https://ria.ru/20221208/vich-1837109424.html

В России снизилась заболеваемость ВИЧ

В России снизилась заболеваемость ВИЧ - РИА Новости, 08.12.2022

В России снизилась заболеваемость ВИЧ

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России снижается, в 2021 году она снизилась на 2% в сравнении с 2020, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T08:08

2022-12-08T08:08

2022-12-08T08:14

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России снижается, в 2021 году она снизилась на 2% в сравнении с 2020, сообщила пресс-служба Минздрава России."Проводимые профилактические и лечебные мероприятия позволяют увеличивать продолжительность жизни больных и снижать риск распространения заболевания. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России уверенно снижается: на 6,8% в 2019 году по сравнению с 2018 годом, на 24,8% в 2020 году по сравнению с 2019 годом, на 2,0 % в 2021 году по сравнению с 2020 годом", - говорится в сообщении.Ранее в СМИ появилась информация о том, что по итогам 2021 года Россия попала в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции. Согласно публикациям, это якобы следует из данных, представленных Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC). В Минздраве РФ эти данные опровергли и назвали их "очередной пропагандистской провокацией".В министерстве добавили, что по итогам 2021 года число живущих с ВИЧ в России составило 851 754 человека, что составляет около 0,58% населения страны."В первую очередь необходимо отметить, что в Российской Федерации один из самых высоких в мире охватов тестированием на ВИЧ, который составляет почти 30% населения страны", - говорится в сообщении.В министерстве уточнили, что по сравнению с 2000 годом охват тестированием вырос почти в два раза - с 24 миллионов человек до 42 миллионов человек в 2021 году."Это позволяет получать максимально объективные данные, выявлять больных на ранних стадиях заболевания и своевременно начинать лечение", - указали в ведомстве."С опережением предусмотренных Государственной стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации целевых показателей растет охват больных антиретровирусной терапией. По итогам 2021 года он составил более 84%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221128/vich-1834678555.html

https://ria.ru/20220419/importozameschenie-1784301064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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