https://ria.ru/20221208/zemletryasenie-1837111471.html

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 08.12.2022

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в четверг в Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T08:42

2022-12-08T08:42

2022-12-08T08:42

в мире

индонезия

папуа (индонезия)

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в четверг в Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 04.58 по времени UTC (07.58 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 184 километрах от города Джаяпура, административного центра провинции Папуа. Очаг залегал на глубине 37,4 километра.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

https://radiosputnik.ria.ru/20221130/iran-1835395367.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индонезия, папуа (индонезия)