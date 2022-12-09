https://ria.ru/20221209/aeroflot-1837401984.html
Рейс из Москвы не смог приземлиться в Самарканде из-за снега
Рейс из Москвы не смог приземлиться в Самарканде из-за снега - РИА Новости, 09.12.2022
Рейс из Москвы не смог приземлиться в Самарканде из-за снега
Самолет "Аэрофлота" в пятницу утром не смог приземлиться в Самарканде из-за непогоды, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани столицы Узбекистана. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T10:55
2022-12-09T10:55
2022-12-09T10:55
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ТАШКЕНТ, 9 дек — РИА Новости. Самолет "Аэрофлота" в пятницу утром не смог приземлиться в Самарканде из-за непогоды, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани столицы Узбекистана."Рейс "Аэрофлота" SU1874 Москва — Самарканд не смог произвести посадку в аэропорту назначения из-за обильного снега на полосе. Лайнер перенаправлен в Ташкент", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что в данный момент самаркандский аэропорт закрыт.В понедельник другой самолет "Аэрофлота" тоже не смог приземлиться в воздушной гавани Самарканда по аналогичной причине.
https://ria.ru/20221205/samolet-1836352504.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, самарканд, аэрофлот, аэропорт, новости - туризм, туризм
Туризм, Москва, Самарканд, Аэрофлот, Аэропорт, Новости - Туризм, Туризм
Рейс из Москвы не смог приземлиться в Самарканде из-за снега
Рейс "Аэрофлота" из Москвы не смог приземлиться в Самарканде из-за снега