15:18 08.12.2022 (обновлено: 16:19 08.12.2022)
В США раскрыли ложь западных СМИ об Украине
AT: западные СМИ специально не показывают зверства Украины и нацизм в рядах ВСУ
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Западные СМИ замалчивают любые зверства украинской армии в ходе конфликта, а администрация Байдена поддерживает нацистов в рядах ВСУ, пишет в статье для American Thinker обозреватель Ал Бьененфелд.
"При администрации Байдена мы вступили в союз с настоящими нацистами, которые без колебаний совершают военные преступления", — указал автор материала.
Журналист критикует правительство США и западные СМИ за то, что они не показывают украинские военные преступления, а также за поддержку нацистов в рядах украинских войск, таких как батальон "Азов"*, с момента переворота 2014 года. По его мнению, Вашингтон использует конфликт не только для противостояния с Россией, но и чтобы убрать лишнее внимание от проблем внутри страны и отмывания денег политиками.
Обозреватель считает, что американские СМИ предали журналистскую честность и американский народ, и обвиняет обе ведущие политические партии в гибели людей и финансовой катастрофе, вызванной конфликтом, который можно было остановить на ранней стадии.
"Наша нация опозорена вашингтонским руководством и нашими СМИ. Вторая мировая война велась, чтобы покончить с нацистской угрозой, а сегодня мы помогаем ее возродить", — подытожил автор текста.
На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Глава российского государства назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
* Террористическая организация, запрещенная в России.