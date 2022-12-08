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Российский морпех рассказал о превосходстве винтовок СВД - РИА Новости, 08.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221208/vintovki-1837188445.html
Российский морпех рассказал о превосходстве винтовок СВД
Российский морпех рассказал о превосходстве винтовок СВД - РИА Новости, 08.12.2022
Российский морпех рассказал о превосходстве винтовок СВД
Офицер морской пехоты, участник освобождения Мариуполя, Герой России с позывным "Струна" считает снайперскую винтовку Драгунова (СВД) лучшим оружием на... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T13:12
2022-12-08T13:27
специальная военная операция на украине
безопасность
мариуполь
россия
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Офицер морской пехоты, участник освобождения Мариуполя, Герой России с позывным "Струна" считает снайперскую винтовку Драгунова (СВД) лучшим оружием на дистанциях городского боя, следует из опубликованного в четверг видео "Калашников Media"."СВД и СВД-С – как винтовка, не знаю, что ее с таким калибром превосходит сейчас. На расстоянии, позволяющем видеть в городских условиях, максимальная… 300 метров – такая дистанция, дальше уже не было смысла использовать стрелковое оружие, там у нас уже другие средства были - за все время снайперская пара, которая со мной работала, убедилась в превосходстве этой винтовки. Пробития явные, запечатленные самим снайпером, были у противника", - рассказал "Струна".Он добавил, что в его подразделении в снайперских поединках с противником потерь не было.Морпех с позывным "Струна" стал одним из символов освобождения Мариуполя. Кадры с непоколебимым под огнем командиром подразделения морских пехотинцев запомнились ярко-красным рюкзаком, в котором "Струна" использовал для хранения дополнительного боекомплекта и гранат. На данный момент морпех завершает восстановление в Москве после ранения.Ранее в концерне "Калашников" заявляли, что снайперская винтовка Чукавина, обеспечивающая поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до 1000 метров, должна прийти на замену СВД - основной снайперской винтовке российской армии. СВД проста в эксплуатации и обладает высокой надежностью, но уже не отвечает современным требованиям по дальности поражения целей одним выстрелом, отмечал производитель.
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безопасность, мариуполь, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Мариуполь, Россия
13:12 08.12.2022 (обновлено: 13:27 08.12.2022)
 
Российский морпех рассказал о превосходстве винтовок СВД

Российский морпех рассказал о превосходстве винтовок СВД в городских снайперских дуэлях

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкСнайперские винтовки СВД
Снайперские винтовки СВД - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Снайперские винтовки СВД. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Офицер морской пехоты, участник освобождения Мариуполя, Герой России с позывным "Струна" считает снайперскую винтовку Драгунова (СВД) лучшим оружием на дистанциях городского боя, следует из опубликованного в четверг видео "Калашников Media".
"СВД и СВД-С – как винтовка, не знаю, что ее с таким калибром превосходит сейчас. На расстоянии, позволяющем видеть в городских условиях, максимальная… 300 метров – такая дистанция, дальше уже не было смысла использовать стрелковое оружие, там у нас уже другие средства были - за все время снайперская пара, которая со мной работала, убедилась в превосходстве этой винтовки. Пробития явные, запечатленные самим снайпером, были у противника", - рассказал "Струна".
Он добавил, что в его подразделении в снайперских поединках с противником потерь не было.
Морпех с позывным "Струна" стал одним из символов освобождения Мариуполя. Кадры с непоколебимым под огнем командиром подразделения морских пехотинцев запомнились ярко-красным рюкзаком, в котором "Струна" использовал для хранения дополнительного боекомплекта и гранат. На данный момент морпех завершает восстановление в Москве после ранения.
Ранее в концерне "Калашников" заявляли, что снайперская винтовка Чукавина, обеспечивающая поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до 1000 метров, должна прийти на замену СВД - основной снайперской винтовке российской армии. СВД проста в эксплуатации и обладает высокой надежностью, но уже не отвечает современным требованиям по дальности поражения целей одним выстрелом, отмечал производитель.
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ-308) - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября 2021, 08:00
"СВД больше не справляется". Чем вооружат снайперов российской армии
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМариупольРоссия
 
 
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