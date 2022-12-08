https://ria.ru/20221208/tyumen-1837237393.html
В Тюмени тату-мастера заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней
В Тюмени тату-мастера заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней - РИА Новости, 08.12.2022
В Тюмени тату-мастера заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней
Сотрудника тату-салона задержали в Тюмени по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней клиентки, следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T15:22
2022-12-08T15:22
2022-12-08T15:22
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тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 8 дек – РИА Новости. Сотрудника тату-салона задержали в Тюмени по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней клиентки, следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.Информация о том, что ранее судимый за кражу 32-летний мужчина изнасиловал школьницу в тату-салоне, опубликовали местные СМИ."По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело, уточняются все обстоятельства произошедшего", - сообщили РИА Новости в ведомстве.Как пояснил РИА Новости источник в силовых структурах, 16-летняя девушка пришла в салон, чтобы сделать татуировку, подозреваемый в изнасиловании задержан, ожидается решение суда об избрании ему меры пресечения.
https://ria.ru/20221207/izbienie-1836977276.html
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происшествия, тюмень, тюменская область, россия
Происшествия, Тюмень, Тюменская область, Россия
В Тюмени тату-мастера заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней
В Тюмени работника тату-салона заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней клиентки