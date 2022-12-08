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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 08.12.2022
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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 08.12.2022
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в четверг в Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T08:42
2022-12-08T08:42
в мире
индонезия
папуа (индонезия)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в четверг в Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 04.58 по времени UTC (07.58 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 184 километрах от города Джаяпура, административного центра провинции Папуа. Очаг залегал на глубине 37,4 километра.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
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в мире, индонезия, папуа (индонезия)
В мире, Индонезия, Папуа (Индонезия)
08:42 08.12.2022
 
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

В Индонезии в провинции Папуа произошло землетрясение магнитудой 5,5

© Depositphotos.com / BelishСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© Depositphotos.com / Belish
Сейсмограф . Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в четверг в Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 04.58 по времени UTC (07.58 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 184 километрах от города Джаяпура, административного центра провинции Папуа. Очаг залегал на глубине 37,4 километра.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
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