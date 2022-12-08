12:43 08.12.2022 (обновлено: 13:26 08.12.2022)
В Кремле рассказали о рисках терактов в Севастополе и Крыму
Песков: Украина продолжает линию на организацию терактов в Севастополе и Крыму
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Риски терактов в Севастополе и Крыму есть, Киев продолжает линию на организацию актов, но поступающая информация говорит о том, что Россией принимаются эффективные меры противодействия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в четверг дежурный корабль Черноморского флота России сбил беспилотник над акваторией у Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Риски, безусловно, есть, потому что украинская сторона продолжает свою линию на организацию террористических актов - это первое. Но, с другой стороны, поступающая информация как раз говорит о том, что принимаются эффективные меры по противодействию", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, вызывают ли в Кремле опасения попытки Киева наносить удары по территории РФ.
Как информировало ранее Минобороны РФ, Украина совершила в понедельник атаку на российские военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, летевшие на малой высоте. По данным военных, при падении и взрыве обломков беспилотников на аэродромах незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов. Как указывает военное ведомство, трое российских военнослужащих технического состава на аэродроме получили смертельные ранения, еще четверо военнослужащих с ранениями доставлены в медучреждения.