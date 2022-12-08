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В Коми хотят арестовать экс-учителя за пост о теракте на Крымском мосту
В Коми хотят арестовать экс-учителя за пост о теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 08.12.2022
В Коми хотят арестовать экс-учителя за пост о теракте на Крымском мосту
Сыктывкарский городской суд получил ходатайство следствия об аресте бывшего учителя Никиты Тушканова, который подозревается в призывах к осуществлению... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:04
2022-12-08T16:04
2022-12-08T16:04
происшествия
владимир путин
россия
республика коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Сыктывкарский городской суд получил ходатайство следствия об аресте бывшего учителя Никиты Тушканова, который подозревается в призывах к осуществлению террористической деятельности и дискредитации армии, сообщили РИА Новости в суде."Заседание состоится сегодня в 16.00. Ему вменяется статья 205.2 часть вторая и статья 280.3 часть первая. Следствие просит о заключении под стражу", - сказал собеседник агентства.По статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма) фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы, по статье 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ) – до 3 лет.По данным из открытых источников и соцсетей известно, что работавший ранее учителем в Усть-Вымском районе мужчина, которого уже штрафовали по административному делу о дискредитации армии, в интернете назвал теракт на Крымском мосту подарком на день рождения Владимиру Путину.В полиции Коми РИА Новости сообщили, что "комментировать задержание преждевременно".
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РИА Новости
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происшествия, владимир путин, россия, республика коми
Происшествия, Владимир Путин, Россия, Республика Коми
В Коми хотят арестовать экс-учителя за пост о теракте на Крымском мосту
В Коми следствие запросило арест экс-учителя Тушканова за пост о теракте на Крымском мосту