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Звезда "Гарри Поттера" сыграл Эдгара По в готическом триллере - РИА Новости, 08.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221208/treyler-1837299859.html
Звезда "Гарри Поттера" сыграл Эдгара По в готическом триллере
Звезда "Гарри Поттера" сыграл Эдгара По в готическом триллере - РИА Новости, 08.12.2022
Звезда "Гарри Поттера" сыграл Эдгара По в готическом триллере
В Сети появился трейлер готического триллера Скотта Купера "Всевидящее око". Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T18:26
2022-12-08T18:26
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Сети появился трейлер готического триллера Скотта Купера "Всевидящее око". Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix. События в ленте разворачиваются в 1830 году. В Военной Академии СШИ совершается несколько загадочных убийств. Дело расследует Август Лэндор. Ему помогает кадет Эдгар Алан По. Карина основана на одноименном романе 2006 года Луи Байярда. Детектива сыграл Кристиан Бейл, а его помощника — звезда "Гарри Поттера" и "Хода Королевы" Гарри Меллинг. Персонаж последнего носит имя культового американского писателя. По известен по таким произведениям, как "Ворон", "Падение дома Ашеров", "Сон во сне" и другим.Фильм появится на стриминге 6 января.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, кристиан бейл, гарри поттер
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Кристиан Бейл, Гарри Поттер
18:26 08.12.2022
 
Звезда "Гарри Поттера" сыграл Эдгара По в готическом триллере

Вышел трейлер готического триллера "Всевидящее око" с Кристианом Бейлом и Гарри Меллингом

© NetflixКадр из фильма "Всевидящее око"
Кадр из фильма Всевидящее око
© Netflix
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Сети появился трейлер готического триллера Скотта Купера "Всевидящее око". Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix.
События в ленте разворачиваются в 1830 году. В Военной Академии СШИ совершается несколько загадочных убийств. Дело расследует Август Лэндор. Ему помогает кадет Эдгар Алан По.
Карина основана на одноименном романе 2006 года Луи Байярда.
Детектива сыграл Кристиан Бейл, а его помощника — звезда "Гарри Поттера" и "Хода Королевы" Гарри Меллинг. Персонаж последнего носит имя культового американского писателя.
По известен по таким произведениям, как "Ворон", "Падение дома Ашеров", "Сон во сне" и другим.
Фильм появится на стриминге 6 января.
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КультураНовости культурыКино и сериалыЗнаменитостизвездыКристиан БейлГарри Поттер
 
 
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