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Завершение конфликта на Украине зависит от Зеленского, заявили в Кремле - РИА Новости, 08.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221208/ukraina-1837179637.html
Завершение конфликта на Украине зависит от Зеленского, заявили в Кремле
Завершение конфликта на Украине зависит от Зеленского, заявили в Кремле - РИА Новости, 08.12.2022
Завершение конфликта на Украине зависит от Зеленского, заявили в Кремле
Владимир Зеленский знает, что при желании боевые действия на Украине могут завершиться завтра, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T12:43
2022-12-08T14:01
специальная военная операция на украине
украина
в мире
владимир зеленский
россия
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский знает, что при желании боевые действия на Украине могут завершиться завтра, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В данном случае здесь можно рассуждать до посинения, когда это все может закончиться. Зеленский знает, когда это может все закончиться, это может все закончиться завтра при желании", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Зеленского, что конфликт может закончиться в 2023 году.
https://ria.ru/20221204/ukraina-1836207513.html
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украина, в мире, владимир зеленский, россия, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Владимир Зеленский, Россия, Дмитрий Песков, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:43 08.12.2022 (обновлено: 14:01 08.12.2022)
 
Завершение конфликта на Украине зависит от Зеленского, заявили в Кремле

Песков: Зеленский знает, что при желании украинский конфликт может завершиться завтра

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский знает, что при желании боевые действия на Украине могут завершиться завтра, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В данном случае здесь можно рассуждать до посинения, когда это все может закончиться. Зеленский знает, когда это может все закончиться, это может все закончиться завтра при желании", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Зеленского, что конфликт может закончиться в 2023 году.
Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
4 декабря, 12:02
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреВладимир ЗеленскийРоссияДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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