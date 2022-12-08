https://ria.ru/20221208/zelenskiy-1837098151.html

Восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно, заявил Зеленский

Восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно, заявил Зеленский - РИА Новости, 08.12.2022

Восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно, заявил Зеленский

Полноценное восстановление энергетической системы Украины сейчас невозможно, сообщил Владимир Зеленский в своем видеообращении в Telegram-канале. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T01:48

2022-12-08T01:48

2022-12-08T02:14

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Полноценное восстановление энергетической системы Украины сейчас невозможно, сообщил Владимир Зеленский в своем видеообращении в Telegram-канале.Он пояснил, что по этой причине в большинстве населенных пунктов и районов остаются графики отключений электричества.С 10 октября на Украине ежедневно звучит воздушная тревога, российская армия наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики страны. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.В конце ноября глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что за время российских ударов повреждения получили все крупные тепло- и гидроэлектростанции страны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября сообщал, что почти половина энергетической системы государства вышла из строя.

https://ria.ru/20221208/vygoda-1837095520.html

украина

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владимир зеленский, украина, вооруженные силы рф