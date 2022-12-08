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Звезда "Уэнсдей" призналась, что была больна во время съемок сцены с танцем

Звезда "Уэнсдей" призналась, что была больна во время съемок сцены с танцем - РИА Новости, 08.12.2022

Звезда "Уэнсдей" призналась, что была больна во время съемок сцены с танцем

Звезда "Уэнсдей" Дженна Ортега была больна ковидом, когда снималась в сцене с танцем, об этом актриса рассказала в интервью NME. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T14:50

2022-12-08T14:50

2022-12-08T14:50

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Звезда "Уэнсдей" Дженна Ортега была больна ковидом, когда снималась в сцене с танцем, об этом актриса рассказала в интервью NME. Это был первый день, когда актриса почувствовала себя плохо."Я редко болею, а тут я проснулась и ощущения были такими, словно меня машина сбила, а в горле маленький гоблин, и он царапает пищевод. Между дублями мне давали лекарства, пока мы ждали результат теста на Covid-19", — вспоминает актриса. Она просила переснять сцену. Но ей отказали из-за нехватки времени."Думаю, что могла бы сыграть лучше", — заявила Ортега.Производством сериала занималась студия MGM. Ее представитель заявил, что на съемках соблюдались строгие протоколы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Дженну отстранили от съемок после получения положительного теста на Covid. Фанаты шоу уже осудили его создателей, сообщает Yahoo!life. "Я ни в чем не обвиняю Дженну — она ведь вовремя сообщила о плохом самочувствии. Но создатели шоу повели себя безответственно, решив продолжить съемки. Тем более, что в них участвовало много людей", — поделился мнением один из зрителей."Уэнсдей" — спин-офф культовой "Семейки Аддамс". Режиссер нового сериала — Тим Бертон. Премьера шоу состоялась на Netflix 23 ноября.

https://ria.ru/20221206/pattinson-1836748972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, тим бертон, знаменитости, звезды