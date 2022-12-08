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"Будет плохо десятки лет". В США описали последствия поставок оружия ВСУ - РИА Новости, 08.12.2022
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"Будет плохо десятки лет". В США описали последствия поставок оружия ВСУ
"Будет плохо десятки лет". В США описали последствия поставок оружия ВСУ - РИА Новости, 08.12.2022
"Будет плохо десятки лет". В США описали последствия поставок оружия ВСУ
Западная боевая техника, поставляемая Украине в огромном количестве, всплывет на черном рынке в других частях света, пишет военный эксперт Питер Сучиу в статье... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T22:20
2022-12-08T23:02
в мире
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европа
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Западная боевая техника, поставляемая Украине в огромном количестве, всплывет на черном рынке в других частях света, пишет военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19FortyFive.По словам специалиста, при таком объеме импорта оружия трудно проследить, куда оно попадает."Проблема, вероятно, станет еще острее, когда боевые действия подойдут к концу. Потребуется учесть миллионы единиц боеприпасов, и неясно, будут ли у Киева ресурсы, чтобы попытаться их собрать. Несомненно, десятки, а то и сотни тысяч просто исчезнут и будут проданы на черном рынке", — отметил автор.Колумнист убежден, что наследие украинского конфликта будет преследовать Европу и мир многие годы, а возможно и десятки лет.После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса США, Великобритания и Евросоюз выделили миллиарды долларов на военную технику для ВСУ. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть боевые действия. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранным вооружением станут законными целями для ВКС России.
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в мире, украина, европа, вооруженные силы украины, сша
В мире, Украина, Европа, Вооруженные силы Украины, США
22:20 08.12.2022 (обновлено: 23:02 08.12.2022)
 
"Будет плохо десятки лет". В США описали последствия поставок оружия ВСУ

Эксперт из США: мир скоро ощутит на себе последствия поставок западного оружия Украине

© AP Photo / LibkosУкраинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / Libkos
Украинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Западная боевая техника, поставляемая Украине в огромном количестве, всплывет на черном рынке в других частях света, пишет военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19FortyFive.
По словам специалиста, при таком объеме импорта оружия трудно проследить, куда оно попадает.
"Проблема, вероятно, станет еще острее, когда боевые действия подойдут к концу. Потребуется учесть миллионы единиц боеприпасов, и неясно, будут ли у Киева ресурсы, чтобы попытаться их собрать. Несомненно, десятки, а то и сотни тысяч просто исчезнут и будут проданы на черном рынке", — отметил автор.
Колумнист убежден, что наследие украинского конфликта будет преследовать Европу и мир многие годы, а возможно и десятки лет.
После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса США, Великобритания и Евросоюз выделили миллиарды долларов на военную технику для ВСУ. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть боевые действия. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранным вооружением станут законными целями для ВКС России.
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