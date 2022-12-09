https://ria.ru/20221209/avtorynok-1837366184.html

В РОАД увидели риски превращения российского авторынка в китайский

В РОАД увидели риски превращения российского авторынка в китайский - РИА Новости, 09.12.2022

В РОАД увидели риски превращения российского авторынка в китайский

Доля продаж китайских машин на российском авторынке может в ближайшие годы достигнуть 70%, это вероятный сценарий при замедленном развитии отечественного... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T05:00

2022-12-09T05:00

2022-12-09T05:11

экономика

авто

россия

российские автомобильные дилеры

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Доля продаж китайских машин на российском авторынке может в ближайшие годы достигнуть 70%, это вероятный сценарий при замедленном развитии отечественного автопрома и дальнейшем наращивании производственных мощностей китайских автомобилей в стране, следует из письма ассоциации "Российские автомобильные дилеры" в адрес дилеров китайских брендов (есть в распоряжении РИА Новости)."Скорее всего, учитывая "домашние" мощности китайского автопрома в более чем 20 миллионов автомобилей, есть основания предполагать, что при замедленном развитии отечественного автопрома российский авторынок уже в ближайшие годы станет и по объемам продаж китайским на 70%", - отметили в ассоциации.В РОАД уточнили, что пока по объемам продаж в стране лидируют отечественные бренды. Так, за 10 месяцев 2022 года было продано 191,9 тысячи автомобилей российских марок, и 86,2 тысячи китайских. То есть авторынок новых автомобилей на 69% российский и на 31% китайский.При этом риск превращения российского авторынка в китайский усугубляется возможностью того, что все покинувшие РФ европейские, американские и азиатские бренды никогда официально не вернутся в страну, отметили в ассоциации.

https://ria.ru/20221209/brendy-1837364309.html

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экономика, авто, россия, российские автомобильные дилеры