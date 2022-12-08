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Замглавы МИД ознакомится с процессом отгрузки зерна в Стамбуле в субботу
Замглавы МИД ознакомится с процессом отгрузки зерна в Стамбуле в субботу - РИА Новости, 08.12.2022
Замглавы МИД ознакомится с процессом отгрузки зерна в Стамбуле в субботу
Замглавы МИД РФ ознакомится с процессом отгрузки зерна в Стамбуле в субботу, сообщил источник РИА Новости в Турции. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T15:33
2022-12-08T15:33
2022-12-08T15:33
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АНКАРА, 8 дек – РИА Новости. Замглавы МИД РФ ознакомится с процессом отгрузки зерна в Стамбуле в субботу, сообщил источник РИА Новости в Турции."Восьмого – девятого декабря 2022 года в Стамбуле состоятся политические консультации между Турцией и Российской Федерацией между делегациями во главе с заместителем министра иностранных дел послом Седатом Оналом и заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Сергеем Вершининым. В ходе консультаций предполагается обсудить такие вопросы, как выполнение зернового соглашения ООН, ситуацию на Украине, Сирию и механизм ООН по трансграничной гуманитарной помощи, ситуацию в Ливии и Палестине", - сообщил собеседник агентства.Как уточнил источник, Вершинин также планирует посетить Совместный координационный центр, действующий в рамках Стамбульского соглашения по зерну, 9 декабря и провести осмотр процесса отгрузки зерна с российской делегацией 10 декабря.
https://ria.ru/20220923/zerno-1818888212.html
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турция, оон, сергей вершинин, россия, в мире, стамбул
Турция, ООН, Сергей Вершинин, Россия, В мире, Стамбул
Замглавы МИД ознакомится с процессом отгрузки зерна в Стамбуле в субботу
Источник в Турции: Вершинин ознакомится с процессом отгрузки зерна в Стамбуле в субботу