https://ria.ru/20221208/uspenskiy-1837271584.html
Объявлен шорт-лист премии "Большая сказка" имени Эдуарда Успенского
Объявлен шорт-лист премии "Большая сказка" имени Эдуарда Успенского - РИА Новости, 08.12.2022
Объявлен шорт-лист премии "Большая сказка" имени Эдуарда Успенского
Литературная премия "Большая сказка" имени Эдуарда Успенского объявила короткий список авторов третьего сезона, сообщила пресс-служба Российской государственной РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T17:44
2022-12-08T17:44
2022-12-08T17:44
культура
новости культуры
эдуард успенский
андрей усачев
григорий гладков
российская государственная детская библиотека
сказки
книги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837270325_0:145:1720:1113_1920x0_80_0_0_ce5a0d03d620eacc3701cb0705f96801.jpg
МОСКВА, 8 дек- РИА Новости. Литературная премия "Большая сказка" имени Эдуарда Успенского объявила короткий список авторов третьего сезона, сообщила пресс-служба Российской государственной детской библиотеки."В номинации "Сказка" (художественные произведения для детей до 12 лет) включены: Ксения Беленкова "Господин Кто-нибудь", Станислав Востоков "Морозов Ха. Ха. и новогоднее чудо", Ирина Гурина "Первоклассные смешинки", Майя Лазаренская "Дело о музейном слоне", Елена Пономарева "Дед – Сто Бед. Сказки деда Гриши и бабушки Глаши", Юлия Симбирская "Лапин. Сказки на ночь", Галина Соболева "Писатель Ежиков и другие", — говорится в сообщении.В категории "Веселый учебник" с научно-популярными произведениями для детей до 12 лет в коротком списке представлены Валентина Дёгтева "Сбежали шахматы", дуэт Валентины Дёгтевой и Дмитрия Сиротина "Куклы из Коробкино", Дарья Сафонова "Зубастая энциклопедия", Зуля Стадник "Щенок Йожик в поисках косточки" и Светлана Щелкунова "Тролль Вася из троллейбуса №10".Определять победителей будут председатель жюри третьего сезона премии – писатель Андрей Усачев, композитор Григорий Гладков, актер Александр Левенбук, директор Государственного исторического музея-заповедника "Горки Ленинские" Алиса Бирюкова.Лауреатов объявят 15 декабря в Российской государственной детской библиотеке.Литературная премия имени Эдуарда Успенского "Большая сказка" учреждена в 2020 году для поощрения писателей, создающих художественные и научно-популярные произведения. Всего на соискание в 2022 году поступило 323 заявки.
https://ria.ru/20221203/knigi-1835897534.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837270325_135:0:1619:1113_1920x0_80_0_0_5b80a3f3cf3ecba77791a633816efcf1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, эдуард успенский, андрей усачев, григорий гладков, российская государственная детская библиотека , сказки, книги
Культура, Новости культуры, Эдуард Успенский, Андрей Усачев, Григорий Гладков, Российская государственная детская библиотека , сказки, Книги
Объявлен шорт-лист премии "Большая сказка" имени Эдуарда Успенского
Объявлен шорт-лист третьего сезона премии "Большая сказка" имени Эдуарда Успенского
МОСКВА, 8 дек- РИА Новости. Литературная премия "Большая сказка" имени Эдуарда Успенского объявила короткий список авторов третьего сезона, сообщила пресс-служба Российской государственной детской библиотеки.
"В номинации "Сказка" (художественные произведения для детей до 12 лет) включены: Ксения Беленкова "Господин Кто-нибудь", Станислав Востоков "Морозов Ха. Ха. и новогоднее чудо", Ирина Гурина "Первоклассные смешинки", Майя Лазаренская "Дело о музейном слоне", Елена Пономарева "Дед – Сто Бед. Сказки деда Гриши и бабушки Глаши", Юлия Симбирская "Лапин. Сказки на ночь", Галина Соболева "Писатель Ежиков и другие", — говорится в сообщении.
В категории "Веселый учебник" с научно-популярными произведениями для детей до 12 лет в коротком списке представлены Валентина Дёгтева "Сбежали шахматы", дуэт Валентины Дёгтевой и Дмитрия Сиротина "Куклы из Коробкино", Дарья Сафонова "Зубастая энциклопедия", Зуля Стадник "Щенок Йожик в поисках косточки" и Светлана Щелкунова "Тролль Вася из троллейбуса №10".
Определять победителей будут председатель жюри третьего сезона премии – писатель Андрей Усачев, композитор Григорий Гладков, актер Александр Левенбук, директор Государственного исторического музея-заповедника "Горки Ленинские" Алиса Бирюкова.
Лауреатов объявят 15 декабря в Российской государственной детской библиотеке.
Литературная премия имени Эдуарда Успенского "Большая сказка" учреждена в 2020 году для поощрения писателей, создающих художественные и научно-популярные произведения. Всего на соискание в 2022 году поступило 323 заявки.