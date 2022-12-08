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В России снизилась заболеваемость ВИЧ - РИА Новости, 08.12.2022
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В России снизилась заболеваемость ВИЧ
В России снизилась заболеваемость ВИЧ - РИА Новости, 08.12.2022
В России снизилась заболеваемость ВИЧ
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России снижается, в 2021 году она снизилась на 2% в сравнении с 2020, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T08:08
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России снижается, в 2021 году она снизилась на 2% в сравнении с 2020, сообщила пресс-служба Минздрава России."Проводимые профилактические и лечебные мероприятия позволяют увеличивать продолжительность жизни больных и снижать риск распространения заболевания. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России уверенно снижается: на 6,8% в 2019 году по сравнению с 2018 годом, на 24,8% в 2020 году по сравнению с 2019 годом, на 2,0 % в 2021 году по сравнению с 2020 годом", - говорится в сообщении.Ранее в СМИ появилась информация о том, что по итогам 2021 года Россия попала в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции. Согласно публикациям, это якобы следует из данных, представленных Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC). В Минздраве РФ эти данные опровергли и назвали их "очередной пропагандистской провокацией".В министерстве добавили, что по итогам 2021 года число живущих с ВИЧ в России составило 851 754 человека, что составляет около 0,58% населения страны."В первую очередь необходимо отметить, что в Российской Федерации один из самых высоких в мире охватов тестированием на ВИЧ, который составляет почти 30% населения страны", - говорится в сообщении.В министерстве уточнили, что по сравнению с 2000 годом охват тестированием вырос почти в два раза - с 24 миллионов человек до 42 миллионов человек в 2021 году."Это позволяет получать максимально объективные данные, выявлять больных на ранних стадиях заболевания и своевременно начинать лечение", - указали в ведомстве."С опережением предусмотренных Государственной стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации целевых показателей растет охват больных антиретровирусной терапией. По итогам 2021 года он составил более 84%", - говорится в сообщении.
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08:08 08.12.2022 (обновлено: 08:14 08.12.2022)
 
В России снизилась заболеваемость ВИЧ

Минздрав: в 2021 году заболеваемость ВИЧ снизилась на два процента

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкЛаборант Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Москве проводит ПЦР-анализ на ВИЧ-инфекцию
Лаборант Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Москве проводит ПЦР-анализ на ВИЧ-инфекцию - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Лаборант Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Москве проводит ПЦР-анализ на ВИЧ-инфекцию. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России снижается, в 2021 году она снизилась на 2% в сравнении с 2020, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Проводимые профилактические и лечебные мероприятия позволяют увеличивать продолжительность жизни больных и снижать риск распространения заболевания. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России уверенно снижается: на 6,8% в 2019 году по сравнению с 2018 годом, на 24,8% в 2020 году по сравнению с 2019 годом, на 2,0 % в 2021 году по сравнению с 2020 годом", - говорится в сообщении.
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Ранее в СМИ появилась информация о том, что по итогам 2021 года Россия попала в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции. Согласно публикациям, это якобы следует из данных, представленных Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC). В Минздраве РФ эти данные опровергли и назвали их "очередной пропагандистской провокацией".
"Суммарно заболеваемость с 2018 по 2021 год снизилась на 31,4%, с 58,6 до 40,2 на 100 тысяч населения. В то же время улучшение качества и продолжительности жизни пациентов приводит к их "накоплению" в контингентах. Однако уровень такого накопления не носит резкий характер", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что по итогам 2021 года число живущих с ВИЧ в России составило 851 754 человека, что составляет около 0,58% населения страны.
"В первую очередь необходимо отметить, что в Российской Федерации один из самых высоких в мире охватов тестированием на ВИЧ, который составляет почти 30% населения страны", - говорится в сообщении.
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В министерстве уточнили, что по сравнению с 2000 годом охват тестированием вырос почти в два раза - с 24 миллионов человек до 42 миллионов человек в 2021 году.
"Это позволяет получать максимально объективные данные, выявлять больных на ранних стадиях заболевания и своевременно начинать лечение", - указали в ведомстве.
"С опережением предусмотренных Государственной стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации целевых показателей растет охват больных антиретровирусной терапией. По итогам 2021 года он составил более 84%", - говорится в сообщении.
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