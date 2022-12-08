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В Кремле рассказали о рисках терактов в Севастополе и Крыму - РИА Новости, 08.12.2022
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В Кремле рассказали о рисках терактов в Севастополе и Крыму
В Кремле рассказали о рисках терактов в Севастополе и Крыму - РИА Новости, 08.12.2022
В Кремле рассказали о рисках терактов в Севастополе и Крыму
Риски терактов в Севастополе и Крыму есть, Киев продолжает линию на организацию актов, но поступающая информация говорит о том, что Россией принимаются... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T12:43
2022-12-08T13:26
дмитрий песков
севастополь
республика крым
политика
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Риски терактов в Севастополе и Крыму есть, Киев продолжает линию на организацию актов, но поступающая информация говорит о том, что Россией принимаются эффективные меры противодействия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в четверг дежурный корабль Черноморского флота России сбил беспилотник над акваторией у Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Также ФСБ РФ сообщил, что двух жителей Севастополя, передававших Украине данные о военных объектах, арестовали по делу о государственной измене."Риски, безусловно, есть, потому что украинская сторона продолжает свою линию на организацию террористических актов - это первое. Но, с другой стороны, поступающая информация как раз говорит о том, что принимаются эффективные меры по противодействию", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, вызывают ли в Кремле опасения попытки Киева наносить удары по территории РФ.Как информировало ранее Минобороны РФ, Украина совершила в понедельник атаку на российские военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, летевшие на малой высоте. По данным военных, при падении и взрыве обломков беспилотников на аэродромах незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов. Как указывает военное ведомство, трое российских военнослужащих технического состава на аэродроме получили смертельные ранения, еще четверо военнослужащих с ранениями доставлены в медучреждения.
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дмитрий песков, севастополь, республика крым, политика
Дмитрий Песков, Севастополь, Республика Крым, Политика
12:43 08.12.2022 (обновлено: 13:26 08.12.2022)
 
В Кремле рассказали о рисках терактов в Севастополе и Крыму

Песков: Украина продолжает линию на организацию терактов в Севастополе и Крыму

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Риски терактов в Севастополе и Крыму есть, Киев продолжает линию на организацию актов, но поступающая информация говорит о том, что Россией принимаются эффективные меры противодействия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в четверг дежурный корабль Черноморского флота России сбил беспилотник над акваторией у Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Также ФСБ РФ сообщил, что двух жителей Севастополя, передававших Украине данные о военных объектах, арестовали по делу о государственной измене.
"Риски, безусловно, есть, потому что украинская сторона продолжает свою линию на организацию террористических актов - это первое. Но, с другой стороны, поступающая информация как раз говорит о том, что принимаются эффективные меры по противодействию", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, вызывают ли в Кремле опасения попытки Киева наносить удары по территории РФ.
Как информировало ранее Минобороны РФ, Украина совершила в понедельник атаку на российские военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, летевшие на малой высоте. По данным военных, при падении и взрыве обломков беспилотников на аэродромах незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов. Как указывает военное ведомство, трое российских военнослужащих технического состава на аэродроме получили смертельные ранения, еще четверо военнослужащих с ранениями доставлены в медучреждения.
Аэродром Дягилево в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
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Дмитрий ПесковСевастопольРеспублика КрымПолитика
 
 
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