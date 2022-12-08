https://ria.ru/20221208/trevoga-1837336928.html
В нескольких областях Украины вновь объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.12.2022
В нескольких областях Украины вновь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в третий раз за день объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T20:46
2022-12-08T20:46
2022-12-08T20:46
специальная военная операция на украине
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украина
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Воздушная тревога в третий раз за день объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры.Согласно этим данным, тревога объявлена практически одновременно – в 19.12 (20.12 мск).Тревога в этих областях звучит в четверг в третий раз, ранее ее объявляли около 16.00 и 18.00.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221208/spetsoperatsiya-1837250200.html
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в мире, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ
В нескольких областях Украины вновь объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу