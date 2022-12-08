https://ria.ru/20221208/vyzov-1837119356.html

Житель Омска заплатил за проститутку, которую не вызывал

Житель Омска заплатил за проститутку, которую не вызывал - РИА Новости, 08.12.2022

Житель Омска заплатил за проститутку, которую не вызывал

Житель Омска обратился в полицию после того, как из-за угроз "смотрящего за городом" оплатил услуги проститутки, которую отказался вызывать, рассказали в... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T09:39

2022-12-08T09:39

2022-12-08T11:16

происшествия

омск

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ОМСК, 8 дек — РИА Новости. Житель Омска обратился в полицию после того, как из-за угроз "смотрящего за городом" оплатил услуги проститутки, которую отказался вызывать, рассказали в региональном управлении МВД.Выяснилось, что 32-летний мужчина решил воспользоваться интимными услугами и позвонил на номер, указанный на одном из тематических сайтов. Ответившая девушка согласилась работать, но только по предоплате. Клиента это не устроило, и он отказался.Однако звонки не прекратились. С омичем связались с другого номера: собеседник настаивал на оплате и грозился приехать для личного разговора. В итоге мужчина все-таки перевел деньги злоумышленникам: сначала шесть тысяч рублей, затем — еще 8,6 тысячи. После того, как мошенники потребовали еще 36 тысяч, житель Омска начал что-то подозревать и обратился в полицию. Следователь возбудил уголовное дело по статье "Мошенничество", личности аферистов устанавливают.

https://ria.ru/20221206/moshenniki-1836649435.html

омск

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, омск