https://ria.ru/20221209/avtorynok-1837366184.html
В РОАД увидели риски превращения российского авторынка в китайский
В РОАД увидели риски превращения российского авторынка в китайский - РИА Новости, 09.12.2022
В РОАД увидели риски превращения российского авторынка в китайский
Доля продаж китайских машин на российском авторынке может в ближайшие годы достигнуть 70%, это вероятный сценарий при замедленном развитии отечественного... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T05:00
2022-12-09T05:00
2022-12-09T05:11
экономика
авто
россия
российские автомобильные дилеры
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Доля продаж китайских машин на российском авторынке может в ближайшие годы достигнуть 70%, это вероятный сценарий при замедленном развитии отечественного автопрома и дальнейшем наращивании производственных мощностей китайских автомобилей в стране, следует из письма ассоциации "Российские автомобильные дилеры" в адрес дилеров китайских брендов (есть в распоряжении РИА Новости)."Скорее всего, учитывая "домашние" мощности китайского автопрома в более чем 20 миллионов автомобилей, есть основания предполагать, что при замедленном развитии отечественного автопрома российский авторынок уже в ближайшие годы станет и по объемам продаж китайским на 70%", - отметили в ассоциации.В РОАД уточнили, что пока по объемам продаж в стране лидируют отечественные бренды. Так, за 10 месяцев 2022 года было продано 191,9 тысячи автомобилей российских марок, и 86,2 тысячи китайских. То есть авторынок новых автомобилей на 69% российский и на 31% китайский.При этом риск превращения российского авторынка в китайский усугубляется возможностью того, что все покинувшие РФ европейские, американские и азиатские бренды никогда официально не вернутся в страну, отметили в ассоциации.
https://ria.ru/20221209/brendy-1837364309.html
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экономика, авто, россия, российские автомобильные дилеры
Экономика, Авто, Россия, Российские автомобильные дилеры
05:00 09.12.2022 (обновлено: 05:11 09.12.2022)
В РОАД увидели риски превращения российского авторынка в китайский
"РОАД": доля продаж китайских машин на авторынке может достигнуть 70 процентов
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Доля продаж китайских машин на российском авторынке может в ближайшие годы достигнуть 70%, это вероятный сценарий при замедленном развитии отечественного автопрома и дальнейшем наращивании производственных мощностей китайских автомобилей в стране, следует из письма ассоциации "Российские автомобильные дилеры" в адрес дилеров китайских брендов (есть в распоряжении РИА Новости).
"Скорее всего, учитывая "домашние" мощности китайского автопрома в более чем 20 миллионов автомобилей, есть основания предполагать, что при замедленном развитии отечественного автопрома российский авторынок уже в ближайшие годы станет и по объемам продаж китайским на 70%", - отметили в ассоциации.
В РОАД уточнили, что пока по объемам продаж в стране лидируют отечественные бренды. Так, за 10 месяцев 2022 года было продано 191,9 тысячи автомобилей российских марок, и 86,2 тысячи китайских. То есть авторынок новых автомобилей на 69% российский и на 31% китайский.
При этом риск превращения российского авторынка в китайский усугубляется возможностью того, что все покинувшие РФ
европейские, американские и азиатские бренды никогда официально не вернутся в страну, отметили в ассоциации.