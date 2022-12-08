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В Тюмени тату-мастера заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней - РИА Новости, 08.12.2022
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В Тюмени тату-мастера заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней
В Тюмени тату-мастера заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней - РИА Новости, 08.12.2022
В Тюмени тату-мастера заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней
Сотрудника тату-салона задержали в Тюмени по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней клиентки, следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T15:22
2022-12-08T15:22
происшествия
тюмень
тюменская область
россия
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ТЮМЕНЬ, 8 дек – РИА Новости. Сотрудника тату-салона задержали в Тюмени по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней клиентки, следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.Информация о том, что ранее судимый за кражу 32-летний мужчина изнасиловал школьницу в тату-салоне, опубликовали местные СМИ."По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело, уточняются все обстоятельства произошедшего", - сообщили РИА Новости в ведомстве.Как пояснил РИА Новости источник в силовых структурах, 16-летняя девушка пришла в салон, чтобы сделать татуировку, подозреваемый в изнасиловании задержан, ожидается решение суда об избрании ему меры пресечения.
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происшествия, тюмень, тюменская область, россия
Происшествия, Тюмень, Тюменская область, Россия
15:22 08.12.2022
 
В Тюмени тату-мастера заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней

В Тюмени работника тату-салона заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней клиентки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ТЮМЕНЬ, 8 дек – РИА Новости. Сотрудника тату-салона задержали в Тюмени по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней клиентки, следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.
Информация о том, что ранее судимый за кражу 32-летний мужчина изнасиловал школьницу в тату-салоне, опубликовали местные СМИ.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело, уточняются все обстоятельства произошедшего", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
Как пояснил РИА Новости источник в силовых структурах, 16-летняя девушка пришла в салон, чтобы сделать татуировку, подозреваемый в изнасиловании задержан, ожидается решение суда об избрании ему меры пресечения.
Сотрудник СК - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
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Во Владимирской области возбудили уголовное дело после избиения подростка
 
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