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Умер мужчина, пострадавший при взрыве газа в доме в Ярославле - РИА Новости, 08.12.2022
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Умер мужчина, пострадавший при взрыве газа в доме в Ярославле
Умер мужчина, пострадавший при взрыве газа в доме в Ярославле - РИА Новости, 08.12.2022
Умер мужчина, пострадавший при взрыве газа в доме в Ярославле
Мужчина, госпитализированный после взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Ярославле, скончался в больнице, сообщила РИА Новости представитель СУСК России РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T10:36
2022-12-08T10:38
происшествия
михаил евраев
ярославская область
ярославль
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Мужчина, госпитализированный после взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Ярославле, скончался в больнице, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по Ярославской области.Департамент здравоохранения Ярославской области сообщал, что пострадавший попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии."Мужчина вчера скончался", - сообщила представитель СУСК.Она пояснила, что переквалификации уголовного дела не будет, поскольку статья, по которой возбуждено уголовное дело, уже предусматривает летальный исход пострадавшего.Как информировало ГУМЧС по Ярославской области, газ взорвался в жилом доме на улице Кузнецова в понедельник около 6.15, частично рухнули чердачные перекрытия и кровля, пострадал один человек, он в реанимации. Еще одна женщина эвакуирована в больницу. Причиной взрыва стала самовольная эксплуатация газового оборудования, заявлял губернатор региона Михаил Евраев. СК возбудил уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).
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Дарья Буймова
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происшествия, михаил евраев, ярославская область, ярославль, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Михаил Евраев, Ярославская область, Ярославль, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
10:36 08.12.2022 (обновлено: 10:38 08.12.2022)
 
Умер мужчина, пострадавший при взрыве газа в доме в Ярославле

Мужчина, госпитализированный после взрыва газа в доме в Ярославле, умер в больнице

Взрыв газа в жилом доме в Ярославле 5.12.22
Взрыв газа в жилом доме в Ярославле 5.12.22
Взрыв газа в жилом доме в Ярославле 5.12.22
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Мужчина, госпитализированный после взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Ярославле, скончался в больнице, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по Ярославской области.
Департамент здравоохранения Ярославской области сообщал, что пострадавший попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.
Взрыв в Ярославле
5 декабря, 16:48
Власти окажут помощь жильцам дома, пострадавшего от взрыва газа в Ярославле
"Мужчина вчера скончался", - сообщила представитель СУСК.
Она пояснила, что переквалификации уголовного дела не будет, поскольку статья, по которой возбуждено уголовное дело, уже предусматривает летальный исход пострадавшего.
Как информировало ГУМЧС по Ярославской области, газ взорвался в жилом доме на улице Кузнецова в понедельник около 6.15, частично рухнули чердачные перекрытия и кровля, пострадал один человек, он в реанимации. Еще одна женщина эвакуирована в больницу. Причиной взрыва стала самовольная эксплуатация газового оборудования, заявлял губернатор региона Михаил Евраев. СК возбудил уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).
На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 09:04
Число погибших при обрушении дома в Нижневартовске выросло до девяти
 
ПроисшествияМихаил ЕвраевЯрославская областьЯрославльРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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