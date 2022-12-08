https://ria.ru/20221208/ukraina-1837228203.html

Слуцкий назвал отморозками украинских делегатов, вытерших ноги о флаг ДНР

Слуцкий назвал отморозками украинских делегатов, вытерших ноги о флаг ДНР - РИА Новости, 08.12.2022

Слуцкий назвал отморозками украинских делегатов, вытерших ноги о флаг ДНР

Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал представителей Украины, вытерших ноги о флаг ДНР, "отморозками", которым пора... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T15:06

2022-12-08T15:06

2022-12-08T15:06

специальная военная операция на украине

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украина

донецкая народная республика

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леонид слуцкий (политик)

госдума рф

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал представителей Украины, вытерших ноги о флаг ДНР, "отморозками", которым пора в зоопарк.Украинская делегация во время визита в конгресс США перед камерой вытерла ноги о флаг Донецкой народной республики, видео об этом выложили в социальных сетях."Украинские отморозки устроили омерзительный перформанс на потеху в конгрессе США. Вытерли публично ноги о специально перевезенный через океан флаг ДНР (оказывается, американская таможня пропускает). И даже видео залили в соцсети в стиле "Квартала 95", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Парламентарий назвал действия делегации "гала-номером", а также отметил, что представители Украины показали, как восемь лет "послушно вытирали ноги о права человека, как плевать хотели на право на жизнь людей Донбасса, как на самом деле относятся к их выбору", а также через что Украина готова переступить для присоединения к западной "цивилизации" и "демократии"."Но с такими показательными выступлениями - прямо в зоопарк, хотя животные гораздо лучше подобного отродья. Цивилизованные люди так себя не ведут, не участвуют в сатанинских действах и низкопробных шоу, рассчитанных на самые примитивные чувства… Надеюсь, у конгрессменов хватит разума не аплодировать горе-клоунам. Иначе Капитолийский холм рискует превратиться в "зверинец", - считает Слуцкий.

https://ria.ru/20221124/diplomatiya-1833830286.html

https://ria.ru/20220808/ukraina-1808007119.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, донецкая народная республика, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, конгресс сша, сша, ситуация в днр и лнр