https://ria.ru/20221205/aeroflot-1836332128.html
Самолет из Москвы не смог приземлиться в Самарканде
Самолет из Москвы не смог приземлиться в Самарканде - РИА Новости, 05.12.2022
Самолет из Москвы не смог приземлиться в Самарканде
Самолет "Аэрофлота" в понедельник утром не смог приземлиться в Самарканде из-за непогоды, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани узбекистанской... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T10:58
2022-12-05T10:58
2022-12-05T10:59
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ТАШКЕНТ, 5 дек – РИА Новости. Самолет "Аэрофлота" в понедельник утром не смог приземлиться в Самарканде из-за непогоды, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани узбекистанской столицы."Рейс SU1874 Москва — Самарканд не смог произвести посадку и был перенаправлен в Ташкент из-за закрытия аэропорта в связи с очисткой полосы от снега", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что посадка прошла в штатном режиме, лайнер готовится вылететь в Самарканд, как только будет расчищена ВПП.
https://ria.ru/20221202/reysy-1835933003.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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самарканд, ташкент, москва, аэрофлот, новости - туризм, туризм, аэропорт
Туризм, Самарканд, Ташкент, Москва, Аэрофлот, Новости - Туризм, Туризм, Аэропорт
10:58 05.12.2022 (обновлено: 10:59 05.12.2022)
Самолет из Москвы не смог приземлиться в Самарканде
Рейс "Аэрофлота" из Москвы не смог приземлиться в Самарканде из-за закрытия аэропорта