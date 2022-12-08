https://ria.ru/20221208/ukraina-1837190231.html

Боррель отверг возможность прекращения военной помощи Украине

Боррель отверг возможность прекращения военной помощи Украине - РИА Новости, 08.12.2022

Боррель отверг возможность прекращения военной помощи Украине

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель отверг доводы части европейской общественности, призывающей прекратить... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T13:18

2022-12-08T13:18

2022-12-08T13:18

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БРЮССЕЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель отверг доводы части европейской общественности, призывающей прекратить военную помощь Украине ради прекращения конфликта, и заявил о намерении во что бы то ни стало продолжать такую поддержку."Я знаю, что есть в Европе общественное мнение, которое утверждает, что чем дольше мы помогаем Украине, тем дольше будет длиться война. "Если вы хотите прекратить войну, прекратите поддерживать Украину, и война закончится", - говорят они. Конечно! Но как она закончится? Это важный вопрос. Эта война не может закончиться победой России и оккупацией Украины… Мы должны продолжать поддержку Украины", - заявил Боррель, выступивший на ежегодной конференции "Инвестиции в европейскую оборону 2022".Он добавил, что Украина "ведет боевые действия для выживания своей страны", но также защищает наши общие ценности и безопасность"."Если это правда, а я верю, что это правда, - то меньшее, что мы можем сделать, это оказать им военную помощь и тренировочную поддержку. Это то, что мы делаем, и это то, что мы должны продолжать делать", - заключил верховный представитель Евросоюза.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.

https://ria.ru/20221208/oruzhie-1837167557.html

https://ria.ru/20221207/ukraina-1836876792.html

https://ria.ru/20221207/ukraina-1836916934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, жозеп боррель, украина, россия, евросоюз, европа