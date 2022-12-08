https://ria.ru/20221208/treyler-1837299859.html

Звезда "Гарри Поттера" сыграл Эдгара По в готическом триллере

Звезда "Гарри Поттера" сыграл Эдгара По в готическом триллере - РИА Новости, 08.12.2022

Звезда "Гарри Поттера" сыграл Эдгара По в готическом триллере

В Сети появился трейлер готического триллера Скотта Купера "Всевидящее око". Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T18:26

2022-12-08T18:26

2022-12-08T18:26

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Сети появился трейлер готического триллера Скотта Купера "Всевидящее око". Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix. События в ленте разворачиваются в 1830 году. В Военной Академии СШИ совершается несколько загадочных убийств. Дело расследует Август Лэндор. Ему помогает кадет Эдгар Алан По. Карина основана на одноименном романе 2006 года Луи Байярда. Детектива сыграл Кристиан Бейл, а его помощника — звезда "Гарри Поттера" и "Хода Королевы" Гарри Меллинг. Персонаж последнего носит имя культового американского писателя. По известен по таким произведениям, как "Ворон", "Падение дома Ашеров", "Сон во сне" и другим.Фильм появится на стриминге 6 января.

https://ria.ru/20221207/kino-1834769135.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, кристиан бейл, гарри поттер