https://ria.ru/20221208/vintovki-1837188445.html
Российский морпех рассказал о превосходстве винтовок СВД
Российский морпех рассказал о превосходстве винтовок СВД - РИА Новости, 08.12.2022
Российский морпех рассказал о превосходстве винтовок СВД
Офицер морской пехоты, участник освобождения Мариуполя, Герой России с позывным "Струна" считает снайперскую винтовку Драгунова (СВД) лучшим оружием на... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T13:12
2022-12-08T13:12
2022-12-08T13:27
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Офицер морской пехоты, участник освобождения Мариуполя, Герой России с позывным "Струна" считает снайперскую винтовку Драгунова (СВД) лучшим оружием на дистанциях городского боя, следует из опубликованного в четверг видео "Калашников Media"."СВД и СВД-С – как винтовка, не знаю, что ее с таким калибром превосходит сейчас. На расстоянии, позволяющем видеть в городских условиях, максимальная… 300 метров – такая дистанция, дальше уже не было смысла использовать стрелковое оружие, там у нас уже другие средства были - за все время снайперская пара, которая со мной работала, убедилась в превосходстве этой винтовки. Пробития явные, запечатленные самим снайпером, были у противника", - рассказал "Струна".Он добавил, что в его подразделении в снайперских поединках с противником потерь не было.Морпех с позывным "Струна" стал одним из символов освобождения Мариуполя. Кадры с непоколебимым под огнем командиром подразделения морских пехотинцев запомнились ярко-красным рюкзаком, в котором "Струна" использовал для хранения дополнительного боекомплекта и гранат. На данный момент морпех завершает восстановление в Москве после ранения.Ранее в концерне "Калашников" заявляли, что снайперская винтовка Чукавина, обеспечивающая поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до 1000 метров, должна прийти на замену СВД - основной снайперской винтовке российской армии. СВД проста в эксплуатации и обладает высокой надежностью, но уже не отвечает современным требованиям по дальности поражения целей одним выстрелом, отмечал производитель.
https://ria.ru/20211013/vintovka-1754228624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, мариуполь, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Мариуполь, Россия
13:12 08.12.2022 (обновлено: 13:27 08.12.2022)
Российский морпех рассказал о превосходстве винтовок СВД
Российский морпех рассказал о превосходстве винтовок СВД в городских снайперских дуэлях
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости.
Офицер морской пехоты, участник освобождения Мариуполя, Герой России с позывным "Струна" считает снайперскую винтовку Драгунова (СВД) лучшим оружием на дистанциях городского боя, следует из опубликованного в четверг видео
"Калашников Media".
"СВД и СВД-С – как винтовка, не знаю, что ее с таким калибром превосходит сейчас. На расстоянии, позволяющем видеть в городских условиях, максимальная… 300 метров – такая дистанция, дальше уже не было смысла использовать стрелковое оружие, там у нас уже другие средства были - за все время снайперская пара, которая со мной работала, убедилась в превосходстве этой винтовки. Пробития явные, запечатленные самим снайпером, были у противника", - рассказал "Струна".
Он добавил, что в его подразделении в снайперских поединках с противником потерь не было.
Морпех с позывным "Струна" стал одним из символов освобождения Мариуполя. Кадры с непоколебимым под огнем командиром подразделения морских пехотинцев запомнились ярко-красным рюкзаком, в котором "Струна" использовал для хранения дополнительного боекомплекта и гранат. На данный момент морпех завершает восстановление в Москве после ранения.
Ранее в концерне "Калашников" заявляли, что снайперская винтовка Чукавина, обеспечивающая поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до 1000 метров, должна прийти на замену СВД - основной снайперской винтовке российской армии. СВД проста в эксплуатации и обладает высокой надежностью, но уже не отвечает современным требованиям по дальности поражения целей одним выстрелом, отмечал производитель.