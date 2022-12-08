https://ria.ru/20221208/uchitel-1837258549.html

В Коми хотят арестовать экс-учителя за пост о теракте на Крымском мосту

В Коми хотят арестовать экс-учителя за пост о теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 08.12.2022

В Коми хотят арестовать экс-учителя за пост о теракте на Крымском мосту

Сыктывкарский городской суд получил ходатайство следствия об аресте бывшего учителя Никиты Тушканова, который подозревается в призывах к осуществлению... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T16:04

2022-12-08T16:04

2022-12-08T16:04

происшествия

владимир путин

россия

республика коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Сыктывкарский городской суд получил ходатайство следствия об аресте бывшего учителя Никиты Тушканова, который подозревается в призывах к осуществлению террористической деятельности и дискредитации армии, сообщили РИА Новости в суде."Заседание состоится сегодня в 16.00. Ему вменяется статья 205.2 часть вторая и статья 280.3 часть первая. Следствие просит о заключении под стражу", - сказал собеседник агентства.По статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма) фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы, по статье 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ) – до 3 лет.По данным из открытых источников и соцсетей известно, что работавший ранее учителем в Усть-Вымском районе мужчина, которого уже штрафовали по административному делу о дискредитации армии, в интернете назвал теракт на Крымском мосту подарком на день рождения Владимиру Путину.В полиции Коми РИА Новости сообщили, что "комментировать задержание преждевременно".

https://ria.ru/20221207/feyki-1836925365.html

https://ria.ru/20221121/vobla-1833115873.html

россия

республика коми

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, владимир путин, россия, республика коми