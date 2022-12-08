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Объявлен шорт-лист премии "Большая сказка" имени Эдуарда Успенского - РИА Новости, 08.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221208/uspenskiy-1837271584.html
Объявлен шорт-лист премии "Большая сказка" имени Эдуарда Успенского
Объявлен шорт-лист премии "Большая сказка" имени Эдуарда Успенского - РИА Новости, 08.12.2022
Объявлен шорт-лист премии "Большая сказка" имени Эдуарда Успенского
Литературная премия "Большая сказка" имени Эдуарда Успенского объявила короткий список авторов третьего сезона, сообщила пресс-служба Российской государственной РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T17:44
2022-12-08T17:44
культура
новости культуры
эдуард успенский
андрей усачев
григорий гладков
российская государственная детская библиотека
сказки
книги
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МОСКВА, 8 дек- РИА Новости. Литературная премия "Большая сказка" имени Эдуарда Успенского объявила короткий список авторов третьего сезона, сообщила пресс-служба Российской государственной детской библиотеки."В номинации "Сказка" (художественные произведения для детей до 12 лет) включены: Ксения Беленкова "Господин Кто-нибудь", Станислав Востоков "Морозов Ха. Ха. и новогоднее чудо", Ирина Гурина "Первоклассные смешинки", Майя Лазаренская "Дело о музейном слоне", Елена Пономарева "Дед – Сто Бед. Сказки деда Гриши и бабушки Глаши", Юлия Симбирская "Лапин. Сказки на ночь", Галина Соболева "Писатель Ежиков и другие", — говорится в сообщении.В категории "Веселый учебник" с научно-популярными произведениями для детей до 12 лет в коротком списке представлены Валентина Дёгтева "Сбежали шахматы", дуэт Валентины Дёгтевой и Дмитрия Сиротина "Куклы из Коробкино", Дарья Сафонова "Зубастая энциклопедия", Зуля Стадник "Щенок Йожик в поисках косточки" и Светлана Щелкунова "Тролль Вася из троллейбуса №10".Определять победителей будут председатель жюри третьего сезона премии – писатель Андрей Усачев, композитор Григорий Гладков, актер Александр Левенбук, директор Государственного исторического музея-заповедника "Горки Ленинские" Алиса Бирюкова.Лауреатов объявят 15 декабря в Российской государственной детской библиотеке.Литературная премия имени Эдуарда Успенского "Большая сказка" учреждена в 2020 году для поощрения писателей, создающих художественные и научно-популярные произведения. Всего на соискание в 2022 году поступило 323 заявки.
https://ria.ru/20221203/knigi-1835897534.html
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новости культуры, эдуард успенский, андрей усачев, григорий гладков, российская государственная детская библиотека , сказки, книги
Культура, Новости культуры, Эдуард Успенский, Андрей Усачев, Григорий Гладков, Российская государственная детская библиотека , сказки, Книги
17:44 08.12.2022
 
Объявлен шорт-лист премии "Большая сказка" имени Эдуарда Успенского

Объявлен шорт-лист третьего сезона премии "Большая сказка" имени Эдуарда Успенского

© Фото : ФГБУК "Российская государственная детская библиотека"Премия "Большая сказка" имени Эдуарда Успенского
Премия Большая сказка имени Эдуарда Успенского - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© Фото : ФГБУК "Российская государственная детская библиотека"
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МОСКВА, 8 дек- РИА Новости. Литературная премия "Большая сказка" имени Эдуарда Успенского объявила короткий список авторов третьего сезона, сообщила пресс-служба Российской государственной детской библиотеки.
"В номинации "Сказка" (художественные произведения для детей до 12 лет) включены: Ксения Беленкова "Господин Кто-нибудь", Станислав Востоков "Морозов Ха. Ха. и новогоднее чудо", Ирина Гурина "Первоклассные смешинки", Майя Лазаренская "Дело о музейном слоне", Елена Пономарева "Дед – Сто Бед. Сказки деда Гриши и бабушки Глаши", Юлия Симбирская "Лапин. Сказки на ночь", Галина Соболева "Писатель Ежиков и другие", — говорится в сообщении.
В категории "Веселый учебник" с научно-популярными произведениями для детей до 12 лет в коротком списке представлены Валентина Дёгтева "Сбежали шахматы", дуэт Валентины Дёгтевой и Дмитрия Сиротина "Куклы из Коробкино", Дарья Сафонова "Зубастая энциклопедия", Зуля Стадник "Щенок Йожик в поисках косточки" и Светлана Щелкунова "Тролль Вася из троллейбуса №10".
Определять победителей будут председатель жюри третьего сезона премии – писатель Андрей Усачев, композитор Григорий Гладков, актер Александр Левенбук, директор Государственного исторического музея-заповедника "Горки Ленинские" Алиса Бирюкова.
Лауреатов объявят 15 декабря в Российской государственной детской библиотеке.
Литературная премия имени Эдуарда Успенского "Большая сказка" учреждена в 2020 году для поощрения писателей, создающих художественные и научно-популярные произведения. Всего на соискание в 2022 году поступило 323 заявки.
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