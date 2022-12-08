https://ria.ru/20221208/zelenskiy-1837179926.html

Песков прокомментировал объявление Зеленского человеком года по версии Time

Песков прокомментировал объявление Зеленского человеком года по версии Time - РИА Новости, 08.12.2022

Песков прокомментировал объявление Зеленского человеком года по версии Time

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя признание Владимира Зеленского человеком года со стороны американского журнала Time, заявил, что... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T12:45

2022-12-08T12:45

2022-12-08T12:54

россия

владимир зеленский

дмитрий песков

в мире

time (журнал)

украина

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя признание Владимира Зеленского человеком года со стороны американского журнала Time, заявил, что критерии издания не выходят за пределы общеевропейского мейнстрима, носят зашоренный и оголтелый русофобский характер."У журнала Time есть свои критерии, с ними можно соглашаться или не соглашаться - это редакционная линия издания. В данном случае мы видим, что редакционная линия издания не выходит за пределы общеевропейского мейнстрима, который носит абсолютно зашоренный антироссийский и оголтело русофобский характер", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут оценить решение Time назвать Зеленского человеком года.Ранее американский журнал Time назвал человеком года Владимира Зеленского, при этом указав, что он демонстрирует авторитаризм и отправляет за решетку политических оппонентов.

https://ria.ru/20221208/zelenskiy-1837099358.html

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Владимир Лаврентьев

россия, владимир зеленский, дмитрий песков, в мире, time (журнал), украина