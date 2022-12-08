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Зеленский назвал возможный срок окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 08.12.2022
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Зеленский назвал возможный срок окончания конфликта на Украине
Зеленский назвал возможный срок окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 08.12.2022
Зеленский назвал возможный срок окончания конфликта на Украине
Владимир Зеленский предположил, что в следующем году конфликт на Украине закончится. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T02:41
2022-12-08T02:41
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский предположил, что в следующем году конфликт на Украине закончится."Я считаю, что украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время", - отметил он в видеообращении для издания Politico.Издание назвало Зеленского самым влиятельным человеком Европы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".При этом глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
https://ria.ru/20221208/zelenskiy-1837098151.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, сергей лавров, россия, украина, донбасс
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Сергей Лавров, Россия, Украина, Донбасс
02:41 08.12.2022
 
Зеленский назвал возможный срок окончания конфликта на Украине

Зеленский предположил, что украинский конфликт закончится в следующем году

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский предположил, что в следующем году конфликт на Украине закончится.
"Я считаю, что украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время", - отметил он в видеообращении для издания Politico.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
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Издание назвало Зеленского самым влиятельным человеком Европы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
При этом глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
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