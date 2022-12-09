https://ria.ru/20221209/aeroflot-1837401984.html

Рейс из Москвы не смог приземлиться в Самарканде из-за снега

Рейс из Москвы не смог приземлиться в Самарканде из-за снега - РИА Новости, 09.12.2022

Рейс из Москвы не смог приземлиться в Самарканде из-за снега

Самолет "Аэрофлота" в пятницу утром не смог приземлиться в Самарканде из-за непогоды, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани столицы Узбекистана. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T10:55

2022-12-09T10:55

2022-12-09T10:55

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ТАШКЕНТ, 9 дек — РИА Новости. Самолет "Аэрофлота" в пятницу утром не смог приземлиться в Самарканде из-за непогоды, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани столицы Узбекистана."Рейс "Аэрофлота" SU1874 Москва — Самарканд не смог произвести посадку в аэропорту назначения из-за обильного снега на полосе. Лайнер перенаправлен в Ташкент", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что в данный момент самаркандский аэропорт закрыт.В понедельник другой самолет "Аэрофлота" тоже не смог приземлиться в воздушной гавани Самарканда по аналогичной причине.

https://ria.ru/20221205/samolet-1836352504.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

москва, самарканд, аэрофлот, аэропорт, новости - туризм, туризм