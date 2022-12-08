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Зеленского сравнили с Гитлером после награды от американского журнала Time - РИА Новости, 08.12.2022
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Зеленского сравнили с Гитлером после награды от американского журнала Time
Зеленского сравнили с Гитлером после награды от американского журнала Time - РИА Новости, 08.12.2022
Зеленского сравнили с Гитлером после награды от американского журнала Time
Американские пользователи Twitter сравнили Владимира Зеленского с нацистским диктатором Адольфом Гитлером, после того как журнал Time назвал президента Украины... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:45
2022-12-08T17:04
политика
адольф гитлер
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Американские пользователи Twitter сравнили Владимира Зеленского с нацистским диктатором Адольфом Гитлером, после того как журнал Time назвал президента Украины человеком года.Участники обсуждения напомнили, что такую же награду от американского издания в 1938 году получил Гитлер, который виноват в развязывании Второй мировой войны, гибели миллионов людей и геноциде."Нацисты, попавшие на обложку Time, не являются чем-то новым или экстраординарным", — указали пользователи."Зеленского назвали человеком года &lt;…&gt;. Это человек, который отказывается вести мирные переговоры и работает сверхурочно, чтобы начать ядерную третью мировую войну. Его нужно было назвать самым опасным человеком года", — подытожил комментатор.Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, назвал критерии Time зашоренными и оголтело русофобскими, а также не выходящими за рамки западного мейнстрима.Журнал с 1927 года называет своего "человека года". Впервые такое звание получил летчик Чарльз Линдберг, преодолевший Атлантический океан в одиночку. В разные годы награду получали американские президенты, советские лидеры, британская королева Елизавета II, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин, предприниматель Илон Маск. При этом иногда выбор журнала бывал и крайне противоречивым.
https://ria.ru/20220727/zelenskiy-1805438352.html
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политика, адольф гитлер, владимир зеленский, украина, сша
Политика, Адольф Гитлер, Владимир Зеленский, Украина, США
16:45 08.12.2022 (обновлено: 17:04 08.12.2022)
 
Зеленского сравнили с Гитлером после награды от американского журнала Time

Пользователи Twitter сравнили Зеленского с Гитлером после награды от журнала Time

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Американские пользователи Twitter сравнили Владимира Зеленского с нацистским диктатором Адольфом Гитлером, после того как журнал Time назвал президента Украины человеком года.

"За получение беспрецедентного в истории неконтролируемого потока денег от правительства Соединенных Штатов?" — сыронизировал комментатор с ником Tin Young.

Участники обсуждения напомнили, что такую же награду от американского издания в 1938 году получил Гитлер, который виноват в развязывании Второй мировой войны, гибели миллионов людей и геноциде.
"Нацисты, попавшие на обложку Time, не являются чем-то новым или экстраординарным", — указали пользователи.
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"Зеленского назвали человеком года <…>. Это человек, который отказывается вести мирные переговоры и работает сверхурочно, чтобы начать ядерную третью мировую войну. Его нужно было назвать самым опасным человеком года", — подытожил комментатор.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, назвал критерии Time зашоренными и оголтело русофобскими, а также не выходящими за рамки западного мейнстрима.
Журнал с 1927 года называет своего "человека года". Впервые такое звание получил летчик Чарльз Линдберг, преодолевший Атлантический океан в одиночку. В разные годы награду получали американские президенты, советские лидеры, британская королева Елизавета II, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин, предприниматель Илон Маск. При этом иногда выбор журнала бывал и крайне противоречивым.
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