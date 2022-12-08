https://ria.ru/20221208/zelenskiy-1837099358.html

Зеленский смог заставить Европу делать все, что он хочет, пишет Politico

Зеленский смог заставить Европу делать все, что он хочет, пишет Politico - РИА Новости, 08.12.2022

Зеленский смог заставить Европу делать все, что он хочет, пишет Politico

Издание Politico назвало Владимира Зеленского самым влиятельным человеком Европы и заявило, что из-за его лидерских качеств Запад игнорирует проблемы Украины. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T02:41

2022-12-08T02:41

2022-12-08T05:47

в мире

владимир зеленский

украина

европа

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Издание Politico назвало Владимира Зеленского самым влиятельным человеком Европы и заявило, что из-за его лидерских качеств Запад игнорирует проблемы Украины.Отмечается, что Зеленский, используя соцсети, традиционные СМИ и западные культурные институты, смог убедить лидеров в том, что "его битва — это также их битва". Это, считает издание, позволяет ему заставлять Европу делать все, что он хочет."Лидерские качества Зеленского также означают, что любые внутренние проблемы Украины — повсеместная коррупция, слабая экономика и социальные различия между украиноязычными и русскоязычными — игнорируются", — пишет издание.Американский журнал Time ранее назвал Зеленского человеком года, при этом указав, что он демонстрирует авторитаризм и отправляет за решетку политических оппонентов.

https://ria.ru/20221121/tramp-1832977299.html

украина

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в мире, владимир зеленский, украина, европа