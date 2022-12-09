https://ria.ru/20221209/amerika-1837319617.html

Американцы построили на Украине деньгопровод

Американцы построили на Украине деньгопровод - РИА Новости, 09.12.2022

Американцы построили на Украине деньгопровод

В новостях всего мира сегодня Сэм Бэнкман-Фрид — пухлое, курчавое, смущенно улыбающееся существо в растянутой футболке и потрепанных шортах. Финансовый... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T08:00

2022-12-09T08:00

2022-12-09T08:13

авторы

украина

сша

стэнфордский университет

lehman brothers

хиллари клинтон

джо байден

нэнси пелоси

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В новостях всего мира сегодня Сэм Бэнкман-Фрид — пухлое, курчавое, смущенно улыбающееся существо в растянутой футболке и потрепанных шортах. Финансовый вундеркинд, юный миллиардер, создавший прогрессивную криптобиржу FTX и жертвующий бешеные деньги на благотворительность. Доктор Зло, только что эту биржу обанкротивший, — ее клиентов нагрели на миллиарды долларов.Мировые СМИ полнятся интервью с Бэнкманом-Фридом, аналитики, морща лоб, рассуждают на вечнозеленую тему финансовых пирамид: "никогда такого не было — и вот опять". Кудрявый пухляш заполонил все телеэкраны. Из него старательно надувают звезду мирового уровня.То ли он гений-аутист, непонятый современниками. То ли мирового масштаба злодей, ограбивший сотни тысяч доверчивых граждан. Веган, социалист, альтруист, презирающий роскошь и обещающий раздать свое состояние бедным. Убежденный полиамор, проживавший на Багамах в роскошном пентхаусе в обществе десяти своих коллег, с которыми он состоял в разнообразных нестандартных отношениях. В общем, сюжетных линий на целый блокбастер.Однако если откинуть все эти голливудские сценарные наработки, то быстро выясняется, что это юное дарование — просто актер на одну роль. Сэма изо всех сил пихают на авансцену, чтобы он прикрыл своим тельцем истинных заказчиков аферы с FTX. В то же время финансовые аналитики, пересыпая устрашающими терминами, убеждают общественность, что дело это сугубо экономическое. Хотя на самом деле это большой политический скандал.Вернемся на минутку в 2016 год. Юному Сэму — тут невольно вспоминаются интонации Толкина — всего 24 года. Добрый хоббит, извините, будущий гений трудится трейдером в компании Jane Street Capital. Там же работает его брат Гэйб.Всезнающее издание Financial Times считает Jane Street Capital "самой засекреченной компанией на Уолл-стрит".Поразительно часто эта фирма добивается успехов там, где терпят поражение конкуренты, и это трудно объяснить иначе чем наличием разнообразных инсайдов.У компании отличные отношения с руководством Федрезерва. Основатель Jane Street Роб Граньери тесно дружит с верхушкой Демпартии и регулярно спонсирует ее тяжеловесов, например Нэнси Пелоси.Пока Сэм не проявляет никаких признаков гениальности. Он откровенно теряется на фоне своих выдающихся родителей. Джозеф Бэнкман и Барбара Фрид — профессора права Стэнфордского университета, известные юристы, радикальные леваки и опять-таки наилучшие друзья лидеров Демпартии.Специализация Барбары Фрид — налоговое право. Она и ее супруг десятилетиями имеют допуск к такой чувствительной сфере, как налоговые декларации сенаторов и конгрессменов от Демократической партии. Пара занимается "оптимизацией", то есть, называя вещи своими именами, помогает высокопоставленным американским политикам уходить от налогов. Параллельно Барбара Фрид собирает пожертвования для Демократической партии, контролируя финансовые потоки на десятки и сотни миллионов долларов.Но в 2016 году вся эта прекрасно выстроенная и надежно прикрытая от Фемиды схема финансирования дает сбой. Демократам не удается пропихнуть Хиллари Клинтон на пост президента. Им срочно нужны деньги на следующий избирательный цикл. Причем очень много денег. И желательно, чтобы до них не могли докопаться налоговики. Крипта тут была бы просто идеальным инструментом.Уже в 2018-м неутомимая Барбара Фрид затевает новый фонд под названием Mind The Gap. В нем аккумулируются пожертвования на участие демократов в промежуточных выборах. Смутно заявляется, что большая часть доноров — из Кремниевой долины, однако фонд стремится не разглашать имена дарителей. Доноры также в обязательном порядке должны поддержать долларом НКО, которые трудятся над привлечением к выборам нелегальных мигрантов и вообще тех, кто не имеет права голосовать. Ну это все, как мы привыкли. А как иначе демократам выигрывать-то?