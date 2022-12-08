https://ria.ru/20221208/ukraina-1837253284.html

От войны на Украине выигрывают США, заявили во Франции

От войны на Украине выигрывают США, заявили во Франции - РИА Новости, 08.12.2022

От войны на Украине выигрывают США, заявили во Франции

Конфликт на Украине ставит США в более выгодное положение, чем Европу, где, в отличие от США, цены на газ и электричество значительно возросли, что влияет на... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T15:54

2022-12-08T15:54

2022-12-08T15:54

джо байден

эммануэль макрон

европа

сша

владимир путин

всемирная торговая организация (вто)

евросоюз

в мире

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ПАРИЖ, 8 дек – РИА Новости. Конфликт на Украине ставит США в более выгодное положение, чем Европу, где, в отличие от США, цены на газ и электричество значительно возросли, что влияет на конкурентоспособность европейских производителей, заявил глава союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безьё в эфире радиостанции RMC в четверг."Я не стану, как многие сторонники теорий заговора, обвинять США в том, что они развязали войну на Украине с целью нажиться на ней, но реальность такова, что они извлекают из нее выгоду", - заявил он.Ру де Безьё отметил, что в то время, как цены на газ и электричество взлетели в Европе на фоне конфликта на Украине, в США они остались стабильными, что дает конкурентное преимущество американскому бизнесу."Мы наблюдаем снижение темпов производства. Для части предприятий стоимость производства выросла в 4-6 раз. Они либо поднимут цены и более не будут конкурентоспособными, либо они будут нерентабельны. Я этого боюсь. Существует риск того, что предприятия уйдут в США или в Азию, потому что цена на электричество локальна, а цена на нефть устанавливается на мировом уровне. Когда цена на нефть росла, она росла одинаково для всех, и это не создавало проблем конкуренции. Цена на электричество растет только в Европе, а США активно разрабатывает сланцевый газ, поэтому цены на газ и нефть на их рынке конкуренты", - добавил он.Ру де Безьё отметил, что Европе нужны меры по поддержке бизнеса, аналогичные принятому в США закону о снижении инфляции (IRA)."Лозунг "Америка на первом месте" (America first) не исчез с уходом (Дональда – ред.) Трампа. (Президент США – ред.) Джо Байден ведет такую же экономическую политику. Необходимо, чтобы Европа также следовала принципу "Европа на первом месте", нужен такой же закон, как IRA, но для Европы", - заявил он.Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.В ЕС назвали этот акт дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не исключает введения ответных мер, если США не пересмотрят меры поддержки бизнеса, прописанные в законе о сокращении инфляции.Президент Франции Эммануэль Макрон открыто высказывал недовольство предусмотренными законом стимуляционными мерами в отношении американских производителей электромобилей, которые фактически ущемляют возможности европейских производителей на американском рынке. По мнению французского лидера, закон противоречит нормам ВТО и является "недружеским" и "агрессивным".Макрон также подверг США критике за двойные стандарты в подходе к установлению цены на газ, который, как отметил французский президент, на внутреннем американском рынке стоит в несколько раз дешевле, чем на европейском.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221208/ukraina-1837234782.html

https://ria.ru/20221208/ssha-1837172292.html

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

джо байден, эммануэль макрон, европа, сша, владимир путин, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, в мире