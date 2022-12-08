https://ria.ru/20221208/vologodchina-1837254009.html

Луценко: в Вологодчине на развитие села направят более 650 млн рублей

Луценко: в Вологодчине на развитие села направят более 650 млн рублей - РИА Новости, 08.12.2022

Луценко: в Вологодчине на развитие села направят более 650 млн рублей

На финансирование госпрограммы по развитию сельских территорий в Вологодской области в следующем году будут направлены 650 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T15:55

2022-12-08T15:55

2022-12-08T15:55

вологодская область

андрей луценко

грязовецкий район

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ВОЛОГОДА, 8 дек – РИА Новости. На финансирование госпрограммы по развитию сельских территорий в Вологодской области в следующем году будут направлены 650 миллионов рублей, сообщил председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко по итогам обсуждения в региональном парламенте вопросов, связанных с обеспечением кадрами агропромышленного комплекса области и комплексного развития сельских территорий."Комфорт жизни на селе, развитие инфраструктуры, доступность спорта и разнообразие культурного досуга является очень важным фактором, особенно для молодежи, чтобы работать и жить в сельской местности. Поэтому программа по развитию сельских территорий сегодня является приоритетной для улучшения качества жизни в глубинке, и решения кадрового дефицита в сельском хозяйстве, в образовании и здравоохранении", - сказал спикер Законодательного собрания.Он напомнил, что программа, включает в себя благоустройство и строительство дорог, обеспечение доступности жилья в сельской местности."Более 650 миллионов рублей будут направлены в 2023 году на финансирование госпрограммы по развитию сельских территорий", - сказал Луценко.Пресс служба отмечает, что в этом году расходы на финансирование госпрограммы составили 380 миллионов рублей. Сумма субсидии на улучшение жилищных условий гражданам в сельской территории в этом году составила порядка 66,6 миллионов рублей. На эти средства 34 семьи смогли приобрести жилье в сельской местности. В 2023 году она зафиксируется на отметке до 64 миллионов рублей, что позволит селянам приобрести около 2,5 тысяч квадратных метров жилья на льготных условиях.На развитие дорожной инфраструктуры в ближайший год будут направлены 231 миллионов рублей, а на реализацию проекта по комплексному развитию сельских территорий будут выделены 216,8 миллионов рублей.В пресс-службе отметили, что самый крупный проект - "Комплексное развитие Грязовецкой сельской агломерации Грязовецкого района Вологодской области", он прошел отбор в Минсельхозе РФ."Это значит, что в следующем году в Грязовецком районе завершится строительство второй очереди физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, капитально отремонтируют пришкольный спортивный стадион и обустроят спортивные площадки в средней школе номер1. Реновация с перепланировкой внутренних помещений предстоит хоккейному корту. Также предусмотрена установка в деревне Пирогово нового уличного освещения. Общая стоимость - более 215 миллионов рублей. Преимущественно проект будет профинансирован из средств федерального бюджета - 195 миллионов рублей", - говорится в сообщении на официальном сайте Законодательного Собрания Вологодской области.

https://ria.ru/20221207/gazifikatsiya-1836960707.html

https://ria.ru/20221207/sotssfera-1836928279.html

грязовецкий район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей луценко, грязовецкий район