https://ria.ru/20221208/ukraina-1837101113.html

В США указали на переломный момент в конфликте на Украине

В США указали на переломный момент в конфликте на Украине - РИА Новости, 08.12.2022

В США указали на переломный момент в конфликте на Украине

В конфликте на Украине наступил переломный момент на фоне усиления российских военнослужащих и ослабления киевского режима, написали обозреватели Newsweek Дэвид РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T03:50

2022-12-08T03:50

2022-12-08T03:50

специальная военная операция на украине

в мире

марк милли

украина

донбасс

россия

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782150408_0:83:2186:1312_1920x0_80_0_0_cc1d3203b2f0a406950e11a3ae19d19d.jpg

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В конфликте на Украине наступил переломный момент на фоне усиления российских военнослужащих и ослабления киевского режима, написали обозреватели Newsweek Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер.В статье приводится мнение американского генерала Марка Милли, который заявил, что "Украина сделала все, что могла".Журналисты также осудили действия киевского режима против гражданского населения и призвали США поспособствовать урегулированию конфликта."Украинские снаряды унесли жизни сотен мирных жителей в Донбассе, также появляются сообщения о военных преступлениях со стороны ВСУ. По-настоящему нравственным поступком было бы закончить эту войну переговорами, а не продлевать страдания украинского народа в конфликте, который они вряд ли выиграют, не рискуя жизнями американцев", — резюмировали обозреватели.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221205/ssha-1836457656.html

https://ria.ru/20221204/ukraina-1836220084.html

украина

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, марк милли, украина, донбасс, россия, вооруженные силы украины