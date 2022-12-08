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В Запорожской области ВКС России уничтожили MARS-II и пять РСЗО MLRS
В Запорожской области ВКС России уничтожили MARS-II и пять РСЗО MLRS - РИА Новости, 08.12.2022
В Запорожской области ВКС России уничтожили MARS-II и пять РСЗО MLRS
ВС РФ уничтожили в Запорожской области пять пусковых установок американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS, а также РСЗО MARS-II немецкого... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T13:56
2022-12-08T13:56
2022-12-08T17:49
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. ВС РФ уничтожили в Запорожской области пять пусковых установок американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS, а также РСЗО MARS-II немецкого производства, сообщили в четверг в Минобороны России."В результате ударов высокоточным оружием ВКС России в районах населенных пунктов Шевченковское и Григоровское Запорожской области уничтожено пять пусковых установок реактивных систем залпового огня "MLRS" производства США и "MARS-II" производства ФРГ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221207/ukraina-1837008240.html
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Минобороны РФ об уничтожении в Запорожской области пусковых установок РСЗО производства США и ФРГ
ВС РФ уничтожили в Запорожской области пять пусковых установок РСЗО MLRS производства США и MARS II производства ФРГ.
2022-12-08T13:56
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россия, запорожская область, воздушно-космические силы россии, украина, сша, германия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Воздушно-космические силы России, Украина, США, Германия
13:56 08.12.2022 (обновлено: 17:49 08.12.2022)
В Запорожской области ВКС России уничтожили MARS-II и пять РСЗО MLRS
В Запорожской области ВКС России уничтожили пять американских РСЗО MLRS и немецкую MARS-II