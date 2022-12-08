https://ria.ru/20221208/yaroslavl-1837128178.html

Умер мужчина, пострадавший при взрыве газа в доме в Ярославле

Умер мужчина, пострадавший при взрыве газа в доме в Ярославле - РИА Новости, 08.12.2022

Умер мужчина, пострадавший при взрыве газа в доме в Ярославле

Мужчина, госпитализированный после взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Ярославле, скончался в больнице, сообщила РИА Новости представитель СУСК России РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T10:36

2022-12-08T10:36

2022-12-08T10:38

происшествия

михаил евраев

ярославская область

ярославль

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Мужчина, госпитализированный после взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Ярославле, скончался в больнице, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по Ярославской области.Департамент здравоохранения Ярославской области сообщал, что пострадавший попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии."Мужчина вчера скончался", - сообщила представитель СУСК.Она пояснила, что переквалификации уголовного дела не будет, поскольку статья, по которой возбуждено уголовное дело, уже предусматривает летальный исход пострадавшего.Как информировало ГУМЧС по Ярославской области, газ взорвался в жилом доме на улице Кузнецова в понедельник около 6.15, частично рухнули чердачные перекрытия и кровля, пострадал один человек, он в реанимации. Еще одна женщина эвакуирована в больницу. Причиной взрыва стала самовольная эксплуатация газового оборудования, заявлял губернатор региона Михаил Евраев. СК возбудил уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).

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Дарья Буймова

происшествия, михаил евраев, ярославская область, ярославль, россия, следственный комитет россии (ск рф)