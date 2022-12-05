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Самолет из Москвы не смог приземлиться в Самарканде - РИА Новости, 05.12.2022
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Туризм
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Самолет из Москвы не смог приземлиться в Самарканде
Самолет из Москвы не смог приземлиться в Самарканде - РИА Новости, 05.12.2022
Самолет из Москвы не смог приземлиться в Самарканде
Самолет "Аэрофлота" в понедельник утром не смог приземлиться в Самарканде из-за непогоды, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани узбекистанской... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T10:58
2022-12-05T10:59
туризм
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ТАШКЕНТ, 5 дек – РИА Новости. Самолет "Аэрофлота" в понедельник утром не смог приземлиться в Самарканде из-за непогоды, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани узбекистанской столицы."Рейс SU1874 Москва — Самарканд не смог произвести посадку и был перенаправлен в Ташкент из-за закрытия аэропорта в связи с очисткой полосы от снега", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что посадка прошла в штатном режиме, лайнер готовится вылететь в Самарканд, как только будет расчищена ВПП.
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самарканд, ташкент, москва, аэрофлот, новости - туризм, туризм, аэропорт
Туризм, Самарканд, Ташкент, Москва, Аэрофлот, Новости - Туризм, Туризм, Аэропорт
10:58 05.12.2022 (обновлено: 10:59 05.12.2022)
 
Самолет из Москвы не смог приземлиться в Самарканде

Рейс "Аэрофлота" из Москвы не смог приземлиться в Самарканде из-за закрытия аэропорта

© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в медиабанкПассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании "Аэрофлот" заходит на посадку
Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании Аэрофлот заходит на посадку - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Андрей Станавов
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Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 5 дек – РИА Новости. Самолет "Аэрофлота" в понедельник утром не смог приземлиться в Самарканде из-за непогоды, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани узбекистанской столицы.
"Рейс SU1874 Москва — Самарканд не смог произвести посадку и был перенаправлен в Ташкент из-за закрытия аэропорта в связи с очисткой полосы от снега", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что посадка прошла в штатном режиме, лайнер готовится вылететь в Самарканд, как только будет расчищена ВПП.
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