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Житель Омска заплатил за проститутку, которую не вызывал - РИА Новости, 08.12.2022
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Житель Омска заплатил за проститутку, которую не вызывал
Житель Омска заплатил за проститутку, которую не вызывал - РИА Новости, 08.12.2022
Житель Омска заплатил за проститутку, которую не вызывал
Житель Омска обратился в полицию после того, как из-за угроз "смотрящего за городом" оплатил услуги проститутки, которую отказался вызывать, рассказали в... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T09:39
2022-12-08T11:16
происшествия
омск
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ОМСК, 8 дек — РИА Новости. Житель Омска обратился в полицию после того, как из-за угроз "смотрящего за городом" оплатил услуги проститутки, которую отказался вызывать, рассказали в региональном управлении МВД.Выяснилось, что 32-летний мужчина решил воспользоваться интимными услугами и позвонил на номер, указанный на одном из тематических сайтов. Ответившая девушка согласилась работать, но только по предоплате. Клиента это не устроило, и он отказался.Однако звонки не прекратились. С омичем связались с другого номера: собеседник настаивал на оплате и грозился приехать для личного разговора. В итоге мужчина все-таки перевел деньги злоумышленникам: сначала шесть тысяч рублей, затем — еще 8,6 тысячи. После того, как мошенники потребовали еще 36 тысяч, житель Омска начал что-то подозревать и обратился в полицию. Следователь возбудил уголовное дело по статье "Мошенничество", личности аферистов устанавливают.
https://ria.ru/20221206/moshenniki-1836649435.html
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происшествия, омск
Происшествия, Омск
09:39 08.12.2022 (обновлено: 11:16 08.12.2022)
 
Житель Омска заплатил за проститутку, которую не вызывал

Мужчина испугался "смотрящего за Омском" и заплатил за проститутку, которую не вызывал

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ОМСК, 8 дек — РИА Новости. Житель Омска обратился в полицию после того, как из-за угроз "смотрящего за городом" оплатил услуги проститутки, которую отказался вызывать, рассказали в региональном управлении МВД.
Выяснилось, что 32-летний мужчина решил воспользоваться интимными услугами и позвонил на номер, указанный на одном из тематических сайтов. Ответившая девушка согласилась работать, но только по предоплате. Клиента это не устроило, и он отказался.
"После этого ему стали поступать звонки от мужчины по имени Шамиль, который представился "смотрящим за городом". Неизвестный требовал оплатить бронь, якобы возникшую в результате общения с девушкой, но потерпевший сначала не воспринял его слова всерьез", — говорится в пресс-релизе.
Однако звонки не прекратились. С омичем связались с другого номера: собеседник настаивал на оплате и грозился приехать для личного разговора. В итоге мужчина все-таки перевел деньги злоумышленникам: сначала шесть тысяч рублей, затем — еще 8,6 тысячи.
После того, как мошенники потребовали еще 36 тысяч, житель Омска начал что-то подозревать и обратился в полицию. Следователь возбудил уголовное дело по статье "Мошенничество", личности аферистов устанавливают.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 13:45
Омская пенсионерка перевела мошеннику около двух миллионов рублей
 
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