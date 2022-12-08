Рейтинг@Mail.ru
В США указали на переломный момент в конфликте на Украине - РИА Новости, 08.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221208/ukraina-1837101113.html
В США указали на переломный момент в конфликте на Украине
В США указали на переломный момент в конфликте на Украине - РИА Новости, 08.12.2022
В США указали на переломный момент в конфликте на Украине
В конфликте на Украине наступил переломный момент на фоне усиления российских военнослужащих и ослабления киевского режима, написали обозреватели Newsweek Дэвид РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T03:50
2022-12-08T03:50
специальная военная операция на украине
в мире
марк милли
украина
донбасс
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782150408_0:83:2186:1312_1920x0_80_0_0_cc1d3203b2f0a406950e11a3ae19d19d.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В конфликте на Украине наступил переломный момент на фоне усиления российских военнослужащих и ослабления киевского режима, написали обозреватели Newsweek Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер.В статье приводится мнение американского генерала Марка Милли, который заявил, что "Украина сделала все, что могла".Журналисты также осудили действия киевского режима против гражданского населения и призвали США поспособствовать урегулированию конфликта."Украинские снаряды унесли жизни сотен мирных жителей в Донбассе, также появляются сообщения о военных преступлениях со стороны ВСУ. По-настоящему нравственным поступком было бы закончить эту войну переговорами, а не продлевать страдания украинского народа в конфликте, который они вряд ли выиграют, не рискуя жизнями американцев", — резюмировали обозреватели.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221205/ssha-1836457656.html
https://ria.ru/20221204/ukraina-1836220084.html
украина
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782150408_74:0:1990:1437_1920x0_80_0_0_a517e0533b339051766eb2c190bf88fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, марк милли, украина, донбасс, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Марк Милли, Украина, Донбасс, Россия, Вооруженные силы Украины
03:50 08.12.2022
 
В США указали на переломный момент в конфликте на Украине

Newsweek: усиление российской армии ознаменовало переломный момент в конфликте на Украине

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В конфликте на Украине наступил переломный момент на фоне усиления российских военнослужащих и ослабления киевского режима, написали обозреватели Newsweek Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер.
"Российская армия оснащена самым современным оружием и, вопреки многочисленным сообщениям Запада, далека от деморализации. Украина, с другой стороны, исчерпала свои арсеналы и полностью зависит от военной поддержки", — заявили журналисты.
В статье приводится мнение американского генерала Марка Милли, который заявил, что "Украина сделала все, что могла".
Журналисты также осудили действия киевского режима против гражданского населения и призвали США поспособствовать урегулированию конфликта.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 16:37
В США признали неприятную правду в отношении России и Украины
"Украинские снаряды унесли жизни сотен мирных жителей в Донбассе, также появляются сообщения о военных преступлениях со стороны ВСУ. По-настоящему нравственным поступком было бы закончить эту войну переговорами, а не продлевать страдания украинского народа в конфликте, который они вряд ли выиграют, не рискуя жизнями американцев", — резюмировали обозреватели.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
4 декабря, 14:35
Офицер американской разведки назвал сроки победы России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМарк МиллиУкраинаДонбассРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала