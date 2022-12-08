В США указали на переломный момент в конфликте на Украине
Newsweek: усиление российской армии ознаменовало переломный момент в конфликте на Украине
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В конфликте на Украине наступил переломный момент на фоне усиления российских военнослужащих и ослабления киевского режима, написали обозреватели Newsweek Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер.
"Российская армия оснащена самым современным оружием и, вопреки многочисленным сообщениям Запада, далека от деморализации. Украина, с другой стороны, исчерпала свои арсеналы и полностью зависит от военной поддержки", — заявили журналисты.
В статье приводится мнение американского генерала Марка Милли, который заявил, что "Украина сделала все, что могла".
Журналисты также осудили действия киевского режима против гражданского населения и призвали США поспособствовать урегулированию конфликта.
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"Украинские снаряды унесли жизни сотен мирных жителей в Донбассе, также появляются сообщения о военных преступлениях со стороны ВСУ. По-настоящему нравственным поступком было бы закончить эту войну переговорами, а не продлевать страдания украинского народа в конфликте, который они вряд ли выиграют, не рискуя жизнями американцев", — резюмировали обозреватели.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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