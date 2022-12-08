https://ria.ru/20221208/terakty-1837179088.html

В Кремле рассказали о рисках терактов в Севастополе и Крыму

В Кремле рассказали о рисках терактов в Севастополе и Крыму - РИА Новости, 08.12.2022

В Кремле рассказали о рисках терактов в Севастополе и Крыму

Риски терактов в Севастополе и Крыму есть, Киев продолжает линию на организацию актов, но поступающая информация говорит о том, что Россией принимаются... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T12:43

2022-12-08T12:43

2022-12-08T13:26

дмитрий песков

севастополь

республика крым

политика

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Риски терактов в Севастополе и Крыму есть, Киев продолжает линию на организацию актов, но поступающая информация говорит о том, что Россией принимаются эффективные меры противодействия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в четверг дежурный корабль Черноморского флота России сбил беспилотник над акваторией у Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Также ФСБ РФ сообщил, что двух жителей Севастополя, передававших Украине данные о военных объектах, арестовали по делу о государственной измене."Риски, безусловно, есть, потому что украинская сторона продолжает свою линию на организацию террористических актов - это первое. Но, с другой стороны, поступающая информация как раз говорит о том, что принимаются эффективные меры по противодействию", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, вызывают ли в Кремле опасения попытки Киева наносить удары по территории РФ.Как информировало ранее Минобороны РФ, Украина совершила в понедельник атаку на российские военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, летевшие на малой высоте. По данным военных, при падении и взрыве обломков беспилотников на аэродромах незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов. Как указывает военное ведомство, трое российских военнослужащих технического состава на аэродроме получили смертельные ранения, еще четверо военнослужащих с ранениями доставлены в медучреждения.

https://ria.ru/20221208/ataki-1837141980.html

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, севастополь, республика крым, политика