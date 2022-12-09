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Суд арестовал подозреваемого в обстреле полицейских в Новошахтинске - РИА Новости, 09.12.2022
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Суд арестовал подозреваемого в обстреле полицейских в Новошахтинске
Суд арестовал подозреваемого в обстреле полицейских в Новошахтинске - РИА Новости, 09.12.2022
Суд арестовал подозреваемого в обстреле полицейских в Новошахтинске
Ленинский суд Ростова-на-Дону отправил под стражу Павла Николина, подозреваемого в обстреле полицейских в Новошахтинске Ростовской области, передает... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T11:45
2022-12-09T12:37
новошахтинск
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 дек - РИА Новости. Ленинский суд Ростова-на-Дону отправил под стражу Павла Николина, подозреваемого в обстреле полицейских в Новошахтинске Ростовской области, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Избрать подозреваемому Николину Павлу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 6 февраля 2023 года включительно", - сказал судья.Как ранее Николин поведал журналистам, стрелял он в полицейских, потому что не знал, что пересек границу, и думал, что перед ним украинские военные, а спецназу сдался без сопротивления, увидев их значки.Днем 6 декабря в Новошахтинске мужчина в камуфляже открыл огонь из ручного пулемета по полицейским, ранив одного из сотрудников, после чего скрылся. На следующий день его задержали в селе Киселево. По данным Следственного комитета, у него есть судимость за кражу и разбой.Уголовное дело возбуждено по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия.
https://ria.ru/20221209/novoshakhtinsk-1837419072.html
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новошахтинск
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Подозреваемый в обстреле полицейских в Новошахтинске в суде
Подозреваемый в обстреле полицейских в Новошахтинске заявил в суде, что открыл огонь, потому что "думал, это укропы". Он также сказал, что служил в группе "Вагнер". Николин арестован, передает корреспондент РИА Новости.
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новошахтинск, происшествия, ростов-на-дону, ростовская область
Новошахтинск, Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область
11:45 09.12.2022 (обновлено: 12:37 09.12.2022)
 
Суд арестовал подозреваемого в обстреле полицейских в Новошахтинске

Суд арестовал подозреваемого в обстреле полицейских в Новошахтинске в Ростовской области

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 дек - РИА Новости. Ленинский суд Ростова-на-Дону отправил под стражу Павла Николина, подозреваемого в обстреле полицейских в Новошахтинске Ростовской области, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Избрать подозреваемому Николину Павлу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 6 февраля 2023 года включительно", - сказал судья.
Подозреваемый в стрельбе по полицейским в Новошахтинске
11:22
Стрелявший в Новошахтинске заявил, что принял полицейских за украинцев
Как ранее Николин поведал журналистам, стрелял он в полицейских, потому что не знал, что пересек границу, и думал, что перед ним украинские военные, а спецназу сдался без сопротивления, увидев их значки.
Днем 6 декабря в Новошахтинске мужчина в камуфляже открыл огонь из ручного пулемета по полицейским, ранив одного из сотрудников, после чего скрылся. На следующий день его задержали в селе Киселево. По данным Следственного комитета, у него есть судимость за кражу и разбой.
Уголовное дело возбуждено по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия.
Подозреваемый в стрельбе по полицейским в Новошахтинске
11:47
Стрелявший в полицейских в Новошахтинске заявил, что служил в "Вагнере"
 
НовошахтинскПроисшествияРостов-на-ДонуРостовская область
 
 
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