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Замглавы МИД ознакомится с процессом отгрузки зерна в Стамбуле в субботу - РИА Новости, 08.12.2022
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Замглавы МИД ознакомится с процессом отгрузки зерна в Стамбуле в субботу
Замглавы МИД ознакомится с процессом отгрузки зерна в Стамбуле в субботу - РИА Новости, 08.12.2022
Замглавы МИД ознакомится с процессом отгрузки зерна в Стамбуле в субботу
Замглавы МИД РФ ознакомится с процессом отгрузки зерна в Стамбуле в субботу, сообщил источник РИА Новости в Турции. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T15:33
2022-12-08T15:33
турция
оон
сергей вершинин
россия
в мире
стамбул
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АНКАРА, 8 дек – РИА Новости. Замглавы МИД РФ ознакомится с процессом отгрузки зерна в Стамбуле в субботу, сообщил источник РИА Новости в Турции."Восьмого – девятого декабря 2022 года в Стамбуле состоятся политические консультации между Турцией и Российской Федерацией между делегациями во главе с заместителем министра иностранных дел послом Седатом Оналом и заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Сергеем Вершининым. В ходе консультаций предполагается обсудить такие вопросы, как выполнение зернового соглашения ООН, ситуацию на Украине, Сирию и механизм ООН по трансграничной гуманитарной помощи, ситуацию в Ливии и Палестине", - сообщил собеседник агентства.Как уточнил источник, Вершинин также планирует посетить Совместный координационный центр, действующий в рамках Стамбульского соглашения по зерну, 9 декабря и провести осмотр процесса отгрузки зерна с российской делегацией 10 декабря.
https://ria.ru/20220923/zerno-1818888212.html
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турция, оон, сергей вершинин, россия, в мире, стамбул
Турция, ООН, Сергей Вершинин, Россия, В мире, Стамбул
15:33 08.12.2022
 
Замглавы МИД ознакомится с процессом отгрузки зерна в Стамбуле в субботу

Источник в Турции: Вершинин ознакомится с процессом отгрузки зерна в Стамбуле в субботу

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Архивное фото
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АНКАРА, 8 дек – РИА Новости. Замглавы МИД РФ ознакомится с процессом отгрузки зерна в Стамбуле в субботу, сообщил источник РИА Новости в Турции.
"Восьмого – девятого декабря 2022 года в Стамбуле состоятся политические консультации между Турцией и Российской Федерацией между делегациями во главе с заместителем министра иностранных дел послом Седатом Оналом и заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Сергеем Вершининым. В ходе консультаций предполагается обсудить такие вопросы, как выполнение зернового соглашения ООН, ситуацию на Украине, Сирию и механизм ООН по трансграничной гуманитарной помощи, ситуацию в Ливии и Палестине", - сообщил собеседник агентства.
Как уточнил источник, Вершинин также планирует посетить Совместный координационный центр, действующий в рамках Стамбульского соглашения по зерну, 9 декабря и провести осмотр процесса отгрузки зерна с российской делегацией 10 декабря.
Кто получил зерно по продуктовой сделке
23 сентября, 11:46Инфографика
Кто получил зерно по продуктовой сделке
 
ТурцияООНСергей ВершининРоссияВ миреСтамбул
 
 
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