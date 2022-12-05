https://ria.ru/20221205/aeroflot-1836332128.html

Самолет из Москвы не смог приземлиться в Самарканде

Самолет из Москвы не смог приземлиться в Самарканде - РИА Новости, 05.12.2022

Самолет из Москвы не смог приземлиться в Самарканде

Самолет "Аэрофлота" в понедельник утром не смог приземлиться в Самарканде из-за непогоды, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани узбекистанской... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T10:58

2022-12-05T10:58

2022-12-05T10:59

туризм

самарканд

ташкент

москва

аэрофлот

новости - туризм

туризм

аэропорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569353778_0:144:3072:1871_1920x0_80_0_0_218bfde7f0cfed0c09246a600ffea2fe.jpg

ТАШКЕНТ, 5 дек – РИА Новости. Самолет "Аэрофлота" в понедельник утром не смог приземлиться в Самарканде из-за непогоды, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани узбекистанской столицы."Рейс SU1874 Москва — Самарканд не смог произвести посадку и был перенаправлен в Ташкент из-за закрытия аэропорта в связи с очисткой полосы от снега", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что посадка прошла в штатном режиме, лайнер готовится вылететь в Самарканд, как только будет расчищена ВПП.

https://ria.ru/20221202/reysy-1835933003.html

самарканд

ташкент

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

самарканд, ташкент, москва, аэрофлот, новости - туризм, туризм, аэропорт