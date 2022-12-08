https://ria.ru/20221208/trevoga-1837336928.html

В нескольких областях Украины вновь объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.12.2022

В нескольких областях Украины вновь объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога в третий раз за день объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T20:46

2022-12-08T20:46

2022-12-08T20:46

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105408/19/1054081955_0:52:1024:628_1920x0_80_0_0_793da8c6619f3e2075e90c18dcaea910.jpg

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Воздушная тревога в третий раз за день объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры.Согласно этим данным, тревога объявлена практически одновременно – в 19.12 (20.12 мск).Тревога в этих областях звучит в четверг в третий раз, ранее ее объявляли около 16.00 и 18.00.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221208/spetsoperatsiya-1837250200.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вооруженные силы рф