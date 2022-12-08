Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области ВКС России уничтожили MARS-II и пять РСЗО MLRS - РИА Новости, 08.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221208/vks-1837201390.html
В Запорожской области ВКС России уничтожили MARS-II и пять РСЗО MLRS
В Запорожской области ВКС России уничтожили MARS-II и пять РСЗО MLRS - РИА Новости, 08.12.2022
В Запорожской области ВКС России уничтожили MARS-II и пять РСЗО MLRS
ВС РФ уничтожили в Запорожской области пять пусковых установок американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS, а также РСЗО MARS-II немецкого... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T13:56
2022-12-08T17:49
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
воздушно-космические силы россии
украина
сша
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837215720_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c5f710c69c36d712d9e042c166529f56.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. ВС РФ уничтожили в Запорожской области пять пусковых установок американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS, а также РСЗО MARS-II немецкого производства, сообщили в четверг в Минобороны России."В результате ударов высокоточным оружием ВКС России в районах населенных пунктов Шевченковское и Григоровское Запорожской области уничтожено пять пусковых установок реактивных систем залпового огня "MLRS" производства США и "MARS-II" производства ФРГ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221207/ukraina-1837008240.html
россия
запорожская область
украина
сша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Минобороны РФ об уничтожении в Запорожской области пусковых установок РСЗО производства США и ФРГ
ВС РФ уничтожили в Запорожской области пять пусковых установок РСЗО MLRS производства США и MARS II производства ФРГ.
2022-12-08T13:56
true
PT3M35S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837215720_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_25d74c5d6bc4e87efe3901a910918fa2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, воздушно-космические силы россии, украина, сша, германия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Воздушно-космические силы России, Украина, США, Германия
13:56 08.12.2022 (обновлено: 17:49 08.12.2022)
 
В Запорожской области ВКС России уничтожили MARS-II и пять РСЗО MLRS

В Запорожской области ВКС России уничтожили пять американских РСЗО MLRS и немецкую MARS-II

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. ВС РФ уничтожили в Запорожской области пять пусковых установок американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS, а также РСЗО MARS-II немецкого производства, сообщили в четверг в Минобороны России.
"В результате ударов высокоточным оружием ВКС России в районах населенных пунктов Шевченковское и Григоровское Запорожской области уничтожено пять пусковых установок реактивных систем залпового огня "MLRS" производства США и "MARS-II" производства ФРГ", - говорится в сообщении.
Уничтоженный украинский танк - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 16:59Специальная военная операция на Украине
США предупредили о расплате за поставки оружия Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВоздушно-космические силы РоссииУкраинаСШАГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала