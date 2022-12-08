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Умер мужчина, пострадавший при взрыве газа в доме в Ярославле
Умер мужчина, пострадавший при взрыве газа в доме в Ярославле - РИА Новости, 08.12.2022
Умер мужчина, пострадавший при взрыве газа в доме в Ярославле
Мужчина, госпитализированный после взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Ярославле, скончался в больнице, сообщила РИА Новости представитель СУСК России РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T10:36
2022-12-08T10:36
2022-12-08T10:38
происшествия
михаил евраев
ярославская область
ярославль
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Мужчина, госпитализированный после взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Ярославле, скончался в больнице, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по Ярославской области.Департамент здравоохранения Ярославской области сообщал, что пострадавший попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии."Мужчина вчера скончался", - сообщила представитель СУСК.Она пояснила, что переквалификации уголовного дела не будет, поскольку статья, по которой возбуждено уголовное дело, уже предусматривает летальный исход пострадавшего.Как информировало ГУМЧС по Ярославской области, газ взорвался в жилом доме на улице Кузнецова в понедельник около 6.15, частично рухнули чердачные перекрытия и кровля, пострадал один человек, он в реанимации. Еще одна женщина эвакуирована в больницу. Причиной взрыва стала самовольная эксплуатация газового оборудования, заявлял губернатор региона Михаил Евраев. СК возбудил уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, михаил евраев, ярославская область, ярославль, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Михаил Евраев, Ярославская область, Ярославль, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
10:36 08.12.2022 (обновлено: 10:38 08.12.2022)
Умер мужчина, пострадавший при взрыве газа в доме в Ярославле
Мужчина, госпитализированный после взрыва газа в доме в Ярославле, умер в больнице