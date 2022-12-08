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В Венгрии польский посол встретился с желающими разделить Украину - РИА Новости, 08.12.2022
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В Венгрии польский посол встретился с желающими разделить Украину
В Венгрии польский посол встретился с желающими разделить Украину - РИА Новости, 08.12.2022
В Венгрии польский посол встретился с желающими разделить Украину
Посольство Польши в Будапеште попало в скандал из-за встречи с венгерскими правыми политиками, поддерживающими раздел Украины, сообщила Gazeta.pl. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T14:23
2022-12-08T16:06
в мире
владимир путин
сергей нарышкин
олег николенко
венгрия
украина
польша
нато
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Посольство Польши в Будапеште попало в скандал из-за встречи с венгерскими правыми политиками, поддерживающими раздел Украины, сообщила Gazeta.pl.Посол Польши Себастьян Кенчек и заведующая политико-экономическим отделом Катажина Ратайчак-Сова встретились с лидером венгерских ультраправых сил Ласло Тороцкаи.Политик до этого поздравил жителей Польши с Днем независимости, намекнув на раздел соседней с ними Украины."Да благословит Бог Польшу! Встретимся снова на польско-венгерской границе!" — написал он в соцсетях, прикрепив к публикации фотографию 1939 года с Ужокского перевала, где польские и венгерские пограничники пожимают друг другу руки. Сейчас эта территория принадлежит Украине, поэтому высказывание Тороцкаи вызвало громкий протест со стороны пресс-секретаря МИД республики Олега Николенко.После встречи член Комиссии по иностранным делам Польши, депутат Роберт Тышкевич пригрозил направить в МИД своей страны запрос о привлечении к ответственности руководства дипмиссии в Венгрии."Пятого декабря по приглашению посла Себастьяна Кенчека, направленного всем членам вновь созданной Венгерско-польской группы дружбы при венгерском парламенте, в посольство Польши в Будапеште прибыли 13 представителей. Во встрече приняли участие члены большинства партий. Среди них были также два представителя партии "Наша Родина", в том числе вице-президент группы Давид Докс и Ласло Тороцкаи", — прокомментировало ситуацию польское посольство.Накануне президент России Владимир Путин во время заседания Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что националистические группировки в Польше "спят и видят" возможность забрать у Украины западные территории, которые она получила после Второй мировой войны.Также директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил в интервью РИА Новости, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель — территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области. По его словам, польское руководство нацелено действовать инициативно и настойчиво из опасений, что старшие партнеры по НАТО в зимние месяцы попытаются договориться с Москвой, презрев интересы не только украинцев, но и поляков.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221207/patriot-1836996077.html
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в мире, владимир путин, сергей нарышкин, олег николенко, венгрия, украина, польша, нато
В мире, Владимир Путин, Сергей Нарышкин, Олег Николенко, Венгрия, Украина, Польша, НАТО
14:23 08.12.2022 (обновлено: 16:06 08.12.2022)
 
В Венгрии польский посол встретился с желающими разделить Украину

Gazeta.pl: посол Польши в Венгрии встретился с политиками, поддерживающими раздел Украины

© AP Photo / Michal DyjukМарш националистов в Варшаве
Марш националистов в Варшаве - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / Michal Dyjuk
Марш националистов в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Посольство Польши в Будапеште попало в скандал из-за встречи с венгерскими правыми политиками, поддерживающими раздел Украины, сообщила Gazeta.pl.
Посол Польши Себастьян Кенчек и заведующая политико-экономическим отделом Катажина Ратайчак-Сова встретились с лидером венгерских ультраправых сил Ласло Тороцкаи.
Комплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 16:22Специальная военная операция на Украине
ФРГ и Польша договорились о размещении ЗРК Patriot у границ с Украиной
Политик до этого поздравил жителей Польши с Днем независимости, намекнув на раздел соседней с ними Украины.
"Да благословит Бог Польшу! Встретимся снова на польско-венгерской границе!" — написал он в соцсетях, прикрепив к публикации фотографию 1939 года с Ужокского перевала, где польские и венгерские пограничники пожимают друг другу руки.
Сейчас эта территория принадлежит Украине, поэтому высказывание Тороцкаи вызвало громкий протест со стороны пресс-секретаря МИД республики Олега Николенко.
После встречи член Комиссии по иностранным делам Польши, депутат Роберт Тышкевич пригрозил направить в МИД своей страны запрос о привлечении к ответственности руководства дипмиссии в Венгрии.
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
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Американский разведчик рассказал о плане Польши аннексировать часть Украины
"Пятого декабря по приглашению посла Себастьяна Кенчека, направленного всем членам вновь созданной Венгерско-польской группы дружбы при венгерском парламенте, в посольство Польши в Будапеште прибыли 13 представителей. Во встрече приняли участие члены большинства партий. Среди них были также два представителя партии "Наша Родина", в том числе вице-президент группы Давид Докс и Ласло Тороцкаи", — прокомментировало ситуацию польское посольство.
Накануне президент России Владимир Путин во время заседания Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что националистические группировки в Польше "спят и видят" возможность забрать у Украины западные территории, которые она получила после Второй мировой войны.
Также директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил в интервью РИА Новости, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель — территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области. По его словам, польское руководство нацелено действовать инициативно и настойчиво из опасений, что старшие партнеры по НАТО в зимние месяцы попытаются договориться с Москвой, презрев интересы не только украинцев, но и поляков.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Люди с флагами Польши и Украины в Варшаве - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 15:44
В Польше признали геополитическую ошибку в отношении России и Украины
 
В миреВладимир ПутинСергей НарышкинОлег НиколенкоВенгрияУкраинаПольшаНАТО
 
 
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