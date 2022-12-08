Рейтинг@Mail.ru
От войны на Украине выигрывают США, заявили во Франции - РИА Новости, 08.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221208/ukraina-1837253284.html
От войны на Украине выигрывают США, заявили во Франции
От войны на Украине выигрывают США, заявили во Франции - РИА Новости, 08.12.2022
От войны на Украине выигрывают США, заявили во Франции
Конфликт на Украине ставит США в более выгодное положение, чем Европу, где, в отличие от США, цены на газ и электричество значительно возросли, что влияет на... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T15:54
2022-12-08T15:54
джо байден
эммануэль макрон
европа
сша
владимир путин
всемирная торговая организация (вто)
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_0:106:3071:1833_1920x0_80_0_0_848226a07b0d5136a535492c52311c33.jpg
ПАРИЖ, 8 дек – РИА Новости. Конфликт на Украине ставит США в более выгодное положение, чем Европу, где, в отличие от США, цены на газ и электричество значительно возросли, что влияет на конкурентоспособность европейских производителей, заявил глава союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безьё в эфире радиостанции RMC в четверг."Я не стану, как многие сторонники теорий заговора, обвинять США в том, что они развязали войну на Украине с целью нажиться на ней, но реальность такова, что они извлекают из нее выгоду", - заявил он.Ру де Безьё отметил, что в то время, как цены на газ и электричество взлетели в Европе на фоне конфликта на Украине, в США они остались стабильными, что дает конкурентное преимущество американскому бизнесу."Мы наблюдаем снижение темпов производства. Для части предприятий стоимость производства выросла в 4-6 раз. Они либо поднимут цены и более не будут конкурентоспособными, либо они будут нерентабельны. Я этого боюсь. Существует риск того, что предприятия уйдут в США или в Азию, потому что цена на электричество локальна, а цена на нефть устанавливается на мировом уровне. Когда цена на нефть росла, она росла одинаково для всех, и это не создавало проблем конкуренции. Цена на электричество растет только в Европе, а США активно разрабатывает сланцевый газ, поэтому цены на газ и нефть на их рынке конкуренты", - добавил он.Ру де Безьё отметил, что Европе нужны меры по поддержке бизнеса, аналогичные принятому в США закону о снижении инфляции (IRA)."Лозунг "Америка на первом месте" (America first) не исчез с уходом (Дональда – ред.) Трампа. (Президент США – ред.) Джо Байден ведет такую же экономическую политику. Необходимо, чтобы Европа также следовала принципу "Европа на первом месте", нужен такой же закон, как IRA, но для Европы", - заявил он.Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.В ЕС назвали этот акт дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не исключает введения ответных мер, если США не пересмотрят меры поддержки бизнеса, прописанные в законе о сокращении инфляции.Президент Франции Эммануэль Макрон открыто высказывал недовольство предусмотренными законом стимуляционными мерами в отношении американских производителей электромобилей, которые фактически ущемляют возможности европейских производителей на американском рынке. По мнению французского лидера, закон противоречит нормам ВТО и является "недружеским" и "агрессивным".Макрон также подверг США критике за двойные стандарты в подходе к установлению цены на газ, который, как отметил французский президент, на внутреннем американском рынке стоит в несколько раз дешевле, чем на европейском.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221208/ukraina-1837234782.html
https://ria.ru/20221208/ssha-1837172292.html
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_93f70b93f405473174c4182542e53bde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
джо байден, эммануэль макрон, европа, сша, владимир путин, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, в мире
Джо Байден, Эммануэль Макрон, Европа, США, Владимир Путин, Всемирная торговая организация (ВТО), Евросоюз, В мире
15:54 08.12.2022
 
От войны на Украине выигрывают США, заявили во Франции

Глава союза французских предпринимателей заявил, что США выигрывают от войны на Украине

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 8 дек – РИА Новости. Конфликт на Украине ставит США в более выгодное положение, чем Европу, где, в отличие от США, цены на газ и электричество значительно возросли, что влияет на конкурентоспособность европейских производителей, заявил глава союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безьё в эфире радиостанции RMC в четверг.
"Я не стану, как многие сторонники теорий заговора, обвинять США в том, что они развязали войну на Украине с целью нажиться на ней, но реальность такова, что они извлекают из нее выгоду", - заявил он.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 15:18
В США раскрыли ложь западных СМИ об Украине
Ру де Безьё отметил, что в то время, как цены на газ и электричество взлетели в Европе на фоне конфликта на Украине, в США они остались стабильными, что дает конкурентное преимущество американскому бизнесу.
"Мы наблюдаем снижение темпов производства. Для части предприятий стоимость производства выросла в 4-6 раз. Они либо поднимут цены и более не будут конкурентоспособными, либо они будут нерентабельны. Я этого боюсь. Существует риск того, что предприятия уйдут в США или в Азию, потому что цена на электричество локальна, а цена на нефть устанавливается на мировом уровне. Когда цена на нефть росла, она росла одинаково для всех, и это не создавало проблем конкуренции. Цена на электричество растет только в Европе, а США активно разрабатывает сланцевый газ, поэтому цены на газ и нефть на их рынке конкуренты", - добавил он.
Ру де Безьё отметил, что Европе нужны меры по поддержке бизнеса, аналогичные принятому в США закону о снижении инфляции (IRA).
"Лозунг "Америка на первом месте" (America first) не исчез с уходом (Дональда – ред.) Трампа. (Президент США – ред.) Джо Байден ведет такую же экономическую политику. Необходимо, чтобы Европа также следовала принципу "Европа на первом месте", нужен такой же закон, как IRA, но для Европы", - заявил он.
Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.
В ЕС назвали этот акт дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не исключает введения ответных мер, если США не пересмотрят меры поддержки бизнеса, прописанные в законе о сокращении инфляции.
Президент Франции Эммануэль Макрон открыто высказывал недовольство предусмотренными законом стимуляционными мерами в отношении американских производителей электромобилей, которые фактически ущемляют возможности европейских производителей на американском рынке. По мнению французского лидера, закон противоречит нормам ВТО и является "недружеским" и "агрессивным".
Макрон также подверг США критике за двойные стандарты в подходе к установлению цены на газ, который, как отметил французский президент, на внутреннем американском рынке стоит в несколько раз дешевле, чем на европейском.
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 12:25
США будут подогревать конфликт на Украине до 2025 года, заявила Захарова
 
Джо БайденЭммануэль МакронЕвропаСШАВладимир ПутинВсемирная торговая организация (ВТО)ЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала