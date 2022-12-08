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Звезда "Гарри Поттера" сыграл Эдгара По в готическом триллере
Звезда "Гарри Поттера" сыграл Эдгара По в готическом триллере - РИА Новости, 08.12.2022
Звезда "Гарри Поттера" сыграл Эдгара По в готическом триллере
В Сети появился трейлер готического триллера Скотта Купера "Всевидящее око". Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T18:26
2022-12-08T18:26
2022-12-08T18:26
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Сети появился трейлер готического триллера Скотта Купера "Всевидящее око". Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix. События в ленте разворачиваются в 1830 году. В Военной Академии СШИ совершается несколько загадочных убийств. Дело расследует Август Лэндор. Ему помогает кадет Эдгар Алан По. Карина основана на одноименном романе 2006 года Луи Байярда. Детектива сыграл Кристиан Бейл, а его помощника — звезда "Гарри Поттера" и "Хода Королевы" Гарри Меллинг. Персонаж последнего носит имя культового американского писателя. По известен по таким произведениям, как "Ворон", "Падение дома Ашеров", "Сон во сне" и другим.Фильм появится на стриминге 6 января.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, кристиан бейл, гарри поттер
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Кристиан Бейл, Гарри Поттер
Звезда "Гарри Поттера" сыграл Эдгара По в готическом триллере
Вышел трейлер готического триллера "Всевидящее око" с Кристианом Бейлом и Гарри Меллингом
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
В Сети появился трейлер готического триллера Скотта Купера "Всевидящее око". Ролик опубликован
на YouTube-канале Netflix.
События в ленте разворачиваются в 1830 году. В Военной Академии СШИ совершается несколько загадочных убийств. Дело расследует Август Лэндор. Ему помогает кадет Эдгар Алан По.
Карина основана на одноименном романе 2006 года Луи Байярда.
Детектива сыграл Кристиан Бейл, а его помощника — звезда "Гарри Поттера" и "Хода Королевы" Гарри Меллинг. Персонаж последнего носит имя культового американского писателя.
По известен по таким произведениям, как "Ворон", "Падение дома Ашеров", "Сон во сне" и другим.
Фильм появится на стриминге 6 января.