https://ria.ru/20221208/ukraina-1837348127.html

"Будет плохо десятки лет". В США описали последствия поставок оружия ВСУ

"Будет плохо десятки лет". В США описали последствия поставок оружия ВСУ - РИА Новости, 08.12.2022

"Будет плохо десятки лет". В США описали последствия поставок оружия ВСУ

Западная боевая техника, поставляемая Украине в огромном количестве, всплывет на черном рынке в других частях света, пишет военный эксперт Питер Сучиу в статье... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T22:20

2022-12-08T22:20

2022-12-08T23:02

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Западная боевая техника, поставляемая Украине в огромном количестве, всплывет на черном рынке в других частях света, пишет военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19FortyFive.По словам специалиста, при таком объеме импорта оружия трудно проследить, куда оно попадает."Проблема, вероятно, станет еще острее, когда боевые действия подойдут к концу. Потребуется учесть миллионы единиц боеприпасов, и неясно, будут ли у Киева ресурсы, чтобы попытаться их собрать. Несомненно, десятки, а то и сотни тысяч просто исчезнут и будут проданы на черном рынке", — отметил автор.Колумнист убежден, что наследие украинского конфликта будет преследовать Европу и мир многие годы, а возможно и десятки лет.После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса США, Великобритания и Евросоюз выделили миллиарды долларов на военную технику для ВСУ. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть боевые действия. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранным вооружением станут законными целями для ВКС России.

https://ria.ru/20221208/zelenskiy-1837275643.html

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европа

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в мире, украина, европа, вооруженные силы украины, сша