https://ria.ru/20221208/ubiystvo-1836985317.html

"Не расстается с ножом". Убийцу подростка ищут по всей России

"Не расстается с ножом". Убийцу подростка ищут по всей России - РИА Новости, 08.12.2022

"Не расстается с ножом". Убийцу подростка ищут по всей России

Полицейские разыскивают школьника из Нижнего Новгорода, который жестоко расправился со сверстником: нанес жертве более десятка ножевых ранений. О том, как это... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T08:00

2022-12-08T08:00

2022-12-08T08:08

нижегородская область

россия

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. Полицейские разыскивают школьника из Нижнего Новгорода, который жестоко расправился со сверстником: нанес жертве более десятка ножевых ранений. О том, как это произошло и почему, — в материале РИА Новости.Черная маскаВ ориентировках, расклеенных по Нижегородской области, рядом с отъявленными рецидивистами — фото мальчика. Максиму (имена всех несовершеннолетних изменены) всего 13 лет. И он сейчас в федеральном розыске.Его ждали у психиатра в конце лета. Это предписал суд — школьника подозревают в убийстве приятеля.Вечером 6 июня Денис возвращался домой с прогулки. По дороге позвонил родителям: предупредил, что скоро придет. Спустя несколько минут жители подъезда услышали крики.Мать Дениса выбежала на лестничную площадку. Сын лежал в пролете между этажами в луже крови. Скончался еще до приезда скорой.Судебные медики насчитали на теле более десятка ножевых ранений. Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения на двери подъезда и соседних домах. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как у подъезда подросток встречается со сверстником — тот в черной медицинской маске. Здороваются за руку. Недолго беседуют, затем вместе заходят внутрь.Полицейские задержали Максима в тот же вечер.Помощь психологаПо версии СК, подростки часто ссорились. Денис якобы обижал Максима.Знакомые, впрочем, в это не верят. Оба мальчика из благополучных семей, на учете в ПДН не состояли. О Максиме говорят как о ничем не примечательном парне."Учился средне, какого-то хобби, насколько я знаю, не имел, — рассказывает Ангелина, бывшая одноклассница. — Правда, иногда вел себя очень агрессивно, из-за чего с ним занимался психолог".Денис, по словам друзей, напротив, был довольно заметным: дружелюбный, хорошо учился, увлекался спортом."С Максимом он действительно дружил, пока тот не перешел в другую школу, — добавляет Ангелина. — Что было дальше, я не знаю, но про травлю ничего не слышала. Во всяком случае, в нашем классе такого точно не было. Наоборот, Максима побаивались и старались с ним не конфликтовать: он постоянно таскал с собой ножи и хвастался, что у него дома целая коллекция"."Жертва травли"Подросток сознался в жестоком убийстве. Но по закону отправить пятиклассника в СИЗО не могли — не достиг возраста уголовной ответственности.Прокуратура потребовала поместить его в Центр изоляции несовершеннолетних правонарушителей при областном управлении МВД. Родители выступили против: они, по информации собеседника РИА Новости в правоохранительных органах, настаивают на невиновности сына, мол, он стал жертвой травли.Суд все же отправил Максима в Центр изоляции. Там он провел 45 суток и в июле вернулся домой. Чем сильно встревожил Нижний Новгород: люди признавались в соцсетях, что боятся отпускать детей на улицу.Через пару дней пятиклассника увезли к бабушке в деревню — до конца каникул."Мы понимали, что он представляет угрозу для общества и нужен перевод в специальное учреждение закрытого типа для несовершеннолетних, — говорит старший помощник прокурора Нижегородской области Кристина Воловик. — По закону для этого требовались медосвидетельствование и психолого-психиатрическая экспертиза".В августе медосмотр состоялся. Каких-либо серьезных отклонений не выявили.Следующий шаг — посещение психиатра. Но за несколько дней до обследования школьник исчез вместе с отцом. Проверили родственников и знакомых — нигде нет.Если беглецов найдут, Максима, скорее всего, отправят в училище закрытого типа. Уголовной ответственности и тюремного наказания он из-за возраста избежит.

https://ria.ru/20221110/kriminal-1830205473.html

https://ria.ru/20220822/kriminal-1810838329.html

https://ria.ru/20220716/kriminal-1802819385.html

https://ria.ru/20221206/ubiystvo-1836414834.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

нижегородская область, россия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)