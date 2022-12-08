https://ria.ru/20221208/vintovki-1837188445.html

Российский морпех рассказал о превосходстве винтовок СВД

Российский морпех рассказал о превосходстве винтовок СВД - РИА Новости, 08.12.2022

Российский морпех рассказал о превосходстве винтовок СВД

Офицер морской пехоты, участник освобождения Мариуполя, Герой России с позывным "Струна" считает снайперскую винтовку Драгунова (СВД) лучшим оружием на... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T13:12

2022-12-08T13:12

2022-12-08T13:27

специальная военная операция на украине

безопасность

мариуполь

россия

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Офицер морской пехоты, участник освобождения Мариуполя, Герой России с позывным "Струна" считает снайперскую винтовку Драгунова (СВД) лучшим оружием на дистанциях городского боя, следует из опубликованного в четверг видео "Калашников Media"."СВД и СВД-С – как винтовка, не знаю, что ее с таким калибром превосходит сейчас. На расстоянии, позволяющем видеть в городских условиях, максимальная… 300 метров – такая дистанция, дальше уже не было смысла использовать стрелковое оружие, там у нас уже другие средства были - за все время снайперская пара, которая со мной работала, убедилась в превосходстве этой винтовки. Пробития явные, запечатленные самим снайпером, были у противника", - рассказал "Струна".Он добавил, что в его подразделении в снайперских поединках с противником потерь не было.Морпех с позывным "Струна" стал одним из символов освобождения Мариуполя. Кадры с непоколебимым под огнем командиром подразделения морских пехотинцев запомнились ярко-красным рюкзаком, в котором "Струна" использовал для хранения дополнительного боекомплекта и гранат. На данный момент морпех завершает восстановление в Москве после ранения.Ранее в концерне "Калашников" заявляли, что снайперская винтовка Чукавина, обеспечивающая поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до 1000 метров, должна прийти на замену СВД - основной снайперской винтовке российской армии. СВД проста в эксплуатации и обладает высокой надежностью, но уже не отвечает современным требованиям по дальности поражения целей одним выстрелом, отмечал производитель.

https://ria.ru/20211013/vintovka-1754228624.html

мариуполь

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, мариуполь, россия