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Зеленский смог заставить Европу делать все, что он хочет, пишет Politico
Зеленский смог заставить Европу делать все, что он хочет, пишет Politico - РИА Новости, 08.12.2022
Зеленский смог заставить Европу делать все, что он хочет, пишет Politico
Издание Politico назвало Владимира Зеленского самым влиятельным человеком Европы и заявило, что из-за его лидерских качеств Запад игнорирует проблемы Украины. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T02:41
2022-12-08T02:41
2022-12-08T05:47
в мире
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Издание Politico назвало Владимира Зеленского самым влиятельным человеком Европы и заявило, что из-за его лидерских качеств Запад игнорирует проблемы Украины.Отмечается, что Зеленский, используя соцсети, традиционные СМИ и западные культурные институты, смог убедить лидеров в том, что "его битва — это также их битва". Это, считает издание, позволяет ему заставлять Европу делать все, что он хочет."Лидерские качества Зеленского также означают, что любые внутренние проблемы Украины — повсеместная коррупция, слабая экономика и социальные различия между украиноязычными и русскоязычными — игнорируются", — пишет издание.Американский журнал Time ранее назвал Зеленского человеком года, при этом указав, что он демонстрирует авторитаризм и отправляет за решетку политических оппонентов.
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в мире, владимир зеленский, украина, европа
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Европа
02:41 08.12.2022 (обновлено: 05:47 08.12.2022)
Зеленский смог заставить Европу делать все, что он хочет, пишет Politico
Politico назвало Зеленского самым влиятельным человеком Европы, указав на проблемы Украины
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
Издание Politico
назвало Владимира Зеленского самым влиятельным человеком Европы и заявило, что из-за его лидерских качеств Запад игнорирует проблемы Украины.
Отмечается, что Зеленский, используя соцсети, традиционные СМИ и западные культурные институты, смог убедить лидеров в том, что "его битва — это также их битва". Это, считает издание, позволяет ему заставлять Европу делать все, что он хочет.
"Лидерские качества Зеленского также означают, что любые внутренние проблемы Украины — повсеместная коррупция, слабая экономика и социальные различия между украиноязычными и русскоязычными — игнорируются", — пишет издание.
Американский журнал Time ранее назвал Зеленского человеком года, при этом указав, что он демонстрирует авторитаризм и отправляет за решетку политических оппонентов.