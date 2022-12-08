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Боррель отверг возможность прекращения военной помощи Украине - РИА Новости, 08.12.2022
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Боррель отверг возможность прекращения военной помощи Украине
Боррель отверг возможность прекращения военной помощи Украине - РИА Новости, 08.12.2022
Боррель отверг возможность прекращения военной помощи Украине
Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель отверг доводы части европейской общественности, призывающей прекратить... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T13:18
2022-12-08T13:18
в мире
жозеп боррель
украина
россия
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БРЮССЕЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель отверг доводы части европейской общественности, призывающей прекратить военную помощь Украине ради прекращения конфликта, и заявил о намерении во что бы то ни стало продолжать такую поддержку."Я знаю, что есть в Европе общественное мнение, которое утверждает, что чем дольше мы помогаем Украине, тем дольше будет длиться война. "Если вы хотите прекратить войну, прекратите поддерживать Украину, и война закончится", - говорят они. Конечно! Но как она закончится? Это важный вопрос. Эта война не может закончиться победой России и оккупацией Украины… Мы должны продолжать поддержку Украины", - заявил Боррель, выступивший на ежегодной конференции "Инвестиции в европейскую оборону 2022".Он добавил, что Украина "ведет боевые действия для выживания своей страны", но также защищает наши общие ценности и безопасность"."Если это правда, а я верю, что это правда, - то меньшее, что мы можем сделать, это оказать им военную помощь и тренировочную поддержку. Это то, что мы делаем, и это то, что мы должны продолжать делать", - заключил верховный представитель Евросоюза.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
https://ria.ru/20221208/oruzhie-1837167557.html
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в мире, жозеп боррель, украина, россия, евросоюз, европа
В мире, Жозеп Боррель, Украина, Россия, Евросоюз, Европа
13:18 08.12.2022
 
Боррель отверг возможность прекращения военной помощи Украине

Боррель отверг возможность прекращения военной помощи ЕС Украине ради окончания конфликта

© AP Photo / Virginia MayoВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель отверг доводы части европейской общественности, призывающей прекратить военную помощь Украине ради прекращения конфликта, и заявил о намерении во что бы то ни стало продолжать такую поддержку.
"Я знаю, что есть в Европе общественное мнение, которое утверждает, что чем дольше мы помогаем Украине, тем дольше будет длиться война. "Если вы хотите прекратить войну, прекратите поддерживать Украину, и война закончится", - говорят они. Конечно! Но как она закончится? Это важный вопрос. Эта война не может закончиться победой России и оккупацией Украины… Мы должны продолжать поддержку Украины", - заявил Боррель, выступивший на ежегодной конференции "Инвестиции в европейскую оборону 2022".
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 12:12
ЕС готов профинансировать наращивание производства оружия, заявил Боррель
Он добавил, что Украина "ведет боевые действия для выживания своей страны", но также защищает наши общие ценности и безопасность".
"Если это правда, а я верю, что это правда, - то меньшее, что мы можем сделать, это оказать им военную помощь и тренировочную поддержку. Это то, что мы делаем, и это то, что мы должны продолжать делать", - заключил верховный представитель Евросоюза.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 10:32
Заявление Борреля об Украине шокировало пользователей Сети
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 12:30
В Европе назвали цену расплаты украинцев за помощь ЕС
 
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