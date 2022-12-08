https://ria.ru/20221208/vzyatka-1837144618.html

На Камчатке начали судить бывшего начальника краевой полиции

На Камчатке начали судить бывшего начальника краевой полиции - РИА Новости, 08.12.2022

На Камчатке начали судить бывшего начальника краевой полиции

Камчатский краевой суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего начальника УМВД РФ по Камчатскому краю, обвиняемого в получении особо крупной... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T11:19

2022-12-08T11:19

2022-12-08T11:21

происшествия

владимир колокольцев

россия

камчатский край

камчатский краевой суд

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 дек - РИА Новости. Камчатский краевой суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего начальника УМВД РФ по Камчатскому краю, обвиняемого в получении особо крупной взятки и по двум эпизодам превышения полномочий, сообщается на сайте суда.О направлении в суд материалов по экс-начальнику камчатского управления МВД РФ Михаилу Киселёву региональная прокуратура сообщала в июле. Ему вменили взятку в 2 миллиона рублей от коммерсанта, чей грузовик с рыбой задержали полицейские за нарушения правил перевозки – Киселев дал указание подчиненным замять дело и вернуть товар."Киселев Михаил Васильевич - ст. 286 ч. 1; ст. 286 ч.1; ст. 290 ч. 6 УК РФ", — указано в списке дел, назначенных к рассмотрению на 8 декабря.Заседание прошло в закрытом режиме. Согласно данным сайта суда, в деле объявлен перерыв.Глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе рабочей поездки в Камчатский край в августе 2021 года представил составу регионального УМВД России нового начальника Ивана Кокухина, предшественника которого Киселёва задержали за злоупотребления по службе.

https://ria.ru/20221207/vzyatka-1836934312.html

https://ria.ru/20221116/vzyatka-1831837841.html

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происшествия, владимир колокольцев, россия, камчатский край, камчатский краевой суд