Параллельно в 2016-2018 годах отец и сын Байдены окучивают такую интересную серую зону, как Ukraine. Хантер "работает" в "Бурисме", собирает миллионы на биолаборатории. Здесь открывается чрезвычайно много возможностей для перекачки средств из американского бюджета в карманы отдельных американских политиков. Но, чтобы поставить это на конвейер, нужен специальный "деньгопровод", где все транзакции обезличивались бы и налоговики не могли бы к ним подкопаться.И вот весной 2019 года Демпартия выдвигает Байдена-старшего своим кандидатом в президенты США. В этот же самый момент в Гонконге начинает работать криптобиржа FTX. И только тут в нашей истории появляется юное дарование Сэм Бэнкман-Фрид. Его назначают зиц-председателем этой шарашки.Криптобиржу моментально возносят на пьедестал, Сэма пиарят из каждого утюга. Внезапно он и математический гений, и будущий триллионер, и социальный активист. И вновь ему помогают родственники. Брат Гэйб к этому времени выстроил тесные связи со всей верхушкой Демпартии, став "советником" в их хитрых финансовых схемах. Вскоре он тоже создаст свой фонд "В защиту от пандемий", деньги из которого пойдут в Демпартию. Тетя Сэма, Линда Фрид — видная деятельница Всемирного экономического форума (да, это тот, который про "Великую перезагрузку").Самому Сэму и делать-то ничего не оставалось. Знай сиди, опускай глазки и с кривой улыбочкой "голубого воришки" сыпь терминами позаковыристее. Инвесторы ох как это все любят. А по сути-то "несите ваши денежки — иначе быть беде..."С самого своего открытия вся криптобиржа FTX открыто работала в пользу Демпартии США. Только официально Сэм Бэнкман-Фрид пожертвовал демократам сорок миллионов долларов. Однако не допущенные к кормушке республиканцы убеждены, что реальный масштаб аферы был куда больше. По их мнению, десятки миллиардов долларов из американского бюджета перечислялись на Украину, там представители киевского режима закупали на эти деньги крипту на FTX и передавали ее в распоряжение лидеров Демпартии.Особенно хорошо удалось заработать демократам после начала СВО. Матпомощь бурным потоком хлынула на Украину и вскоре оказалась на счетах тех, кто это все и затеял. Неудивительно, что демократы так раскочегаривали украинский конфликт.Просуществовала эта кормушка ровно столько, сколько было нужно, чтобы избрать Джо Байдена в президенты, наварить на Украине и выиграть сенат на недавних промежуточных выборах. Закончились midterms — и криптобиржа рухнула.Из имейлов и докладов сотрудников FTX видно, что они были не в курсе происходящего и искренне волновались за судьбу своего детища. Спрашивали Сэма Бэнкмана-Фрида, зачем он принимает такие глупые решения, предупреждали его о неизбежном банкротстве. Ну, простодушные люди, что сказать.Сегодня американские СМИ концентрируются на страданиях граждан, которые купились на эту замануху с криптой и вложили туда последний доллар. Выглядит довольно цинично с их стороны — разве не те же СМИ распиарили FTX до небес?Американским же гражданам не привыкать. Раз в десять лет за ними приходит неумолимый жнец и подчистую срезает их накопления. До Сэма Бэнкмана-Фрида это был Lehman Brothers. А еще раньше — легендарный Берни Мейдофф, обанкротивший то ли два, то ли три миллиона человек и умерший недавно в тюрьме. Ах, как же раскручивали Мейдоффа в свое время звезды Голливуда и лидеры Демпартии. Еще бы — он практически взял на содержание Чака Шумера, Хиллари Клинтон и tutti quanti.Американским СМИ стоило бы сосредоточиться на политическом моменте этой аферы. По сути, тамошняя Демпартия выводила миллиарды бюджетных средств на Украину, а потом через "деньгопровод" FTX возвращала их себе в карман. Что, в свою очередь, помогало ей выигрывать выборы, заливая все деньгами, и обеспечивать свою несменяемость. Тут много уголовных статей, теоретически.Но обсуждать эту тему в США неприлично. За политиков будет отдуваться Сэм Бэнкман-Фрид. Впрочем, даже если он и присядет на нары, его, очевидно, ждет то же открытие, что и Джордана Белфорта, "волка с Уолл-стрит": "В тюрьме я быстро понял, что, если у тебя есть деньги, все здесь для тебя будет совсем по-другому. Все будет хорошо".А тем временем взрослые дяди и тети подыщут для прикрытия своего воровства очередное юное дарование. Уж сколько их упало в эту бездну...

https://ria.ru/20221121/piramida-1832902531.html

https://ria.ru/20221111/birzha-1830945945.html

https://ria.ru/20220714/kriptovalyuta-1802526402.html

https://ria.ru/20221118/respublikantsy-1832368444.html

https://ria.ru/20221119/rynok-1832541226.html

https://ria.ru/20221122/ftx-1833370866.html

https://ria.ru/20221112/sostoyanie-1831042914.html

украина

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авторы, украина, сша, стэнфордский университет, lehman brothers , хиллари клинтон, джо байден, нэнси пелоси, технологии, в мире