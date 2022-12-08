https://ria.ru/20221208/vks-1837201390.html

В Запорожской области ВКС России уничтожили MARS-II и пять РСЗО MLRS

В Запорожской области ВКС России уничтожили MARS-II и пять РСЗО MLRS - РИА Новости, 08.12.2022

В Запорожской области ВКС России уничтожили MARS-II и пять РСЗО MLRS

ВС РФ уничтожили в Запорожской области пять пусковых установок американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS, а также РСЗО MARS-II немецкого... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T13:56

2022-12-08T13:56

2022-12-08T17:49

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

воздушно-космические силы россии

украина

сша

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. ВС РФ уничтожили в Запорожской области пять пусковых установок американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS, а также РСЗО MARS-II немецкого производства, сообщили в четверг в Минобороны России."В результате ударов высокоточным оружием ВКС России в районах населенных пунктов Шевченковское и Григоровское Запорожской области уничтожено пять пусковых установок реактивных систем залпового огня "MLRS" производства США и "MARS-II" производства ФРГ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221207/ukraina-1837008240.html

россия

запорожская область

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Минобороны РФ об уничтожении в Запорожской области пусковых установок РСЗО производства США и ФРГ ВС РФ уничтожили в Запорожской области пять пусковых установок РСЗО MLRS производства США и MARS II производства ФРГ. 2022-12-08T13:56 true PT3M35S

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россия, запорожская область, воздушно-космические силы россии, украина, сша, германия