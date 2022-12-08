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Слуцкий назвал отморозками украинских делегатов, вытерших ноги о флаг ДНР - РИА Новости, 08.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221208/ukraina-1837228203.html
Слуцкий назвал отморозками украинских делегатов, вытерших ноги о флаг ДНР
Слуцкий назвал отморозками украинских делегатов, вытерших ноги о флаг ДНР - РИА Новости, 08.12.2022
Слуцкий назвал отморозками украинских делегатов, вытерших ноги о флаг ДНР
Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал представителей Украины, вытерших ноги о флаг ДНР, "отморозками", которым пора... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T15:06
2022-12-08T15:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
россия
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
конгресс сша
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал представителей Украины, вытерших ноги о флаг ДНР, "отморозками", которым пора в зоопарк.Украинская делегация во время визита в конгресс США перед камерой вытерла ноги о флаг Донецкой народной республики, видео об этом выложили в социальных сетях."Украинские отморозки устроили омерзительный перформанс на потеху в конгрессе США. Вытерли публично ноги о специально перевезенный через океан флаг ДНР (оказывается, американская таможня пропускает). И даже видео залили в соцсети в стиле "Квартала 95", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Парламентарий назвал действия делегации "гала-номером", а также отметил, что представители Украины показали, как восемь лет "послушно вытирали ноги о права человека, как плевать хотели на право на жизнь людей Донбасса, как на самом деле относятся к их выбору", а также через что Украина готова переступить для присоединения к западной "цивилизации" и "демократии"."Но с такими показательными выступлениями - прямо в зоопарк, хотя животные гораздо лучше подобного отродья. Цивилизованные люди так себя не ведут, не участвуют в сатанинских действах и низкопробных шоу, рассчитанных на самые примитивные чувства… Надеюсь, у конгрессменов хватит разума не аплодировать горе-клоунам. Иначе Капитолийский холм рискует превратиться в "зверинец", - считает Слуцкий.
https://ria.ru/20221124/diplomatiya-1833830286.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, конгресс сша, сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Конгресс США, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:06 08.12.2022
 
Слуцкий назвал отморозками украинских делегатов, вытерших ноги о флаг ДНР

Слуцкий заявил, что украинским делегатам, вытершим ноги о флаг ДНР, пора в зоопарк

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал представителей Украины, вытерших ноги о флаг ДНР, "отморозками", которым пора в зоопарк.
Украинская делегация во время визита в конгресс США перед камерой вытерла ноги о флаг Донецкой народной республики, видео об этом выложили в социальных сетях.
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"Украинские отморозки устроили омерзительный перформанс на потеху в конгрессе США. Вытерли публично ноги о специально перевезенный через океан флаг ДНР (оказывается, американская таможня пропускает). И даже видео залили в соцсети в стиле "Квартала 95", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Парламентарий назвал действия делегации "гала-номером", а также отметил, что представители Украины показали, как восемь лет "послушно вытирали ноги о права человека, как плевать хотели на право на жизнь людей Донбасса, как на самом деле относятся к их выбору", а также через что Украина готова переступить для присоединения к западной "цивилизации" и "демократии".
"Но с такими показательными выступлениями - прямо в зоопарк, хотя животные гораздо лучше подобного отродья. Цивилизованные люди так себя не ведут, не участвуют в сатанинских действах и низкопробных шоу, рассчитанных на самые примитивные чувства… Надеюсь, у конгрессменов хватит разума не аплодировать горе-клоунам. Иначе Капитолийский холм рискует превратиться в "зверинец", - считает Слуцкий.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФКонгресс СШАСШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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