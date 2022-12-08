https://ria.ru/20221208/ukraina-1837234782.html

В США раскрыли ложь западных СМИ об Украине

В США раскрыли ложь западных СМИ об Украине - РИА Новости, 08.12.2022

В США раскрыли ложь западных СМИ об Украине

Западные СМИ замалчивают любые зверства украинской армии в ходе конфликта, а администрация Байдена поддерживает нацистов в рядах ВСУ, пишет в статье для... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T15:18

2022-12-08T15:18

2022-12-08T16:19

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Западные СМИ замалчивают любые зверства украинской армии в ходе конфликта, а администрация Байдена поддерживает нацистов в рядах ВСУ, пишет в статье для American Thinker обозреватель Ал Бьененфелд.Журналист критикует правительство США и западные СМИ за то, что они не показывают украинские военные преступления, а также за поддержку нацистов в рядах украинских войск, таких как батальон "Азов"*, с момента переворота 2014 года. По его мнению, Вашингтон использует конфликт не только для противостояния с Россией, но и чтобы убрать лишнее внимание от проблем внутри страны и отмывания денег политиками.Бьененфелд также утверждает, что американские технологические фирмы участвуют в пропагандистской кампании, чтобы представить Украину в лучшем свете, ссылаясь на изменения политики Facebook и Instagram, разрешающие делать публикации с призывами к насилию против российских военнослужащих.Обозреватель считает, что американские СМИ предали журналистскую честность и американский народ, и обвиняет обе ведущие политические партии в гибели людей и финансовой катастрофе, вызванной конфликтом, который можно было остановить на ранней стадии.На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Глава российского государства назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20221208/zelenskiy-1837189810.html

https://ria.ru/20221208/ukraina-1837213390.html

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в мире, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, владимир зеленский, киев