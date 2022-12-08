https://ria.ru/20221208/uspenskiy-1837271584.html

Объявлен шорт-лист премии "Большая сказка" имени Эдуарда Успенского

Объявлен шорт-лист премии "Большая сказка" имени Эдуарда Успенского - РИА Новости, 08.12.2022

Объявлен шорт-лист премии "Большая сказка" имени Эдуарда Успенского

Литературная премия "Большая сказка" имени Эдуарда Успенского объявила короткий список авторов третьего сезона, сообщила пресс-служба Российской государственной РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T17:44

2022-12-08T17:44

2022-12-08T17:44

культура

новости культуры

эдуард успенский

андрей усачев

григорий гладков

российская государственная детская библиотека

сказки

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МОСКВА, 8 дек- РИА Новости. Литературная премия "Большая сказка" имени Эдуарда Успенского объявила короткий список авторов третьего сезона, сообщила пресс-служба Российской государственной детской библиотеки."В номинации "Сказка" (художественные произведения для детей до 12 лет) включены: Ксения Беленкова "Господин Кто-нибудь", Станислав Востоков "Морозов Ха. Ха. и новогоднее чудо", Ирина Гурина "Первоклассные смешинки", Майя Лазаренская "Дело о музейном слоне", Елена Пономарева "Дед – Сто Бед. Сказки деда Гриши и бабушки Глаши", Юлия Симбирская "Лапин. Сказки на ночь", Галина Соболева "Писатель Ежиков и другие", — говорится в сообщении.В категории "Веселый учебник" с научно-популярными произведениями для детей до 12 лет в коротком списке представлены Валентина Дёгтева "Сбежали шахматы", дуэт Валентины Дёгтевой и Дмитрия Сиротина "Куклы из Коробкино", Дарья Сафонова "Зубастая энциклопедия", Зуля Стадник "Щенок Йожик в поисках косточки" и Светлана Щелкунова "Тролль Вася из троллейбуса №10".Определять победителей будут председатель жюри третьего сезона премии – писатель Андрей Усачев, композитор Григорий Гладков, актер Александр Левенбук, директор Государственного исторического музея-заповедника "Горки Ленинские" Алиса Бирюкова.Лауреатов объявят 15 декабря в Российской государственной детской библиотеке.Литературная премия имени Эдуарда Успенского "Большая сказка" учреждена в 2020 году для поощрения писателей, создающих художественные и научно-популярные произведения. Всего на соискание в 2022 году поступило 323 заявки.

https://ria.ru/20221203/knigi-1835897534.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, эдуард успенский, андрей усачев, григорий гладков, российская государственная детская библиотека , сказки, книги