https://ria.ru/20221208/zelenskiy-1837179926.html
Песков прокомментировал объявление Зеленского человеком года по версии Time
Песков прокомментировал объявление Зеленского человеком года по версии Time - РИА Новости, 08.12.2022
Песков прокомментировал объявление Зеленского человеком года по версии Time
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя признание Владимира Зеленского человеком года со стороны американского журнала Time, заявил, что... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T12:45
2022-12-08T12:45
2022-12-08T12:54
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
в мире
time (журнал)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821954781_0:119:3072:1847_1920x0_80_0_0_15a9752b4b875f1a10d7eb378813b406.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя признание Владимира Зеленского человеком года со стороны американского журнала Time, заявил, что критерии издания не выходят за пределы общеевропейского мейнстрима, носят зашоренный и оголтелый русофобский характер."У журнала Time есть свои критерии, с ними можно соглашаться или не соглашаться - это редакционная линия издания. В данном случае мы видим, что редакционная линия издания не выходит за пределы общеевропейского мейнстрима, который носит абсолютно зашоренный антироссийский и оголтело русофобский характер", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут оценить решение Time назвать Зеленского человеком года.Ранее американский журнал Time назвал человеком года Владимира Зеленского, при этом указав, что он демонстрирует авторитаризм и отправляет за решетку политических оппонентов.
https://ria.ru/20221208/zelenskiy-1837099358.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821954781_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_082f23f81dfea398cb59fe25eb7d1f50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир зеленский, дмитрий песков, в мире, time (журнал), украина
Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, В мире, Time (журнал), Украина
12:45 08.12.2022 (обновлено: 12:54 08.12.2022)
Песков прокомментировал объявление Зеленского человеком года по версии Time
Песков назвал решение журнала Time объявить Зеленского человеком года оголтело русофобским
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя признание Владимира Зеленского человеком года со стороны американского журнала Time, заявил, что критерии издания не выходят за пределы общеевропейского мейнстрима, носят зашоренный и оголтелый русофобский характер.
"У журнала Time есть свои критерии, с ними можно соглашаться или не соглашаться - это редакционная линия издания. В данном случае мы видим, что редакционная линия издания не выходит за пределы общеевропейского мейнстрима, который носит абсолютно зашоренный антироссийский и оголтело русофобский характер", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут оценить решение Time назвать Зеленского человеком года.
Ранее американский журнал Time назвал человеком года Владимира Зеленского, при этом указав, что он демонстрирует авторитаризм и отправляет за решетку политических оппонентов.