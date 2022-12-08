https://ria.ru/20221208/ukraina-1837179637.html

Завершение конфликта на Украине зависит от Зеленского, заявили в Кремле

Завершение конфликта на Украине зависит от Зеленского, заявили в Кремле - РИА Новости, 08.12.2022

Завершение конфликта на Украине зависит от Зеленского, заявили в Кремле

Владимир Зеленский знает, что при желании боевые действия на Украине могут завершиться завтра, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T12:43

2022-12-08T12:43

2022-12-08T14:01

специальная военная операция на украине

украина

в мире

владимир зеленский

россия

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский знает, что при желании боевые действия на Украине могут завершиться завтра, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В данном случае здесь можно рассуждать до посинения, когда это все может закончиться. Зеленский знает, когда это может все закончиться, это может все закончиться завтра при желании", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Зеленского, что конфликт может закончиться в 2023 году.

https://ria.ru/20221204/ukraina-1836207513.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, владимир зеленский, россия, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр