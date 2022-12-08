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На Камчатке начали судить бывшего начальника краевой полиции - РИА Новости, 08.12.2022
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На Камчатке начали судить бывшего начальника краевой полиции
На Камчатке начали судить бывшего начальника краевой полиции - РИА Новости, 08.12.2022
На Камчатке начали судить бывшего начальника краевой полиции
Камчатский краевой суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего начальника УМВД РФ по Камчатскому краю, обвиняемого в получении особо крупной... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T11:19
2022-12-08T11:21
происшествия
владимир колокольцев
россия
камчатский край
камчатский краевой суд
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 дек - РИА Новости. Камчатский краевой суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего начальника УМВД РФ по Камчатскому краю, обвиняемого в получении особо крупной взятки и по двум эпизодам превышения полномочий, сообщается на сайте суда.О направлении в суд материалов по экс-начальнику камчатского управления МВД РФ Михаилу Киселёву региональная прокуратура сообщала в июле. Ему вменили взятку в 2 миллиона рублей от коммерсанта, чей грузовик с рыбой задержали полицейские за нарушения правил перевозки – Киселев дал указание подчиненным замять дело и вернуть товар."Киселев Михаил Васильевич - ст. 286 ч. 1; ст. 286 ч.1; ст. 290 ч. 6 УК РФ", — указано в списке дел, назначенных к рассмотрению на 8 декабря.Заседание прошло в закрытом режиме. Согласно данным сайта суда, в деле объявлен перерыв.Глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе рабочей поездки в Камчатский край в августе 2021 года представил составу регионального УМВД России нового начальника Ивана Кокухина, предшественника которого Киселёва задержали за злоупотребления по службе.
https://ria.ru/20221207/vzyatka-1836934312.html
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происшествия, владимир колокольцев, россия, камчатский край, камчатский краевой суд
Происшествия, Владимир Колокольцев, Россия, Камчатский край, Камчатский краевой суд
11:19 08.12.2022 (обновлено: 11:21 08.12.2022)
 
На Камчатке начали судить бывшего начальника краевой полиции

Камчатский суд начал рассмотрение дела полицейского, обвиняемого в получении взятки

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 дек - РИА Новости. Камчатский краевой суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего начальника УМВД РФ по Камчатскому краю, обвиняемого в получении особо крупной взятки и по двум эпизодам превышения полномочий, сообщается на сайте суда.
О направлении в суд материалов по экс-начальнику камчатского управления МВД РФ Михаилу Киселёву региональная прокуратура сообщала в июле. Ему вменили взятку в 2 миллиона рублей от коммерсанта, чей грузовик с рыбой задержали полицейские за нарушения правил перевозки – Киселев дал указание подчиненным замять дело и вернуть товар.
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 13:33
Бывший вице-мэр Барнаула отделался штрафом за получение взятки
"Киселев Михаил Васильевич - ст. 286 ч. 1; ст. 286 ч.1; ст. 290 ч. 6 УК РФ", — указано в списке дел, назначенных к рассмотрению на 8 декабря.
Заседание прошло в закрытом режиме. Согласно данным сайта суда, в деле объявлен перерыв.
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе рабочей поездки в Камчатский край в августе 2021 года представил составу регионального УМВД России нового начальника Ивана Кокухина, предшественника которого Киселёва задержали за злоупотребления по службе.
Задержание польского дипломата при получении взятки. Видео ФСБ
16 ноября, 10:05
ФСБ задержала польского дипломата за взятку при ввозе алкоголя
 
ПроисшествияВладимир КолокольцевРоссияКамчатский крайКамчатский краевой суд
 
 
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