https://ria.ru/20221208/ubiystvo-1837136013.html

Житель Приморья убил человека ради 19 тысяч рублей и мотоцикла

Житель Приморья убил человека ради 19 тысяч рублей и мотоцикла - РИА Новости, 08.12.2022

Житель Приморья убил человека ради 19 тысяч рублей и мотоцикла

Присяжные сочли жителя Приморья виновным в убийстве человека на пару со знакомым, пообещавшим ему за это 19 тысяч рублей и мотоцикл, сообщили в прокуратуре края РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T11:00

2022-12-08T11:00

2022-12-08T11:00

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Присяжные сочли жителя Приморья виновным в убийстве человека на пару со знакомым, пообещавшим ему за это 19 тысяч рублей и мотоцикл, сообщили в прокуратуре края в четверг."Присяжные единодушно сочли доказанным, что в октябре 2018 года житель поселка городского типа Шкотово предложил 27-летнему мужчине за вознаграждение в размере 19 тысяч рублей и обещание приобрести мотоцикл совершить убийство супруга своей знакомой", - говорится в релизе.Сообщники подкараулили жертву у дома, выехали вслед за ним на трассу "Владивосток-Находка", вынудили остановиться, напали на него и избили. После этого исполнитель, рассчитывавший на деньги и мотоцикл, задушил того ремнем от генератора автомобиля. Убитого положили в его же машину, которую затем отогнали примерно на 40 километров от места преступления и сожгли.Приговор обоим участникам расправы, признанным виновными в убийстве человека и угоне машины по предварительному сговору, будет вынесен позже.

https://ria.ru/20221208/vyzov-1837119356.html

приморский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, приморский край