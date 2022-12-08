https://ria.ru/20221208/zelenskiy-1837275643.html

Зеленского сравнили с Гитлером после награды от американского журнала Time

Зеленского сравнили с Гитлером после награды от американского журнала Time - РИА Новости, 08.12.2022

Зеленского сравнили с Гитлером после награды от американского журнала Time

Американские пользователи Twitter сравнили Владимира Зеленского с нацистским диктатором Адольфом Гитлером, после того как журнал Time назвал президента Украины... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T16:45

2022-12-08T16:45

2022-12-08T17:04

политика

адольф гитлер

владимир зеленский

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:42:2961:1708_1920x0_80_0_0_4afcf765146a00a8393e690a031de0f2.jpg

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Американские пользователи Twitter сравнили Владимира Зеленского с нацистским диктатором Адольфом Гитлером, после того как журнал Time назвал президента Украины человеком года.Участники обсуждения напомнили, что такую же награду от американского издания в 1938 году получил Гитлер, который виноват в развязывании Второй мировой войны, гибели миллионов людей и геноциде."Нацисты, попавшие на обложку Time, не являются чем-то новым или экстраординарным", — указали пользователи."Зеленского назвали человеком года <…>. Это человек, который отказывается вести мирные переговоры и работает сверхурочно, чтобы начать ядерную третью мировую войну. Его нужно было назвать самым опасным человеком года", — подытожил комментатор.Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, назвал критерии Time зашоренными и оголтело русофобскими, а также не выходящими за рамки западного мейнстрима.Журнал с 1927 года называет своего "человека года". Впервые такое звание получил летчик Чарльз Линдберг, преодолевший Атлантический океан в одиночку. В разные годы награду получали американские президенты, советские лидеры, британская королева Елизавета II, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин, предприниматель Илон Маск. При этом иногда выбор журнала бывал и крайне противоречивым.

https://ria.ru/20220727/zelenskiy-1805438352.html

https://ria.ru/20221208/zelenskiy-1837150752.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, адольф гитлер, владимир зеленский, украина, сша