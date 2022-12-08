https://ria.ru/20221208/zelenskiy-1837275643.html
Зеленского сравнили с Гитлером после награды от американского журнала Time
Зеленского сравнили с Гитлером после награды от американского журнала Time - РИА Новости, 08.12.2022
Зеленского сравнили с Гитлером после награды от американского журнала Time
Американские пользователи Twitter сравнили Владимира Зеленского с нацистским диктатором Адольфом Гитлером, после того как журнал Time назвал президента Украины... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:45
2022-12-08T16:45
2022-12-08T17:04
политика
адольф гитлер
владимир зеленский
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:42:2961:1708_1920x0_80_0_0_4afcf765146a00a8393e690a031de0f2.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Американские пользователи Twitter сравнили Владимира Зеленского с нацистским диктатором Адольфом Гитлером, после того как журнал Time назвал президента Украины человеком года.Участники обсуждения напомнили, что такую же награду от американского издания в 1938 году получил Гитлер, который виноват в развязывании Второй мировой войны, гибели миллионов людей и геноциде."Нацисты, попавшие на обложку Time, не являются чем-то новым или экстраординарным", — указали пользователи."Зеленского назвали человеком года <…>. Это человек, который отказывается вести мирные переговоры и работает сверхурочно, чтобы начать ядерную третью мировую войну. Его нужно было назвать самым опасным человеком года", — подытожил комментатор.Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, назвал критерии Time зашоренными и оголтело русофобскими, а также не выходящими за рамки западного мейнстрима.Журнал с 1927 года называет своего "человека года". Впервые такое звание получил летчик Чарльз Линдберг, преодолевший Атлантический океан в одиночку. В разные годы награду получали американские президенты, советские лидеры, британская королева Елизавета II, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин, предприниматель Илон Маск. При этом иногда выбор журнала бывал и крайне противоречивым.
https://ria.ru/20220727/zelenskiy-1805438352.html
https://ria.ru/20221208/zelenskiy-1837150752.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:0:2581:1936_1920x0_80_0_0_643501d62848e1f50a17368f7aedc6a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, адольф гитлер, владимир зеленский, украина, сша
Политика, Адольф Гитлер, Владимир Зеленский, Украина, США
16:45 08.12.2022 (обновлено: 17:04 08.12.2022)
Зеленского сравнили с Гитлером после награды от американского журнала Time
Пользователи Twitter сравнили Зеленского с Гитлером после награды от журнала Time
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
Американские пользователи Twitter
сравнили Владимира Зеленского с нацистским диктатором Адольфом Гитлером, после того как журнал Time назвал президента Украины человеком года.
"За получение беспрецедентного в истории неконтролируемого потока денег от правительства Соединенных Штатов?" — сыронизировал комментатор с ником Tin Young.
Участники обсуждения напомнили, что такую же награду от американского издания в 1938 году получил Гитлер, который виноват в развязывании Второй мировой войны, гибели миллионов людей и геноциде.
"Нацисты, попавшие на обложку Time, не являются чем-то новым или экстраординарным", — указали пользователи.
"Зеленского назвали человеком года <…>. Это человек, который отказывается вести мирные переговоры и работает сверхурочно, чтобы начать ядерную третью мировую войну. Его нужно было назвать самым опасным человеком года", — подытожил комментатор.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, назвал критерии Time зашоренными и оголтело русофобскими, а также не выходящими за рамки западного мейнстрима.
Журнал с 1927 года называет своего "человека года". Впервые такое звание получил летчик Чарльз Линдберг, преодолевший Атлантический океан в одиночку. В разные годы награду получали американские президенты, советские лидеры, британская королева Елизавета II, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин, предприниматель Илон Маск. При этом иногда выбор журнала бывал и крайне противоречивым.