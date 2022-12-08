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Житель Приморья убил человека ради 19 тысяч рублей и мотоцикла
Житель Приморья убил человека ради 19 тысяч рублей и мотоцикла - РИА Новости, 08.12.2022
Житель Приморья убил человека ради 19 тысяч рублей и мотоцикла
Присяжные сочли жителя Приморья виновным в убийстве человека на пару со знакомым, пообещавшим ему за это 19 тысяч рублей и мотоцикл, сообщили в прокуратуре края РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T11:00
2022-12-08T11:00
2022-12-08T11:00
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Присяжные сочли жителя Приморья виновным в убийстве человека на пару со знакомым, пообещавшим ему за это 19 тысяч рублей и мотоцикл, сообщили в прокуратуре края в четверг."Присяжные единодушно сочли доказанным, что в октябре 2018 года житель поселка городского типа Шкотово предложил 27-летнему мужчине за вознаграждение в размере 19 тысяч рублей и обещание приобрести мотоцикл совершить убийство супруга своей знакомой", - говорится в релизе.Сообщники подкараулили жертву у дома, выехали вслед за ним на трассу "Владивосток-Находка", вынудили остановиться, напали на него и избили. После этого исполнитель, рассчитывавший на деньги и мотоцикл, задушил того ремнем от генератора автомобиля. Убитого положили в его же машину, которую затем отогнали примерно на 40 километров от места преступления и сожгли.Приговор обоим участникам расправы, признанным виновными в убийстве человека и угоне машины по предварительному сговору, будет вынесен позже.
https://ria.ru/20221208/vyzov-1837119356.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
Житель Приморья убил человека ради 19 тысяч рублей и мотоцикла
Жителя Приморья признали виновным в убийстве человека ради 19 тысяч рублей и мотоцикла
ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости.
Присяжные сочли жителя Приморья виновным в убийстве человека на пару со знакомым, пообещавшим ему за это 19 тысяч рублей и мотоцикл, сообщили в прокуратуре
края в четверг.
"Присяжные единодушно сочли доказанным, что в октябре 2018 года житель поселка городского типа Шкотово предложил 27-летнему мужчине за вознаграждение в размере 19 тысяч рублей и обещание приобрести мотоцикл совершить убийство супруга своей знакомой", - говорится в релизе.
Сообщники подкараулили жертву у дома, выехали вслед за ним на трассу "Владивосток-Находка", вынудили остановиться, напали на него и избили. После этого исполнитель, рассчитывавший на деньги и мотоцикл, задушил того ремнем от генератора автомобиля. Убитого положили в его же машину, которую затем отогнали примерно на 40 километров от места преступления и сожгли.
Приговор обоим участникам расправы, признанным виновными в убийстве человека и угоне машины по предварительному сговору, будет вынесен позже.