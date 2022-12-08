01:48 08.12.2022 (обновлено: 02:14 08.12.2022)
Восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно, заявил Зеленский
Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Полноценное восстановление энергетической системы Украины сейчас невозможно, сообщил Владимир Зеленский в своем видеообращении в Telegram-канале.
"Провел совещание о стабилизации энергосистемы и защите наших электростанций. Постоянно увеличиваем генерацию и поставки электричества... Но стоит не забывать, что восстановить сто процентов энергосистемы... сейчас невозможно, нужно время", — заявил Зеленский.
Он пояснил, что по этой причине в большинстве населенных пунктов и районов остаются графики отключений электричества.
С 10 октября на Украине ежедневно звучит воздушная тревога, российская армия наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики страны. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.
В конце ноября глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что за время российских ударов повреждения получили все крупные тепло- и гидроэлектростанции страны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября сообщал, что почти половина энергетической системы государства вышла из строя.