоперации

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 9 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram-канале о широком применении беспилотников чеченскими подразделениями в зоне проведения спецоперации.
Он опубликовал кадры обучения бойцов управлению БПЛА на линии фронта.

"В зоне проведения специальной военной операции в российском Донбассе широкое применение нашли так называемые коптеры. Как говорится, "мал золотник, да дорог". Они очень полезны при ведении разведки, (для) выявления вражеских позиций и корректировки огня артиллерии", — написал Кадыров.

Он рассказал, что бойцов из Чечни обучают управлять беспилотниками практически на линии огневого соприкосновения. По словам Кадырова, таким образом совмещаются теория и практика, что позволяет ускорить процесс подготовки. После нее подразделение начинает применять беспилотники в боевых условиях.
"Прошедшие обучающий курс воины смогут управлять не только этими аппаратами, но и БПЛА побольше, предназначенными также для поражения огневых средств противника и живой силы", — добавил глава Чечни.
 
Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровДонбасс
 
 
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