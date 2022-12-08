Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли ложь западных СМИ об Украине - РИА Новости, 08.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221208/ukraina-1837234782.html
В США раскрыли ложь западных СМИ об Украине
В США раскрыли ложь западных СМИ об Украине - РИА Новости, 08.12.2022
В США раскрыли ложь западных СМИ об Украине
Западные СМИ замалчивают любые зверства украинской армии в ходе конфликта, а администрация Байдена поддерживает нацистов в рядах ВСУ, пишет в статье для... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T15:18
2022-12-08T16:19
в мире
россия
украина
сша
вооруженные силы украины
владимир зеленский
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:232:3185:2024_1920x0_80_0_0_e06c662e683bf99755ab200b8d87d961.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Западные СМИ замалчивают любые зверства украинской армии в ходе конфликта, а администрация Байдена поддерживает нацистов в рядах ВСУ, пишет в статье для American Thinker обозреватель Ал Бьененфелд.Журналист критикует правительство США и западные СМИ за то, что они не показывают украинские военные преступления, а также за поддержку нацистов в рядах украинских войск, таких как батальон "Азов"*, с момента переворота 2014 года. По его мнению, Вашингтон использует конфликт не только для противостояния с Россией, но и чтобы убрать лишнее внимание от проблем внутри страны и отмывания денег политиками.Бьененфелд также утверждает, что американские технологические фирмы участвуют в пропагандистской кампании, чтобы представить Украину в лучшем свете, ссылаясь на изменения политики Facebook и Instagram, разрешающие делать публикации с призывами к насилию против российских военнослужащих.Обозреватель считает, что американские СМИ предали журналистскую честность и американский народ, и обвиняет обе ведущие политические партии в гибели людей и финансовой катастрофе, вызванной конфликтом, который можно было остановить на ранней стадии.На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Глава российского государства назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20221208/zelenskiy-1837189810.html
https://ria.ru/20221208/ukraina-1837213390.html
россия
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_73a00791dbadd11965fc1e7cc77a7660.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, владимир зеленский, киев
В мире, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Киев
15:18 08.12.2022 (обновлено: 16:19 08.12.2022)
 
В США раскрыли ложь западных СМИ об Украине

AT: западные СМИ специально не показывают зверства Украины и нацизм в рядах ВСУ

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Западные СМИ замалчивают любые зверства украинской армии в ходе конфликта, а администрация Байдена поддерживает нацистов в рядах ВСУ, пишет в статье для American Thinker обозреватель Ал Бьененфелд.

"При администрации Байдена мы вступили в союз с настоящими нацистами, которые без колебаний совершают военные преступления", — указал автор материала.

Журналист критикует правительство США и западные СМИ за то, что они не показывают украинские военные преступления, а также за поддержку нацистов в рядах украинских войск, таких как батальон "Азов"*, с момента переворота 2014 года. По его мнению, Вашингтон использует конфликт не только для противостояния с Россией, но и чтобы убрать лишнее внимание от проблем внутри страны и отмывания денег политиками.
Бьененфелд также утверждает, что американские технологические фирмы участвуют в пропагандистской кампании, чтобы представить Украину в лучшем свете, ссылаясь на изменения политики Facebook и Instagram, разрешающие делать публикации с призывами к насилию против российских военнослужащих.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 13:18
"Разжигатель войны года": британцев возмутила награда Зеленскому от Time
Обозреватель считает, что американские СМИ предали журналистскую честность и американский народ, и обвиняет обе ведущие политические партии в гибели людей и финансовой катастрофе, вызванной конфликтом, который можно было остановить на ранней стадии.

"Наша нация опозорена вашингтонским руководством и нашими СМИ. Вторая мировая война велась, чтобы покончить с нацистской угрозой, а сегодня мы помогаем ее возродить", — подытожил автор текста.

На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Глава российского государства назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Марш националистов в Варшаве - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 14:23
В Венгрии польский посол встретился с желающими разделить Украину
 
В миреРоссияУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала