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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 08.12.2022
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в четверг в Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T08:42
2022-12-08T08:42
2022-12-08T08:42
в мире
индонезия
папуа (индонезия)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в четверг в Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 04.58 по времени UTC (07.58 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 184 километрах от города Джаяпура, административного центра провинции Папуа. Очаг залегал на глубине 37,4 километра.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, папуа (индонезия)
В мире, Индонезия, Папуа (Индонезия)
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
В Индонезии в провинции Папуа произошло землетрясение магнитудой 5,5