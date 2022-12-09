https://ria.ru/20221209/armiya-1837557939.html
Путин рассказал о решении проблем в армии
Путин рассказал о решении проблем в армии - РИА Новости, 09.12.2022
Путин рассказал о решении проблем в армии
Президент РФ Владимир Путин, говоря о проблемах в армии, заявил журналистам, что все вопросы обсуждаются с министерством обороны, его заверяют, что их... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T17:14
2022-12-09T17:14
2022-12-09T19:33
владимир путин
россия
киргизия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о проблемах в армии, заявил журналистам, что все вопросы обсуждаются с министерством обороны, его заверяют, что их становится все меньше, и они уже не такие острые.На вопрос, кому верить насчет снабжения, - министерству обороны или тем, кто на передовой, Путин ответил: "Верить никому нельзя. Только мне можно"."Мы работаем с министерством обороны регулярно, практически каждый день обсуждаем с ними эти вопросы, должен сказать, что проблемы, действительно, были, судя по тому, что вы говорите, наверное, остаются, хотя меня заверяют в том, что они становятся все меньше и меньше по объему и перестают быть такими острыми, как в начале этого процесса, особенно связанного с мобилизацией. Но судя по тому, что вы сказали, а я думаю, что вы правы, проблемы еще целиком далеко не решены, но это вопрос времени", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.Он добавил, что по его мнению, самые острые вопросы все-таки уже закрыты, но нужно какое-то время, чтобы "раскручивать соответствующие отрасли производства". Президент заверил, что министерство промышленности сейчас активно этим занимается.
https://ria.ru/20221125/obmundirovanie-1834320980.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Верить никому нельзя. Только мне можно верить". Путин о снабжении армии
Во время пресс-конференции Путина спросили, кому верить в вопросе снабжения армии, поскольку официальные сведения и информация от военных корреспондентов и волонтеров подчас расходится. "Верить никому нельзя. Только мне можно верить", - ответил президент киноцитатой, после чего вернулся к серьезному тону, заверив, что вопросы снабжения армии обсуждаются практически каждый день. "Судя по тому, что вы сказали, и я думаю, что вы правы, проблемы целиком далеко еще не решены", - согласился Путин с журналистом.
2022-12-09T17:14
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PT1M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, киргизия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Владимир Путин, Россия, Киргизия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
17:14 09.12.2022 (обновлено: 19:33 09.12.2022)
Путин рассказал о решении проблем в армии
Путин призвал верить только ему в вопросе информации о снабжении Вооруженных сил