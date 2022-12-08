https://ria.ru/20221208/vino-1837287511.html

Косовская полиция начала изымать вино в старейшей сербской винодельне

Косовская полиция начала изымать вино в старейшей сербской винодельне - РИА Новости, 08.12.2022

Косовская полиция начала изымать вино в старейшей сербской винодельне

Сотрудники таможни самопровозглашенной республики Косово при поддержке тяжело экипированной полиции начали изымать 40 тысяч литров вина в старейшей сербской... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T17:17

2022-12-08T17:17

2022-12-08T18:28

петер хандке

в мире

александр вучич

альбин курти

приштина

косовска-митровица

косово

сербия

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БЕЛГРАД, 8 дек — РИА Новости. Сотрудники таможни самопровозглашенной республики Косово при поддержке тяжело экипированной полиции начали изымать 40 тысяч литров вина в старейшей сербской винодельне "Петрович" на юго-западе края.Таможня самопровозглашенной республики заявила в четверг, что задержала партию в 42 тысячи литров вина у одного из старейших сербов-производителей в поселке Велика-Хоча на юго-западе края. Формальная причина — замороженная на время пандемии деятельность юрлица производителя. При этом винодельня "Петрович" настолько древняя, что в ее подвалах сохранились трубы средневекового винопровода, а ее регулярным гостем до запрета на въезд от властей Приштины был нобелевский лауреат Петер Хандке.В четверг утром в Велика-Хочу прибыли бойцы специального подразделения косовской "полиции" ROSU. Перед зданием винодельни собрались местные сербы, сын владельца винодельни Милан угрожал покончить с собой, если силовики начнут изымать вино. Владелец винодельни Срджан Петрович заявлял, что собравшиеся сербы окажут пассивное сопротивление полиции."После многочасовой драмы, которая происходила перед винодельней "Петрович" в Велика-Хоче, так называемые косовские таможенники при помощи вооруженных сотрудников косовской полиции начали изымать вино", — передает портал издания "Вечерне новости".На прилагаемом видео сотрудники "таможни" подогнали грузовик и разматывают шланг перед входом в винный погреб Петровичей.Президент Сербии Александр Вучич в четверг заверил посла США Кристофера Хилла, что официальный Белград привержен диалогу и поиску компромисса ради мира в Косово и Метохии, сообщила администрация сербского лидера.Во вторник представители "избирательной комиссии" самопровозглашенной республики Косово в сопровождении полиции вторглись в помещения муниципальных избиркомов в населенных сербами Зубин-Потоке, Лепосавиче и северной части Косовска-Митровицы, которые разгромили. Звучали сирены воздушной тревоги, слышны были взрывы петард, в соцсетях распространялись видео обеспокоенных граждан.Затем местные порталы сообщили, что в помещении комиссии в Косовска-Митровице полицейские обезвредили неразорвавшуюся гранату. Премьер самопровозглашенной республики Альбин Курти после этого заявил, что усилит активность полиции."Президент" Косово Вьеса Османи ранее назначила внеочередные муниципальные выборы на населенном сербами севере края на 18 декабря. Политические представители сербов, которые ранее вышли из всех структур самопровозглашенной республики в знак протеста, объявили бойкот волеизъявлению.

https://ria.ru/20221206/razrushenie-1836763119.html

https://ria.ru/20221125/konflikt-1834035306.html

приштина

косовска-митровица

косово

сербия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

петер хандке, в мире, александр вучич, альбин курти, приштина, косовска-митровица, косово, сербия