https://ria.ru/20221209/armiya-1837557939.html

Путин рассказал о решении проблем в армии

Путин рассказал о решении проблем в армии - РИА Новости, 09.12.2022

Путин рассказал о решении проблем в армии

Президент РФ Владимир Путин, говоря о проблемах в армии, заявил журналистам, что все вопросы обсуждаются с министерством обороны, его заверяют, что их... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T17:14

2022-12-09T17:14

2022-12-09T19:33

владимир путин

россия

киргизия

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837611828_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3f6bd71f390795dd766f976a44a82c3b.jpg

БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о проблемах в армии, заявил журналистам, что все вопросы обсуждаются с министерством обороны, его заверяют, что их становится все меньше, и они уже не такие острые.На вопрос, кому верить насчет снабжения, - министерству обороны или тем, кто на передовой, Путин ответил: "Верить никому нельзя. Только мне можно"."Мы работаем с министерством обороны регулярно, практически каждый день обсуждаем с ними эти вопросы, должен сказать, что проблемы, действительно, были, судя по тому, что вы говорите, наверное, остаются, хотя меня заверяют в том, что они становятся все меньше и меньше по объему и перестают быть такими острыми, как в начале этого процесса, особенно связанного с мобилизацией. Но судя по тому, что вы сказали, а я думаю, что вы правы, проблемы еще целиком далеко не решены, но это вопрос времени", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.Он добавил, что по его мнению, самые острые вопросы все-таки уже закрыты, но нужно какое-то время, чтобы "раскручивать соответствующие отрасли производства". Президент заверил, что министерство промышленности сейчас активно этим занимается.

https://ria.ru/20221125/obmundirovanie-1834320980.html

россия

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Верить никому нельзя. Только мне можно верить". Путин о снабжении армии Во время пресс-конференции Путина спросили, кому верить в вопросе снабжения армии, поскольку официальные сведения и информация от военных корреспондентов и волонтеров подчас расходится. "Верить никому нельзя. Только мне можно верить", - ответил президент киноцитатой, после чего вернулся к серьезному тону, заверив, что вопросы снабжения армии обсуждаются практически каждый день. "Судя по тому, что вы сказали, и я думаю, что вы правы, проблемы целиком далеко еще не решены", - согласился Путин с журналистом. 2022-12-09T17:14 true PT1M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, киргизия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)