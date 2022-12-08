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Песков прокомментировал объявление Зеленского человеком года по версии Time - РИА Новости, 08.12.2022
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Песков прокомментировал объявление Зеленского человеком года по версии Time
Песков прокомментировал объявление Зеленского человеком года по версии Time - РИА Новости, 08.12.2022
Песков прокомментировал объявление Зеленского человеком года по версии Time
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя признание Владимира Зеленского человеком года со стороны американского журнала Time, заявил, что... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T12:45
2022-12-08T12:54
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
в мире
time (журнал)
украина
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя признание Владимира Зеленского человеком года со стороны американского журнала Time, заявил, что критерии издания не выходят за пределы общеевропейского мейнстрима, носят зашоренный и оголтелый русофобский характер."У журнала Time есть свои критерии, с ними можно соглашаться или не соглашаться - это редакционная линия издания. В данном случае мы видим, что редакционная линия издания не выходит за пределы общеевропейского мейнстрима, который носит абсолютно зашоренный антироссийский и оголтело русофобский характер", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут оценить решение Time назвать Зеленского человеком года.Ранее американский журнал Time назвал человеком года Владимира Зеленского, при этом указав, что он демонстрирует авторитаризм и отправляет за решетку политических оппонентов.
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россия, владимир зеленский, дмитрий песков, в мире, time (журнал), украина
Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, В мире, Time (журнал), Украина
12:45 08.12.2022 (обновлено: 12:54 08.12.2022)
 
Песков прокомментировал объявление Зеленского человеком года по версии Time

Песков назвал решение журнала Time объявить Зеленского человеком года оголтело русофобским

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя признание Владимира Зеленского человеком года со стороны американского журнала Time, заявил, что критерии издания не выходят за пределы общеевропейского мейнстрима, носят зашоренный и оголтелый русофобский характер.
"У журнала Time есть свои критерии, с ними можно соглашаться или не соглашаться - это редакционная линия издания. В данном случае мы видим, что редакционная линия издания не выходит за пределы общеевропейского мейнстрима, который носит абсолютно зашоренный антироссийский и оголтело русофобский характер", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут оценить решение Time назвать Зеленского человеком года.
Ранее американский журнал Time назвал человеком года Владимира Зеленского, при этом указав, что он демонстрирует авторитаризм и отправляет за решетку политических оппонентов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 02:41
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РоссияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВ миреTime (журнал)Украина
 
 
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