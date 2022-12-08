https://ria.ru/20221208/ukraina-1837348127.html
"Будет плохо десятки лет". В США описали последствия поставок оружия ВСУ
"Будет плохо десятки лет". В США описали последствия поставок оружия ВСУ - РИА Новости, 08.12.2022
"Будет плохо десятки лет". В США описали последствия поставок оружия ВСУ
Западная боевая техника, поставляемая Украине в огромном количестве, всплывет на черном рынке в других частях света, пишет военный эксперт Питер Сучиу в статье... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T22:20
2022-12-08T22:20
2022-12-08T23:02
в мире
украина
европа
вооруженные силы украины
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835341369_0:0:2852:1604_1920x0_80_0_0_c8fc5eb5830b60f426d42f7ba02aab66.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Западная боевая техника, поставляемая Украине в огромном количестве, всплывет на черном рынке в других частях света, пишет военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19FortyFive.По словам специалиста, при таком объеме импорта оружия трудно проследить, куда оно попадает."Проблема, вероятно, станет еще острее, когда боевые действия подойдут к концу. Потребуется учесть миллионы единиц боеприпасов, и неясно, будут ли у Киева ресурсы, чтобы попытаться их собрать. Несомненно, десятки, а то и сотни тысяч просто исчезнут и будут проданы на черном рынке", — отметил автор.Колумнист убежден, что наследие украинского конфликта будет преследовать Европу и мир многие годы, а возможно и десятки лет.После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса США, Великобритания и Евросоюз выделили миллиарды долларов на военную технику для ВСУ. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть боевые действия. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранным вооружением станут законными целями для ВКС России.
https://ria.ru/20221208/zelenskiy-1837275643.html
украина
европа
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835341369_0:0:2629:1972_1920x0_80_0_0_ce1fab13ccd738a2231b80ac5d60defe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, европа, вооруженные силы украины, сша
В мире, Украина, Европа, Вооруженные силы Украины, США
22:20 08.12.2022 (обновлено: 23:02 08.12.2022)
"Будет плохо десятки лет". В США описали последствия поставок оружия ВСУ
Эксперт из США: мир скоро ощутит на себе последствия поставок западного оружия Украине