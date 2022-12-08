https://ria.ru/20221208/ukraina-1837213390.html

В Венгрии польский посол встретился с желающими разделить Украину

В Венгрии польский посол встретился с желающими разделить Украину - РИА Новости, 08.12.2022

В Венгрии польский посол встретился с желающими разделить Украину

Посольство Польши в Будапеште попало в скандал из-за встречи с венгерскими правыми политиками, поддерживающими раздел Украины, сообщила Gazeta.pl. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T14:23

2022-12-08T14:23

2022-12-08T16:06

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Посольство Польши в Будапеште попало в скандал из-за встречи с венгерскими правыми политиками, поддерживающими раздел Украины, сообщила Gazeta.pl.Посол Польши Себастьян Кенчек и заведующая политико-экономическим отделом Катажина Ратайчак-Сова встретились с лидером венгерских ультраправых сил Ласло Тороцкаи.Политик до этого поздравил жителей Польши с Днем независимости, намекнув на раздел соседней с ними Украины."Да благословит Бог Польшу! Встретимся снова на польско-венгерской границе!" — написал он в соцсетях, прикрепив к публикации фотографию 1939 года с Ужокского перевала, где польские и венгерские пограничники пожимают друг другу руки. Сейчас эта территория принадлежит Украине, поэтому высказывание Тороцкаи вызвало громкий протест со стороны пресс-секретаря МИД республики Олега Николенко.После встречи член Комиссии по иностранным делам Польши, депутат Роберт Тышкевич пригрозил направить в МИД своей страны запрос о привлечении к ответственности руководства дипмиссии в Венгрии."Пятого декабря по приглашению посла Себастьяна Кенчека, направленного всем членам вновь созданной Венгерско-польской группы дружбы при венгерском парламенте, в посольство Польши в Будапеште прибыли 13 представителей. Во встрече приняли участие члены большинства партий. Среди них были также два представителя партии "Наша Родина", в том числе вице-президент группы Давид Докс и Ласло Тороцкаи", — прокомментировало ситуацию польское посольство.Накануне президент России Владимир Путин во время заседания Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что националистические группировки в Польше "спят и видят" возможность забрать у Украины западные территории, которые она получила после Второй мировой войны.Также директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил в интервью РИА Новости, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель — территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области. По его словам, польское руководство нацелено действовать инициативно и настойчиво из опасений, что старшие партнеры по НАТО в зимние месяцы попытаются договориться с Москвой, презрев интересы не только украинцев, но и поляков.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221207/patriot-1836996077.html

https://ria.ru/20221204/ukraina-1836275327.html

https://ria.ru/20221206/polsha-1836702091.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, владимир путин, сергей нарышкин, олег николенко, венгрия, украина, польша, нато